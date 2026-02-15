ETV Bharat / entertainment

'जय सोमनाथ': महाशिवरात्रि पर संजय लीला भंसाली ने रिलीज डेट संग अगले प्रोजेक्ट का किया एलान, यह डायरेक्टर देगा साथ

संजय लीला भंसाली/जय सोमनाथ ( IANS/Poster )

हैदराबाद: संजय लीला भंसाली एक बार फिर अपनी एक और बड़ी फिल्म के साथ कहानी कहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस बार, यह कहानी दिल छूने वाली होगी, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने मशहूर डायरेक्टर केतन मेहता के साथ मिलकर एक नई हिस्टोरिकल फिल्म के लिए टीम बनाई है. संजय ने आज, महाशिवरात्रि के मौके पर एक वीडियो शेयर कर अपने इस आगामी प्रोजेक्ट का एलान किया है. साथ ही अपने इस प्रोजेक्ट के टाइटल और रिलीज डेट का खुलासा भी किया है. सजंय लीला भंसाली ने 15 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम पर अपने आगामी प्रोजेक्ट का एलान करते हुए एक क्लिप शेयर किया है. उन्होंने अपनी आगामी फिल्म का नाम 'जय सोमनाथ' रखा है. अपने इस फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा करते हुए संजय ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, मंदिर तोड़ा जा सकता है, आस्था नहीं. संजय लीला भंसाली पेश करते हैं - "जय सोमनाथ". केतन मेहता डायरेक्टर होंगे. दुनिया भर के सिनेमाघरों में, 2027 में.'