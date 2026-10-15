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Jailer 2 Box Office Collection Day 1: रजनीकांत की फिल्म ने किया 30 करोड़ का आंकड़ा पार, क्या इन फिल्मों को दे पाएगी मात?

'जेलर 2' ( Poster )

हैदराबाद: रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' आज, 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक रही है. नेल्सन दिलीपकुमार की निर्देशित यह फिल्म एक एक्शन कॉमेडी है और 2023 में रिलीज 'जेलर' की बहुप्रतीक्षित अगली कड़ी है, जो भारत और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी. प्रीक्वल की तरह सीक्वल को भी दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. सकारात्मक प्रतिक्रियाओ की वजह से फिल्म स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करने के लिए तैयार है.

'जेलर 2' को लेकर जिस बात ने उत्साह बढ़ा दिया है, वह है कलाकारों की टोली. एस जे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजरामुडु, विद्या बालन, अन्ना राजन और जतिन सरना जैसे नाम फिल्म से जुड़े हुए हैं, जिससे सीक्वल को दर्शकों से काफी प्यार मिला है. हालांकि, 'जेलर 2' के बारे में सबसे बड़ी चर्चा ऋतिक रोशन के कैमियो को लेकर हो रही है. यह भगवान दादा के बाद रजनीकांत के साथ उनके स्क्रीन रियूनियन को दर्शाता है. बता दें, भगवान दादा (1986) में ऋतिक एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे. दिलचस्प बात यह है कि 'जेलर 2' को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिलने की उम्मीद है.

'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 सैकनिल्क के अनुसार, 'जेलर 2' ने अपनी रिलीज से पहले जबरदस्त एडवांस बुकिंग की, ब्लॉक सीटों सहित 17,615 शो के लिए इसने 19.60 लाख टिकटों से 41.48 करोड़ रुपये की कमाई की. बिना ब्लॉक सीटों के कलेक्शन 37.60 करोड़ रुपये रहा. सैकनिल्क के मुताबिक, 'जेलर 2' ने गुरुवार, शाम 4 बजे तक भारत में 9,701 से 29.39 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कलेक्शन किया है. इसमें सबसे ज्यादा योगदान तमिल बेल्ट का रहा है. तमिल में इसने 22.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. वहीं, तेलुगु और हिंदी से इसने क्रमशः 4.82 करोड़ रुपये और 1.56 करोड़ रुपये कमाए हैं.