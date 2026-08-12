IAS तुकाराम मुंढे की अगली छापेमारी फिल्म के सेट पर? शूट लोकेशन पर हुई फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन की डिमांड
FWICE ने एफडीए प्रमुख तुकाराम मुंढे से फिल्म सेट पर खराब खाने और काम करने की असुरक्षित स्थितियों को लेकर छापेमारी करने की अपील की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 8:06 PM IST
हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने मुंबई में फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल शूटिंग लोकेशन पर काम करने वाले वर्करों, टेक्नीशियनों और कलाकारों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर चिंता जताई है. फेडरेशन ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से संपर्क करके सेट्स पर कैटरिंग सुविधाओं और खाना बनाने वाली जगहों का अचानक निरीक्षण करने की मांग की है.
फेडरेशन का कहना है कि उनके पास कई सालों से बासी खाने, कच्चा खाना, अनहेल्थी और साफ-सफाई के बिना तैयार किए जाने वाले खानों की शिकायतें मिल रही हैं. फेडरेशन का तर्क है कि यह समस्या उन लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है जो शूटिंग लोकेशन पर लंबे समय तक बिताते हैं.
इन चिंताओं को लेकर फेडरेशन ने महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे को एक चिट्ठी लिखकर मुंबई में शूटिंग लोकेशन और कैटरिंग सुविधाओं पर अचानक छापेमारी करने की मांग की है.
फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने एफडीए को दिए एक बयान में कहा, 'वर्कर, टेक्नीशियन और कलाकार शूटिंग लोकेशन पर लंबे समय तक काम करते हैं, और उन्हें अपने काम की जगह पर सुरक्षित, साफ-सुथरा और पौष्टिक खाना मिलना चाहिए. यह एक बुनियादी जरूरत है, कोई लग्जरी नहीं.'
अशोक दुबे ने कहा, 'यह उन लोगों की गरिमा और भलाई का मामला है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चलाते हैं. हमें उम्मीद है कि एफडीए इन शिकायतों पर ध्यान देगा और जांच करेगा ताकि प्रोडक्शन हाउस और कैटरिंग एजेंसियों को जवाबदेह ठहराया जा सके.'
फेडरेशन ने एफडीए से गुजारिश की है कि वे गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी और मुंबई व आस-पास के इलाकों में फिल्म और टेलीविजन की शूटिंग वाली दूसरी जगहों पर अचानक जाकर छापेमारी करें. फेडरेशन ने अधिकारियों से कहा है कि वे किचन, खाना बनाने की जगहों, सामान रखने की जगहों और कैटरिंग सर्विस की जांच करें ताकि यह पक्का किया जा सके कि 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' के नियमों का पालन हो रहा है.
इसमें यह भी कहा गया है कि उन जगहों से खाने के सैंपल लिए जाएं जहां का खाना असुरक्षित, मिलावटी या खाने लायक न हो. फेडरेशन ने मांग की है कि नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार प्रोड्यूसर, कैटरर या एजेंसियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. इतना ही नहीं फेडरेशन ने एफडीए से तुरंत दखल देने की मांग की है और प्रस्तावित जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया है.