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'जानी दुश्मन: डर के आगे मौत है' में डराएंगी भूमि पेडनेकर, फिल्म से हॉरर पोस्टर आउट, जानें कब होगी रिलीज

'जानी दुश्मन: डर के आगे मौत है' ( Film Poster )

हैदराबाद: चर्चित पैरानॉर्मल सीरीज ‘भय– द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ के पीछे की रचनात्मक टीम एक बार फिर साथ आई है. इस महत्वाकांक्षी थिएट्रिकल हॉरर फिल्म के लिए रॉबी ग्रेवाल क्रिएटिव प्रोड्यूसर, अरशद सैयद निर्देशक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर एक्शन एवं स्टंट डायरेक्टर पीटर पेड्रेरो भी जुड़े हैं. भूषण कुमार की टी-सीरीज फिल्म्स और प्रबलिन संधू की आल्माइटी मोशन पिक्चर ने एक महत्वाकांक्षी और ओरिजिनल थिएट्रिकल हॉरर फ्रेंचाइजी ‘जानी दुश्मन’ के लिए हाथ मिलाया है. इस फिल्म में प्रशंसित अभिनेत्री भूमि सतिश पेडनेकर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. यह फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

मेड इन इंडिया, अ टाइटन स्टोरी में सफल साझेदारी के बाद दोनों प्रोडक्शन हाउस एक बार फिर साथ आ रहे हैं. इस बार उनका उद्देश्य बड़े पर्दे के लिए एक भव्य और रोमांचक सुपरनैचुरल हॉरर अनुभव तैयार करना है. कहानी कहने के अपने शानदार अनुभव और रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए पहचाने जाने वाले फिल्ममेकर रॉबी ग्रेवाल इस प्रोजेक्ट में क्रिएटिव प्रोड्यूसर की भूमिका निभाएंगे, जबकि अरशद सैयद फिल्म का निर्देशन करेंगे.

दोनों मिलकर भारतीय हॉरर सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी फिल्म पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपनी दमदार कहानी, भावनात्मक गहराई और शानदार विजुअल्स के साथ दर्शकों को एक अनूठा सिनेमाई अनुभव देगी. इस प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने के लिए निर्माताओं ने मशहूर एक्शन एवं स्टंट विशेषज्ञ पीटर पेड्रेरो को भी टीम में शामिल किया है. उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय काम में हैरी पॉटर, फास्ट एंड फ्यूरियस, द एक्सपेंडेबल्स, गेम ऑफ थ्रोन्स और द कॉन्ज्यूरिंग जैसी बड़ी फ्रेंचाइज़ी और चर्चित प्रोडक्शंस शामिल हैं. फिल्म में इंटरनेशनल हॉरर एक्शन एवं स्टंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े पीटर पेड्रेरो की मौजूदगी से भारतीय सिनेमा में हॉरर एक्शन, सुपरनैचुरल सीक्वेंस और फिजिकल इफेक्ट्स के स्तर को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया जाएगा. यूनाइटेड किंगडम की रहस्यमयी पृष्ठभूमि पर आधारित ‘जानी दुश्मन’ एक भावनात्मक मां-बेटी की कहानी है, जिसमें डरावने सुपरनैचुरल तत्वों, परिवार से जुड़े दफन राज और रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमाई पलों का अनूठा मेल देखने को मिलेगा.