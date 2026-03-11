ETV Bharat / entertainment

WATCH: सुरक्षित चेन्नई लौटे अजित कुमार, इजराइल-अमेरिका-ईरान के हमलों के बीच दुबई में थे फंसे

इजराइल और ईरान के बीच लगातार हो रहे हवाई हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र और हवाई मार्गों को प्रभावित किया है. इस के चलते कई नागरिक दुबई समेत कई देशों में फंस गए. इसमें तमिल सुपरस्टार अजित कुमार भी थे. हालांकि अब फंसे हुए लोगों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा रहा है. अजित कुमार, जो कई दिनों तक दुबई में फंसे रहे, अब सुरक्षित रूप से चेन्नई लौट आए हैं.

हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार अजित कुमार इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे हमलों के कारण कई दिनों तक दुबई में फंसे थे. अह वह सुरक्षित चेन्नई लौट आए हैं. अजित कुमार के चेन्नई लौटने का एक वीडियो मंगलवार को उनके फैन पेज पर साझा किया गया.

जब हालात बिगड़े, तब अजित दुबई में थे. हमलों के कारण पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में अचानक हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिए गए. इस फैसले से कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं, वहीं कुछ के मार्ग बदल दिए गए. जिससे कई यात्री खाड़ी के विभिन्न शहरों में फंस गए. यात्रा में आई बाधाओं से प्रभावित लोगों में अजीत कुमार भी शामिल थे.

मंगलवार, 10 मार्च को अजित को चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर देखा गया. लैंडिंग के बाद, वह अपनी कार में बैठते हुए दिखे थे. पैप्स ने उनका रिएक्शन जानने की बहुत कोशिश की. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बता दें कि अजित इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच एयरस्ट्राइक के 12 दिन बाद चेन्नई वापस आए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर अपने प्रोफेशनल मोटरस्पोर्ट्स कमिटमेंट्स के लिए सऊदी अरब और दुबई के बीच ट्रैवल कर रहे थे. फ्लाइट्स के सस्पेंशन की वजह से उन्हें एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा और सर्विस फिर से शुरू होने तक दुबई में ही रहना पड़ा.

इससे पहले, अजित के दुबई में फंसे होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. जिसके बाद उनके मैनेजर ने मीडिया को उनके सेफ्टी के बारे में जानकारी दी. मैनेजर ने बताया था कि एक्टर के 28 फरवरी को निकलने की उम्मीद थी, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से उन्हें एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा. मैनेजर ने फैंस को भरोसा दिलाया, 'अजित दुबई में सेफ हैं.'