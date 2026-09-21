'जेलर 2' में विद्या बालन की धमाकेदार एंट्री, फर्स्ट लुक में स्वैग देख लोगों को याद आईं 'डर्टी पिक्चर' की 'रेशमा'
विद्या बालन ने रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में एंट्री की है. टीजर में एक्ट्रेस के लुक और स्वैग ने लोगों को हिला दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 10:10 AM IST
हैदराबाद: 'जेलर 2' की रिलीज डेट जैसे-जैसे नजदीक आ रही है. वैसे-वैसे मेकर्स दर्शकों के लिए फिल्म से एक-एक कर सरप्राइज छोड़ रहे हैं. अब जेलर 2 के निर्माता ने रजनीकांत स्टारर फिल्म से विद्या बालन की पहली झलक पेश की है. इससे पहले मेकर्स ने एसजे सूर्या का बोधि और सूरज वेंजारामूडु का दिलीप लुक पेश किया था. निर्माताओं ने विद्या के किरदार का पहला टीजर जारी किया है. वह कांथा का किरदार निभा रही हैं, जो एक नया और रहस्यमय किरदार है, जिसे नए वीडियो में दमदार तरीके से पेश किया गया है.
विद्या नीली साड़ी और काले ब्लाउज में, हाथ में सिगरेट लिए, सीढ़ियों से उतरकर एक कमरे में जाती हुई दिख रही हैं. इसके अलावा ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इस छोटी सी झलक से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कांथा को एक शांत स्वभाव वाली शख्सियत के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है. विद्या इस सीन में एक विशेष अधिकार का भाव दर्शाती है, जबकि अनिरुद्ध रविचंदर का संगीत माहौल को और भी प्रभावशाली बना देता है.
Introducing Vidya Balan as Kantha from the world of #Jailer2 💥@rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #SurajVenjaramoodu @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan… pic.twitter.com/kaCWF3beIN— Sun Pictures (@sunpictures) September 20, 2026
फिल्म निर्माताओं ने अभी तक कांथा की कहानी में भूमिका का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, खबरों के मुताबिक विद्या, मिथुन चक्रवर्ती की सबसे बड़ी बेटी का किरदार निभाएंगी. बताया जा रहा है कि मिथुन जेलर 2 में मुख्य खलनायक हैं और रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इससे पहले
Vidya Balan base kaaga ve oru 50 Cr extra varum epdiyum— Vijayan Bhibatsu (@VijayanBhibatsu) September 20, 2026
How many of you still remember this popular photo ?
Ipavum apdiye thaa irukaanga#Jailer2 #VidyaBalan pic.twitter.com/KjUvEZtcXV
सोशल मीडिया पर विद्या का जेलर 2 लुक छा गया है और फैंस उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. कईयों को जेलर 2 में विद्या का यह दमदार अंदाज देख एक्ट्रेस की फिल्म डर्टी पिक्चर में उनका रेशमा का किरदार याद आ गया है.
इस किरदार का खुलासा फिल्म निर्माताओं द्वारा जेलर 2 के प्रचार का एक हिस्सा है, जो 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्मों में से एक है. इस सीक्वल में रजनीकांत मुथुवेल पांडियन के रूप में वापसी कर रहे हैं, जबकि पहली फिल्म जेलर 2023 की सबसे बड़ी तमिल हिट फिल्मों में से एक बन गई थी.
The One to watch out for— Man of Justice (@IAmManofJustice) September 20, 2026
A top character artist who effortlessly glides into any role..The Vidya Balan..in Nelsons mad yet hatke World
And no..she is not imported for a Tamil movie...
Infact she is...home.#Jailer2 https://t.co/vjtVbHiIfO
नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित फिल्म 'जेलर' मुथुवेल पांडियन की कहानी है, जो एक रिटायर्ड जेलर हैं और उनके बेटे के लापता होने के बाद उनका शांतिपूर्ण जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है. सैकनिल्क के अनुसार , फिल्म ने भारत में 348.55 करोड़ रुपये का नेट और वर्ल्डवाइड 604.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.
Official #JAILER2 - Character Intro promo⭐: Vidya Balan as Kantha..💥 Villainess..🔥 Ani's Score..🤝 pic.twitter.com/hfHJgCr8Rw— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) September 20, 2026
जेलर 2 के बारे में
जेलर 2 में राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और रित्विक अहम किरदारों में वापसी कर रहे हैं . इस सीक्वल में एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडु, अन्ना राजन और जतिन सरना जैसे प्रभावशाली नए कलाकार की सरप्राइजिंग एंट्री है.
फिल्म में कई कैमियो भूमिकाओं की भी उम्मीद है. खबरों के अनुसार मोहनलाल, शिव राजकुमार, जैकी श्रॉफ, विजय सेतुपति और ऋतिक रोशन इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, हालांकि निर्माताओं ने अभी तक सभी संभावित भूमिकाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
विद्या के कांथा के रूप में शामिल होने के साथ ही, जेलर 2 की कास्ट का एक और हिस्सा तय हो गया है. फिल्म 15 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.