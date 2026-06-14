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'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2' कंफर्म! अगले साल शुरू हो सकती है आर्यन खान के प्रोजेक्ट की शूटिंग?

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ( Poster )

हैदराबाद: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के साथ बतौर डायरेक्टर अपना अहम डेब्यू किया. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए अपने इस पहले प्रोजेक्ट से डायरेक्टर ने दर्शकों का दिल जीत लिया. लक्ष्य, बॉबी देओल और मोना सिंह जैसे अहम किरदारों वाली यह सीरीज रिलीज के बाद दर्शकों को खूब पसंद आई. पहले सीजन की जबरदस्त कामयाबी के बाद, खबर है कि इस सीरीज का दूसरा सीजन भी आएगा. खबरों के मुताबिक, आर्यन खान की चर्चित सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे सीजन की तैयारी चल रही है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, यह प्रोजेक्ट 2027 की पहली तिमाही में शुरू हो सकता है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है. वे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि युवा फिल्ममेकर ने आगे क्या प्लान किया है. एक सूत्र ने मीडिया को बताया कि आर्यन 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2' के लिए काम कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि इस बार मेकर्स एक नई कहानी बनाना चाहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड 2' की स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि यह इस साल के आखिर तक चलेगा.