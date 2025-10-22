ETV Bharat / entertainment

'इश्क फकीराना' फेम सिंगर ऋषभ टंडन उर्फ ​​'फकीर' का 32 की उम्र में हार्ट अटैक से निधन, सदमे में फैमिली

सिंगर के घरवालों को बड़ा सदमा पहुंचा है और किसी को भी उनके निधन पर यकीन नहीं हो रहा है.

author img

Published : October 22, 2025 at 2:26 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 2:33 PM IST

हैदराबाद: फकीर के नाम से मशहूर सिंगर एक्टर ऋषभ टंडन का दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया है. सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर वायरल हो रही है. वायरल पोस्ट की मानें तो ऋषभ टंडन दिल्ली अपनी फैमिली से मिलने दिल्ली गए थे और बीती रात उनका दिल्ली में घर पर निधन हो गया. सिंगर के करीबी दोस्त ने उनके निधन की सूचना दी है. जानकारी के मुताबिक 32 की उम्र में सिंगर का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया. इस खबर से सिंगर के घरवालों को बड़ा सदमा पहुंचा है और किसी को भी उनके निधन पर यकीन नहीं हो रहा है.

ऋषभ टंडन का अपने फकीर नाम से मशहूर थे और उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र था. एक्टर होने के साथ-साथ वह एक शानदार सिंगर और कंपोजर भी थे. ऋषभ ने बतौर सिंगर अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर एक्टिंग में किस्मत आजमाई थी. नौजवानों में उनका म्यूजिक बहुत पॉपुलर है. सिंगर म्यूजिक को अपनी जीवन की आत्मा मानते थे. आज से 10 महीने पहले रिलीज हुए उनके गाने इश्क फकीराना ने इतिहास रचा था और यह गाना आज भी पसंद किया जाता है. इस गाने को यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

उन्होंने 'फकीर-लिविंग लिमिटलेस' और 'रश्ना: द रे ऑफ लाइट' जैसी फिल्मों में अभिनय किया था. संगीत के अलावा, ऋषभ जानवरों के प्रति अपने लगाव के लिए भी जाने जाते थे. वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहते थे और घर पर कई बिल्लियां, कुत्ते और पक्षी पालते थे.

पोस्ट में यह भी बताया गया है कि ऋषभ के कई गाने रिलीज नहीं हुए थे, जिन पर वह अपने निधन से पहले काम कर रहे थे. फैंस और दोस्त सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें एक दयालु व्यक्ति और एक भावुक कलाकार के रूप में याद कर रहे हैं. ऋषभ टंडन के आकस्मिक निधन से संगीत और फिल्म जगत सदमे में है.

