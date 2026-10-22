'जेलर 2': अल्लू अर्जुन ने की रजनीकांत की कॉमेडी-एक्शन ड्रामा की तारीफ, 500 करोड़ी बनने पर पूरे टीम को दी बधाई
अल्लू अर्जुन ने रजनीकांत की कॉमेडी-एक्शन 'जेलर 2' की तारीफ की है. साथ ही फिल्म के 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने बधाई भी दी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 7:22 PM IST
हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने रजनीकांत की नई कॉमेडी-एक्शन फिल्म 'जेलर 2' का रिव्यू साझा किया है. रिव्यू के साथ-साथ एक्टर ने फिल्म और टीम की तारीफ भी की है. इसके अलावा उन्होंने फिल्म के 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए पूरी टीम को बधाई दी है.
22 अक्टूबर को पुष्पा एक्टर ने अपने ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर 'जेलर 2' का रिव्यू शेयर किया है. फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए अल्लू अर्जुन ने लिखा है, 'जेलर 2 फायर है .रजनीकांत सर की स्टार पावर, स्वैग और आभा का बेहतरीन प्रदर्शन. एक ऐसी कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म जो आपके जोश को बनाए रखती है. भाई... अनिरुद्ध ने मार डाला. सभी कलाकारों, तकनीशियनों और निर्माता ने इस फिल्म में अपना दिल लगा दिया है. शोमैन नेल्सन दिलीप कुमार गारू ने धमाकेदार हिट पेश किया. 500 CR+ से अधिक की कमाई बहुत बढ़िया. पूरी टीम को बधाई.'
#Jailer2 is 🔥🔥🔥 A true showcase of @rajinikanth sir’s star power, swag & aura! A Commercial Entertainer that keeps the adrenaline pumping! Brother... @anirudhofficial KILLED IT! All the artists, technicians & the producer have poured their hearts into this film. The Showman @Nelsondilpkumar garu delivers the coolest hit with a BANG! చొక్కా నలగకుండా 500 CR+ కొట్టడం ఒక్క రజినీ గారికే సాధ్యం! 🖤 Congratulations to the entire team! @sunpictures— Allu Arjun (@alluarjun) October 22, 2026
अल्लू अर्जुन उन मशहूर हस्तियों की लंबी सूची में सबसे नए हैं जिन्होंने इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की तारीफ की है. अल्लू अर्जुन से पहले धनुष, शिवकार्तिकेयन, कार्तिक सुब्बाराज और आरजे बालाजी जैसी कई अन्य फिल्मी हस्तियों ने 'जेलर 2' की तारीफ की थी. इस फिल्म की कमाई 500 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है.
'जेलर 2' की कहानी रिटायर हो चुके जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन के इर्द-गिर्द घूमती है. उनकी शांत जिंदगी में तब एक नया मोड़ आता है, जब अपराधी जगत से कोई नया खतरा सामने आता है. ऐसे में, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उन्हें वापस अपने पुराने, कठोर अंदाज में लौटना पड़ता है.
'जेलर 2' में रजनीकांत 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' के किरदार में नजर आए हैं. फिल्म में मोहनलाल, शिवराजकुमार, ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ, विद्या बालन, एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, राम्या कृष्णन, योगी बाबू, नमो नारायण और सूरज वेंजारामूडु अहम भूमिकाओं में हैं.
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. एक्शन, कॉमेडी और रजनीकांत के शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से भरपूर यह फिल्म उसी किरदार की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिसे दर्शकों ने पहली फिल्म में काफी पसंद किया था.