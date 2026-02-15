'जय सोमनाथ': महाशिवरात्रि पर संजय लीला भंसाली ने रिलीज डेट संग अगले प्रोजेक्ट का किया एलान, यह डायरेक्टर देगा साथ
महाशिवरात्रि के शुभ असवर पर मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली ने अगले प्रोजेक्ट का एलान किया है. वीडियो के जरिए उन्होंने कहानी बताई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 15, 2026 at 4:21 PM IST
हैदराबाद: संजय लीला भंसाली एक बार फिर अपनी एक और बड़ी फिल्म के साथ कहानी कहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस बार, यह कहानी दिल छूने वाली होगी, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने मशहूर डायरेक्टर केतन मेहता के साथ मिलकर एक नई हिस्टोरिकल फिल्म के लिए टीम बनाई है. संजय ने आज, महाशिवरात्रि के मौके पर एक वीडियो शेयर कर अपने इस आगामी प्रोजेक्ट का एलान किया है. साथ ही अपने इस प्रोजेक्ट के टाइटल और रिलीज डेट का खुलासा भी किया है.
सजंय लीला भंसाली ने 15 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम पर अपने आगामी प्रोजेक्ट का एलान करते हुए एक क्लिप शेयर किया है. उन्होंने अपनी आगामी फिल्म का नाम 'जय सोमनाथ' रखा है. अपने इस फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा करते हुए संजय ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, मंदिर तोड़ा जा सकता है, आस्था नहीं. संजय लीला भंसाली पेश करते हैं - "जय सोमनाथ". केतन मेहता डायरेक्टर होंगे. दुनिया भर के सिनेमाघरों में, 2027 में.'
शेयर किए गए वीडियो से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 1025-1026 सीई की घटनाओं को फिर से दिखाएगा, जब महमूद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और उसे लूटा था. हालांकि वीडियो में प्रोजेक्ट की कहानी को पूरी तरह से नहीं बताया गया है.
बता दें, इस साल हमले और बाद में मंदिर के दोबारा बनने के 1000 साल पूरे हो रहे हैं. कहानी एक ऐसे चैप्टर पर फोकस करती है जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है. टीम ने वादा किया है कि यह अपनी तरह का अनोखा सिनेमाई होगा.
यह पीरियड ड्रामा 2027 में रिलीज़ होने वाली है. मेहता इस प्रोजेक्ट को लिख और डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसे भंसाली प्रोडक्शंस और माया मूवीज़ के बैनर तले फंड किया जा रहा है. हालांकि, स्टार कास्ट के बारे में अभी जानकारी सामने आनी बाकी है, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने सिनेमा प्रेमियों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है.
गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली विक्की कौशल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज की तैयारी में भी जुटे हैं. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है.