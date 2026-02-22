ETV Bharat / entertainment

'जय हनुमान': पूजा सेरेमनी में शामिल हुए 'कांतारा' स्टार ऋषभ शेट्टी, बजरंगबली के जन्मस्थान से शुरू हुई शूटिंग

यह पल और भी खास हो गया जब उनकी पत्नी भी पारंपरिक रस्मों के दौरान उनके साथ खड़ी रहीं. एक्टर तेजा सज्जा, जिन्होंने पहले हनु-मान में काम किया था, भी इस खास मौके पर मौजूद थे.

आने वाली पौराणिक फिल्म 'जय हनुमान' को हम्पी में अंजनाद्री बेट्टा में पारंपरिक मुहूर्त पूजा के साथ लॉन्च किया गया, जिसे भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है. इस सेरेमनी में क्रिएटिव और प्रोडक्शन टीम के सदस्य शामिल हुए, जिसमें एक्टर ऋषभ शेट्टी भी शामिल थे, जो भगवान हनुमान का रोल करेंगे.

हैदराबाद: 'जय हनुमान' साउथ के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है और आखिरकार यह फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. एक्टर ऋषभ शेट्टी, आज (22 फरवरी) हम्पी में पवित्र अंजनाद्री बेट्टा में एक खास पूजा सेरेमनी में शामिल हुए.ऋषभ शेट्टी के साथ, डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने भी पूजा सेरेमनी में हिस्सा लिया.

रविवार को मैथ्री मूवी ने इंस्टाग्राम पर 'जय हनुमान' की पूजा सेरेमनी की तस्वीरें पोस्ट की हैं. साथ ही मेकर्स ने फैंस को गुड न्यूज देते हुए बताया है कि फिल्म फ्लोर पर आ गई है. इसकी शुरुआत हम्पी से हुई है.

तस्वीरें शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'भगवान हनुमान के जन्मस्थान पर जय हनुमान की शुरुआत. हम्पी के पास अंजनाद्री बेट्टा में एक पूजा समारोह हुआ, जिसमें टीम मौजूद थी. भूषण कुमार ने पहले शॉट के लिए क्लैप दिया, जबकि अनिल थडानी ने कैमरा चालू किया, जिसे ‘हनुमान’ स्टार तेजा सज्जा ने डायरेक्ट किया था.'

तस्वीरों में ऋषभ शेट्टी पारंपरिक कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं. उन्होंने क्रीम रंग का आउटफिट पहना हुआ है और कंधे पर शॉल डाली हुई है. उनकी पत्नी ने खूबसूरत नीली साड़ी पहनी हुई है और उनके गले में माला डालकर एक रस्म पूरी करती दिख रही हैं. माहौल आध्यात्मिक लग रहा है.

'जय हनुमान' को प्रशांत वर्मा ने डायरेक्ट किया है और कहा जा रहा है कि इसे बड़े लेवल पर बनाया जाएगा. मेकर्स ने हाई टेक्निकल स्टैंडर्ड पाने के लिए काफी बजट इंवेस्ट किया है. फिल्म में एक शानदार क्रू है, जिसमें ऑस्कर-विनिंग कंपोजर एमएम कीरवानी, सिनेमैटोग्राफर एस थिरुनावुक्कारासु और प्रोडक्शन डिजाइनर श्रीनागेंद्र थंगाला शामिल है.