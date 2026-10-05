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इनकम टैक्स रेड पर रकुल प्रीत सिंह ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट कर बोलीं- इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है

रकुल प्रीत सिंह ( IANS )

हैदराबाद: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और कुछ कंपनियों पर छापा मारा था. इस सर्च ऑपरेशन में 12 जगहों पर रेड मारी गई थी. यह पूरा मामला मनी लॉन्डिंग और पैसों के फ्रॉड लेन-देन से जुड़ा था. इस केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और उनके फिल्म प्रोड्यूसर ससुर वाशु भगनानी का भी नाम आया था. बीती 28 सितंबर को ये खबर तेजी से सोशल मीडिया पर फैली और हड़कंप मच गया. अब इस खबर पर एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने इस छापेमारी को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट जारी किया है. एक्ट्रेस ने पोस्ट में खुद को इस मामले से अलग रखा है और मीडिया को तथ्यों की पुष्टि करने का आग्रह किया है.

रकुल प्रीत सिंह का पोस्ट एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, 'यह देखकर बहुत दुख होता है कि खुद को ऑनलाइन रिपोर्टर कहने वालों और कुछ मुख्यधारा के मीडिया पत्रकारों के बीच बिना तथ्यों की पुष्टि किए खबरों को सनसनीखेज बनाने का चलन बढ़ रहा है. इसलिए, इस बात को एक बार और हमेशा के लिए साफ कर दें. उन छापों से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. मैं बताना चाहता हूं कि मैं आर्म्ड फोर्सेज बैकग्राउंड से हूं और इंडस्ट्री में मेरा कोई 'गॉडफादर' नहीं था. मैंने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है और एक जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर, मैं 20 साल की उम्र से ही अपने टैक्स भरती आ रही हूं'.