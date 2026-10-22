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जेलर 2 बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' को पछाड़ बनी 2026 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 600 करोड़ के करीब

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: थलाइवा रजनीकांत स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म जेलर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है. रजनीकांत एक बार फिर अपने स्टाइल से जलवा बिखेर रहे हैं. थलाइवा के फैंस उनके हर सीन पर सीटियां और तालियां बजा रहे हैं. इन्हीं तालियों और सीटियों की बदौलत जेलर 2 ने कमाई का अंबार लगा दिया है. जेलर 2 अपना पहला हफ्ता पूरा कर चुकी है और कमाई 600 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है.

एक हफ्ते का कलेक्शन देखने के बाद कहा जा सकता है कि जेलर 2 कॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने जा रही है. जेलर 2 साल 2026 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई है. साथ ही यह फिल्म तमिल सिनेमा की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई है. चलिए जानते हैं जेलर 2 ने कमाई में क्या-क्या झंडे गाड़ लिए हैं.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस डे 7 फिल्म पहले छह दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. जेलर 2 अब अपनी रिलीज के 8वें दिन में आ गई है. जेलर 2 ने सातवें दिन 28.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. सैकनिल्क के अनुसार, खबर लिखे जाने तक जेलर 2 ने आठवें दिन 4.69 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसी के साथ फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 321.89 करोड़ रुपये और ग्रॉस 376.98 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, जेलर 2 का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 576.45 करोड़ रुपये हो गया है. जेलर 2 ने ओवरसीज से 205 करोड़ रुपये जुटाए हैं. क्या तोड़े और बनाए रिकॉर्ड्स? सबसे पहले आपको बता दें, जेलर 2 साल 2026 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. फिलहाल यह धुरंधर 2 से पीछे हैं. लिस्ट में इसने दृश्यम 3 को धूल चटा दी है. इसी के साथ जेलर 2 तमिल सिनेमा की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. रजनीकांत ने अपनी ही फिल्म कूली को पछाड़ दिया है. अब टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में रजनीकांत की तीन फिल्में 2.0, जेलर और जेलर 2 शामिल हो गयी हैं. अब कहा जा रहा है कि तमिल में पहली 100 करोड़ी, 300 करोड़ी और 500 करोड़ी फिल्म देने के बाद रजनीकांत जेलर 2 से कॉलीवुड को पहली 1000 करोड़ी फिल्म देने जा रहे हैं.