धर्मेंद्र के बाद जैकी चैन की मौत की उड़ी अफवाह, फैंस के बीच मचा हंगामा, जानें कैसे फैला ये झूठ?

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की मौत की अफवाह के बाद एक और एक्टर के निधन की झूठी खबर सामने आई हैं. आखिर कौन हैं वो एक्टर?

Jackie Chan
जैकी चैन (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर के बीच एक और सितारे की मौत की फेक न्यूज सामने आई है. ये सितारे नेशनल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्टार है, जिसका एक्शन सीक्वेंस ग्लोबल लेवल पर फेमस है. वह सितारा कोई और नहीं, बल्कि हांगकांग के मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और फिल्म निर्माता जैकी चैन हैं.

हांगकांग के मार्शल आर्टिस्ट, अभिनेता और फिल्म निर्माता जैकी चैन के दुनिया भर में फैंस हैं. इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपने एक्शन सीन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है. धर्मेंद्र की मौत की झूठी न्यूज फैलने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स वायरल होने लगीं, जिनमें कहा गया कि उनका निधन हो गया है. हालांकि, कई झूठी खबरों के बावजूद, यह दिग्गज एक्शन स्टार जिंदा है और बिलकुल ठीक है.

बीती सोमवार, 10 नवंबर की शाम को, सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि हांगकांग के सुपरस्टार जैकी चैन का निधन हो गया है. सोशल मीडिया से एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दिग्गज एक्टर वेंटिलेटर पर नजर आ रहे हैं.

इस पोस्ट के बाद दुनिया भर के फैंस हलचल मच गई. हालांकि, यह तस्वीर एआई जनरेटेड थी. तस्वीर में अस्पताल के बेड पर लेटे हुए जैकी चैन को कमजोर दिखाया गया था, जिस पर 'जन्म' और 'मृत्यु' की तारीख लिखी हुई हैं.

इस पोस्ट के बाद कुछ ही घंटों में इस अफवाह ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया. फैंस ने 'जैकी चैन की मौत', 'क्या जैकी चैन की मृत्यु हो गई' जैसे की-वर्ड्स से गूगल करने लगे. रातों-रात यह खबर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक बन गई.

हालांकि, थोड़ी देर में यह साफ हो गया कि यह एक एआई टूल, ग्रोक, एक्स के इन-ऐप चैटबॉट से आई थी, जिसने इस दावे के बारे में पूछे जाने पर तुरंत सच्चाई बता दी. बता दें, यह झूठी खबर है. जैकी चैन 11 नवंबर, 2025 तक जीवित और स्वस्थ हैं.' फिलहाल एक्टर, उनके परिवार और टीम ने अभी तक उनकी मौत की झूठी खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब जैकी चैन की झूठी मौत की खबर सामने आई हो. साल 2015 में भी ऐसी अफवाहें उड़ी थीं कि उनका निधन हो गया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था, 'विमान से उतरते ही दो खबरों ने मुझे हैरान कर दिया था, सबसे पहले, चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूं.'

