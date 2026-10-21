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जेलर 2 बॉक्स ऑफिस: दशहरा पर धमाका, 6 दिनों में कमाए 500 करोड़, बनी 2026 की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस ( Film Poster )

हैदराबाद: थलाइवा रजनीकांत की एक्शन कॉमेडी फिल्म जेलर 2 ने रिलीज का एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही धमाका कर दिया है. फिल्म ने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने बीती 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर ताबड़तोड़ कमाई की और फिल्म भारत में 300 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई. रजनीकांत की साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म जेलर (प्रीक्वल) की वर्ल्डवाइ कमाई का रिकॉर्ड अब बहुत जल्द टूटने वाला है. इससे पहले जानते हैं फिल्म ने छठवे दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया है और फिल्म का डोमेस्टिक और इंटरनेशनली कितना व्यापार अभी तक हुआ है. साथ ही जानेंगे जेलर 2 की सातवें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की क्या चाल है.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

जेलर 2 ने दशहरा के दिन छुट्टी का पूरा फायदा उठाया. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने छठे दिन 45.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. यह छह दिनों में फिल्म का चौथा हाईएस्ट दैनिक कलेक्शन है. फिल्म ने पाचवें दिन 42.35 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 59.7 करोड़ रुपये से खाता खोला था. दूसरे दिन कमाई में गिरावट आई और 37.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ. तीसरे दिन फिल्म ने 47.25 करोड़ रुपये कमाए. चौथे दिन 55.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. कुल मिलाकर भारत में जेलर 2 का नेट कलेक्शन 289.14 करोड़ रुपये हो गया है और ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन 338.58 करोड़ रुपये हुआ है. फिल्म की सातवें दिन की कमाई की बात बात करें तो खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 2.42 करोड़ रुपये का कमा लिए हैं. 2026 की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म