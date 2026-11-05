ETV Bharat / entertainment

Jailer 2 On OTT: 'रामायण' के रिलीज होते ही रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' की ओटीटी डेट का एलान, जानें कब-कहां देखें?

जेलर 2 की ऑफिशियल ओटीटी रिलीज डेट ( Film POSTER )

हैदराबाद: रजनीकांत स्टारर एक्शन-कॉमेडी फिल्म जेलर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार धमाका कर चुकी है. जेलर 2 बीती 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया. थिएटर में धमाका करने के बाद अब जेलर 2 ऑनलाइन आ रही है. आज 5 नवंबर को जेलर के मेकर्स ने रामायण की रिलीज के बीच जेलर 2 की ओटीटी रिलीज डेट का एलान कर दिया है. बता दें, आज 5 नवंबर को इंडियन सिनेमा की सबसे महंगे बजट की फिल्म रामायण थिएटर में चल पड़ी है. चलिए जानते हैं जेलर 2 किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब दस्तक देने जा रही है.

कब कहां देखें जेलर 2?

नेल्सन दिलिपकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म जेलर 2 को देखने के लिए ज्यादा नहीं बस एक हफ्ता इंतजार करना होगा. जेलर 2 आगामी 12 नवंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है. प्राइम वीडियो ने फिल्म जेलर 2 का एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें रजनीकांत के साथ-साथ फिल्म में कैमियो रोल में दिख रहे ऋतिक रोशन, मोहनलाल, शिवा कुमार और जैकी श्रॉफ दिख रहे हैं. पोस्टर पर मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन और एसजे सूर्या को भी देखा जा रहा है. इस पोस्ट को शेयर कर मेकर्स ने लिखा है, टाइगर मुथुवेल पांडियान इज बैक, रिलोडेड'. रामायण के बीच रिलीज