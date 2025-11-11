ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र के बाद जैकी चैन की मौत की उड़ी अफवाह, फैंस के बीच मचा हंगामा, जानें कैसे फैला ये झूठ?

जैकी चैन ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर के बीच एक और सितारे की मौत की फेक न्यूज सामने आई है. ये सितारे नेशनल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्टार है, जिसका एक्शन सीक्वेंस ग्लोबल लेवल पर फेमस है. वह सितारा कोई और नहीं, बल्कि हांगकांग के मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और फिल्म निर्माता जैकी चैन हैं. हांगकांग के मार्शल आर्टिस्ट, अभिनेता और फिल्म निर्माता जैकी चैन के दुनिया भर में फैंस हैं. इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपने एक्शन सीन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है. धर्मेंद्र की मौत की झूठी न्यूज फैलने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स वायरल होने लगीं, जिनमें कहा गया कि उनका निधन हो गया है. हालांकि, कई झूठी खबरों के बावजूद, यह दिग्गज एक्शन स्टार जिंदा है और बिलकुल ठीक है. बीती सोमवार, 10 नवंबर की शाम को, सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि हांगकांग के सुपरस्टार जैकी चैन का निधन हो गया है. सोशल मीडिया से एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दिग्गज एक्टर वेंटिलेटर पर नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के बाद दुनिया भर के फैंस हलचल मच गई. हालांकि, यह तस्वीर एआई जनरेटेड थी. तस्वीर में अस्पताल के बेड पर लेटे हुए जैकी चैन को कमजोर दिखाया गया था, जिस पर 'जन्म' और 'मृत्यु' की तारीख लिखी हुई हैं.