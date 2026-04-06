ETV Bharat / entertainment

'यह मुझसे बहुत कुछ छीन लेता है, शारीरिक रूप से बेहद थकाने वाला', 'गांधारी' में इंटेंस एक्शन पर बोलीं तापसी पन्नू

तापसी पन्नू ( special arrangement )