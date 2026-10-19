ETV Bharat / entertainment

'जेलर 2' वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 500 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए तैयार रजनीकांत की फिल्म, 4 दिन में छाप डालें इतने नोट

'जेलर 2' ( Poster )

हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म जेलर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी है. इस फिल्म ने 4 दिनों में ही दुनियाभर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब 500 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है. वहीं भारत में यह 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है.

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने रविवार, 18 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और सिनेमाघरों में अपने चौथे दिन घरेलू नेट कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन पूरे भारत में लगभग 55.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो शनिवार की 47.25 करोड़ की कमाई के मुकाबले 18.2% की बढ़ोतरी है.

रविवार के प्रदर्शन के साथ, भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 234.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि इसका कुल नेट कलेक्शन 199.90 करोड़ रुपये रहा. चौथे दिन ओवरसीज से इसने 40 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिससे कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 190 करोड़ रुपये हो गया. चार दिनों के बाद 'जेलर 2' की दुनिया भर में कुल कमाई 424.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इसी के साथ फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है.