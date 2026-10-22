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'जेलर 2': अल्लू अर्जुन ने की रजनीकांत की कॉमेडी-एक्शन ड्रामा की तारीफ, 500 करोड़ी बनने पर पूरे टीम को दी बधाई

'जेलर 2', अल्लू अर्जुन ( IANS )

हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने रजनीकांत की नई कॉमेडी-एक्शन फिल्म 'जेलर 2' का रिव्यू साझा किया है. रिव्यू के साथ-साथ एक्टर ने फिल्म और टीम की तारीफ भी की है. इसके अलावा उन्होंने फिल्म के 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए पूरी टीम को बधाई दी है.

22 अक्टूबर को पुष्पा एक्टर ने अपने ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर 'जेलर 2' का रिव्यू शेयर किया है. फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए अल्लू अर्जुन ने लिखा है, 'जेलर 2 फायर है .रजनीकांत सर की स्टार पावर, स्वैग और आभा का बेहतरीन प्रदर्शन. एक ऐसी कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म जो आपके जोश को बनाए रखती है. भाई... अनिरुद्ध ने मार डाला. सभी कलाकारों, तकनीशियनों और निर्माता ने इस फिल्म में अपना दिल लगा दिया है. शोमैन नेल्सन दिलीप कुमार गारू ने धमाकेदार हिट पेश किया. 500 CR+ से अधिक की कमाई बहुत बढ़िया. पूरी टीम को बधाई.'