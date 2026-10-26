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जेलर 2 बॉक्स ऑफिस: बनी तमिल की सबसे कमाऊ फिल्म, 2.0 को पछाड़ा, अब बनेगी कॉलीवुड की पहली 1000 करोड़ी?

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस ( Film Poster )

हैदराबाद: थलाइवा रजनीकांत ने एक बार फिर अपनी फिल्म से करिश्मा कर दिखाया है. रजनीकांत ने अपनी हालिया रिलीज फिल्म जेलर 2 से अपनी सबसे कमाऊ फिल्म 2.0 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जेलर 2 अब तमिल सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. बीते आठ साल से फिल्म 2.0 की कमाई का रिकॉर्ड किसी और एक्टर की फिल्म नहीं तोड़ पाई और ओजी रजनीकांत ने खुद ही अपनी फिल्म को पीछे छोड़ फिर सबसे कमाऊ फिल्म का खिताब अपने नाम किया. चौंकाने वाली बात यह है कि जेलर 2 ने महज 11 दिनों में इस मुकाम को हासिल कर लिया है. चलिए जानते हैं जेलर 2 ने 11 दिनों में डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अब 12वें दिन फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर चाल कैसी है.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11

रजनीकांत की एक्शन कॉमेडी फिल्म जेलर ने 11वें दिन अपने दूसरे संडे को 25.70 करोड़ रुपये का कारोबार किया. जबकि फिल्म ने अपने पहले संडे 55 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म के 10वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानें तो इसने 24 करोड़ रुपये कमाए थे. खबर लिखे जाने तक फिल्म ने आज दूसरे सोमवार 12वें दिन 1.19 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 399.89 करोड़ रुपये और ग्रॉस 468.25 करोड़ रुपये हो गया है. यानी फिल्म ने इंडिया में 400 करोड़ रुपये कमाल लिए हैं. जेलर 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन