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जेलर 2 बॉक्स ऑफिस: प्रीक्वल का टूटा रिकॉर्ड, 'हनुमान अंश' और 'बॉर्डर 2' भी पस्त, रजनीकांत की फिल्म का धमाका जारी

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: रजनीकांत स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म जेलर 2 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. जेलर 2 ने यह माइलस्टोन महज रिलीज के नौ दिनों के अंदर हासिल किया है. इतना ही नहीं रजनीकांत ने खुद अपनी फिल्म जेलर (जेलर 2 के प्रीक्वल) के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है. जेलर 2 अब तमिल सिनेमा की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है. इसने थलापति विजय की फिल्म लियो को भी कमाई में पीछे छोड़ दिया है. साथ ही डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश और बॉर्डर 2 को भी मात दे दी है. वहीं, भारत में फिल्म ने 350 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है. चलिए जानते हैं जेलर 2 ने अपनी 9वें दिन की कमाई से क्या-क्या कारनामे किए है.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9

सैकनिल्क के अनुसार, जेलर 2 ने 9वें दिन 23 अक्टूबर को 14.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया. हालांकि यह 8वें दिन के कलेक्शन (17.15 करोड़ रुपये) से थोड़ा कम है. वहीं, खबर लिखे जाने तक जेलर 2 ने शनिवार (10वें दिन) 3.79 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसी के साथ जेलर 2 भारत में ग्रॉस कलेक्शन 413.02 करोड़ रुपये, नेट कलेक्शन 352.64 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, जेलर 2 का 9 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 628.05 करोड़ रुपये हो गया है. इसी के साथ जेलर 2 ने अपने प्रीक्वल जेलर (रिलीज ईयर 2023) के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कमाई (604.74 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साल 2026 की सबसे कमाऊ फिल्म ? रैंक फिल्म वर्ल्डवाइड ग्रॉस 1 धुरंधर 2: द रिवेंज 1,813.39 करोड़ रुपये 2 जेलर 2 628.05 करोड़ रुपये (कमाई जारी..) 3 दृश्यम 3: द कंक्लूजन 556.22 करोड़ रुपये 4 हनुमान अंश 450.68 करोड़ रुपये 5 बॉर्डर 2 450.19 करोड़ रुपये हनुमान अंश और बॉर्डर 2 को छोड़ा पीछे