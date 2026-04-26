WATCH: 'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर बुरे फंसे जैकी भगनानी, रकुल प्रीत ने लगाई फटकार, एक्टर ने कान पकड़कर मांगी माफी
'सिचुएशनशिप' वाले बयान को लेकर रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 26, 2026 at 5:20 PM IST
हैदराबाद: स्टार कपल रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी को हाल ही में अपने रिश्ते को 'सिचुएशनशिप' कहे जाने पर ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा था. हालांकि बाद में रकुल ने सोशल मीडिया के जरिए यह साफ किया कि वे एक-दूसरे के लिए ही हैं. इस टिप्पणी पर बात करने के बाद, रकुल ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह अपने पति के वायरल कमेंट को लेकर उन्हें चिढ़ाती हुई नजर आ रही हैं. इसके बाद भगनानी ने अपने 'सिचुएशनशिप' वाले बयान के लिए माफी मांगी.
रविवार, 26 अप्रैल रकुल प्रीत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जैकी से बात करते हुए दिखीं. वीडियो में कहती हैं, 'कितनी बार बोला है इसको, कि हम मिलेनियल्स हैं. जेन-जी बनने की जरूरत नहीं है. बोला था ना.'
जवाब में, जैकी, जो उनके बगल में खड़े थे, कान पकड़कर मुस्कुराते हुए माफी मांगते दिखे. फिर रकुल ने कहा, 'कर दिया ना तुमने.' जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हां पर मैंने वैसे नहीं बोला था.
फिर रकुल बोलती हैं, 'मुझे पता है, लेकिन दुनिया को यह पता चलना चाहिए. पर ठीक है, यह देखते हुए कि आप लोग रुक नहीं रहे हैं, हमने सोचा—चलो, हम भी इस पर थोड़ा हंस लेते हैं.' क्लिप को शेयर करते हुए रकुल ने टेक्स्ट कर लिखा है, 'हो गया आप लोगों का भी अब... इस पर हंसिए और आगे बढ़िए.' इसके बाद एक लाल दिल वाला इमोजी था.
हाल ही में, रकुल और जैकी ने एक यूट्यूब चैनल पर बताया कि उन्होंने एक-दूसरे से शादी क्यों की. बातचीत के दौरान, जैकी ने कहा, 'रकुल और मैंने शादी कर ली है, लेकिन हम एक तरह की 'सिचुएशनशिप' में हैं, जिसका मतलब है कि हम एक-दूसरे के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, और इसीलिए हमने शादी की है. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं उससे किसी भी विषय पर बात कर सकता हूं.'
उन्होंने अपनी आपसी बेबाकी के बारे में भी बात की, और बताया कि उनके रिश्ते में पारदर्शिता एक बहुत जरूरी हिस्सा है. जैकी ने यह भी कहा कि अगर उनकी कोई पुरानी पार्टनर भी उन्हें फोन करती है, तो वह रकुल के सामने ही बेझिझक वह फोन उठाते हैं. इस बात पर जोर देते हुए कि उनके बीच छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है.