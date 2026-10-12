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जेलर 2 एडवांस बुकिंग: रिलीज से पहले रजनीकांत की फिल्म की कटी चांदी, टिकट के दाम जान होंगे हैरान

'जेलर 2' ( Poster )

हैदराबाद: टॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हालांकि इसकी रिलीज में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन चुनिंदा बाजारों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है.

इस फिल्म ने टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त शुरुआत की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स और थिएटर काउंटर्स के जरिए बुकिंग के पहले घंटे में ही 1 लाख से ज्यादा टिकट बिक गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती बुकिंग के दौरान बुक माय शो पर हर घंटे 40,000 से ज्यादा टिकट बिके, जबकि डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो पर हर घंटे 12,000 से ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई.

'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के मुताबिक, 'जेलर 2' ने भारत में अपने पहले दिन के लिए 5,320 शो के लिए 6.46 लाख टिकट बेचे हैं, जिससे इसकी कमाई 12.26 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. बता दें, नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने तीन शो-डेट्स के लिए प्री-सेल्स में ही 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं, वर्ल्डवाइड की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म के ओपनिंग डे के लिए दुनिया भर में प्री-सेल्स का आंकड़ा 30 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रहा है. अच्छी रफ्तार के साथ, विदेशों में प्री-सेल्स का आंकड़ा 20 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. उम्मीद है कि यह फिल्म किसी तमिल फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक होगी.