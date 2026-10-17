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It's Official: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध और IPL टीम की मालकिन काव्या मारन की शादी फिक्स, जानें रिसेप्शन डेट

हैदराबाद: फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इस खबर की पुष्टि तो उनके परिवार से भी पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कर दी है. मुख्यमंत्री ने मारन परिवार के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए न सिर्फ शादी की पुष्टि की, बल्कि उस रिसेप्शन की तारीख भी बताई, जो निश्चित रूप से सितारों से सजी होगी.

मुख्यमंत्री रेवंत ने X (पूर्व में ट्विटर) पर काव्या के माता-पिता, कलानिधि मारन और कावेरी मारन की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए उन्हें शादी के रिसेप्शन में आमंत्रित किया. उन्होंने लिखा, 'सन ग्रुप के चेयरमैन श्री कलानिधि मारन और उनकी पत्नी श्रीमती कावेरी मारन ने माननीय मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें अपनी बेटी काव्या मारन के शादी के रिसेप्शन में आमंत्रित किय'. उन्होंने आगे लिखा, 'काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर का शादी का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में आयोजित होगा. महीनों से चल रही अफवाहों के बाद इस खबर की आधिकारिक पुष्टि हो गई.

बता दें, 2025 में, रेडिट पर एक पोस्ट में दावा किया गया था कि अनिरुद्ध और काव्या एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनके परिवार भी शादी की चर्चा कर रहे हैं. जब यह अफवाह फैली, तो अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए लिखा, 'शादी? हा हा... शांत हो जाओ दोस्तों... कृपया अफवाहें फैलाना बंद करो'. हालांकि, उनके डेटिंग की अफवाहें जारी रहीं. इस साल जून में, उनके चाचा, अभिनेता वाई जी महेंद्र ने केपीटीवी को बताया, 'मैं इस मौके पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं. उनकी बहुत बड़ी शादी होने जा रही है. मुझे जो बताया गया है, उसके आधार पर यह पक्का है. उनकी शादी हो रही है'.

महेंद्र ने शादी की तारीख या जगह जैसी और जानकारी देने से परहेज किया. हालांकि, उन्होंने काव्या का जिक्र करते हुए उन्हें 'कोई साधारण लड़की नहीं' बताया. उन्हें काबिल और मेहनती बताते हुए उन्होंने कहा, 'वह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है. उसमें इतनी बड़ी टीम (एसआरएच) को संभालने की क्षमता है. उसे अपने पिता से व्यापार के गुण विरासत में मिले हैं. वे दोनों एक अच्छी जोड़ी हैं. दोनों को साथ मिलकर संगीत के क्षेत्र में काम करना चाहिए'.

अनिरुद्ध, काव्या और उनके परिवार ने अभी तक अपनी शादी और उससे जुड़ी जानकारियों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह जोड़ा ग्रीस में शादी करेगा. मुख्यमंत्री रेवंत की पोस्ट से यह भी पुष्टि हुई है कि शादी के निमंत्रण पत्र कई जाने-माने लोगों को व्यक्तिगत रूप से भेजे जा चुके हैं. अनिरुद्ध ने हाल ही में नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' और रजनीकांत की ' जेलर 2' के लिए संगीत तैयार किया है. रजनीकांत रिश्ते में रविचंदर फूफा लगते हैं. उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिनमें शाहरुख खान की 'किंग', रजनीकांत की 'धरमन' और कमल हासन की ' इंडियन 3' शामिल हैं.