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करवा चौथ पर शेयर कीं सलमान-ऐश्वर्या की तस्वीरें, तो भंसाली प्रोडक्शंस पर भड़के लोग, बोले- कुछ तो शर्म करो, किसी का घर...'

सलमान-ऐश्वर्या की तस्वीरें ( Song Poster )

हैदराबाद: दिग्गज फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस भंसाली प्रोडक्शन ने करवा चौथ पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सुपरहिट सॉन्ग 'चांद छुपा बादल में' की हैं. इन तस्वीरों सलमान खान और ऐश्वर्या राय की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है. तस्वीरों को गौर से देखें तो दोनों की आंखों में एक-दूजे के लिए सच्चा प्यार नजर आ रहा है. इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है. इन तस्वीरों को शेयर कर अब वह यूजर्स के निशाने पर आ गये हैं और उनपर तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं.

सलमान खान-ऐश्वर्या की तस्वीरें

संजय लीला भंसाली की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भंसाली प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम पेज पर सलमान खान और ऐश्वर्या की ये रोमांटिक और ब्यूटीफुल तस्वीरें शेयर की गई हैं. इन तस्वीरों के कैप्शन में लिखा है, 'कुछ तस्वीरें, कुछ यादें और मोहब्बत का एक खूबसूरत अफसाना, हैप्पी करवा चौथ'. इन तस्वीरों की बात करें तो इसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच प्यार की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है. इन तस्वीरों पर कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिखा है कि ये दोनों उस वक्त प्यार में थे और उनका ये प्यार इनकी आंखों से बयां हो रहा है. तस्वीरों पर क्या बोले यूजर्स ? कुछ यूजर्स हैं, जो सलमान-ऐश की इन खूबसूरत तस्वीरों पर आज भी प्यार लुटा रहे हैं. वहीं, ज्यादातर यूजर्स ने संजय लीला भंसाली को आड़े हाथ ले लिया है. एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसा सिर्फ संजय लीला भंसाली ही कर सकते हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'अभिषेक बच्चन को भी टैग करो'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'ऐसे पोस्ट मत डालो प्लीज'. एक और ने लिखा है, 'जिसने भी इनका इस्तेमाल किया (सोशल मीडिया इंटर्न या भंसाली की पीआर टीम), वह बहुत घटिया इंसान है, जिसने करवा चौथ के लिए इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया. वे नर्क में सड़ें. उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं. एक अन्य ने लिखा, 'यह देखकर बहुत घिन आती है. 'एक और कमेंट में लिखा था, 'भंसाली, इट्स डन ब्रो'. एक और लिखता हैस, कुछ तो शर्म करो... किसी का घर टूट सकता है'.