ETV Bharat / entertainment

राजामौली की 'वाराणसी' की रिलीज डेट से हटा पर्दा! काशी भर में लगे होर्डिंग्स, इस दिन थिएटर्स में आएगी महेश बाबू की फिल्म?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किए हैं, जिसमें एक वाराणसी में फिल्म की रिलीज डेट के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए दिख रहे हैं. इन होर्डिंग्स के बारे में जिक्र करते हुए तरण आदर्श ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित बड़ी फिल्म 'वाराणसी' 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी?'

हैदराबाद: क्या मशहूर फिल्ममेकर एसएस राजामौली की आगामी फिल्म वाराणसी की थिएट्रिकल रिलीज डेट लॉक कर दी है? एसएस राजामौली की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म वाराणसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में अचानक होर्डिंग्स दिखाई दिए, जो 7 अप्रैल, 2027 को संभावित रिलीज की ओर इशारा कर रहे हैं.

उन्होंने आगे लिखा है, 'ऐसी जबरदस्त अटकलें लगाई जा रही हैं कि मास्टर कहानीकार एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित बड़ी फिल्म वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को दुनिया भर में रिलीज होने की तैयारी कर रही है. वाराणसी शहर में होर्डिंग्स लग गए हैं, जिससे चर्चा और अटकलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं. आज रात एक आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है. अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एसएस राजामौली ने 7 अप्रैल 2027 को क्यों चुना? दरअसल यह तारीख राम नवमी, उगादी, गुड़ीपड़वा और पूरे भारत में नए साल के दूसरे बड़े त्योहारों के साथ पड़ रही है.'

महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर यह फिल्म महीनों से डेवलपमेंट में है और इसे हाल के समय के सबसे बड़े भारतीय प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. हालांकि मेकर्स ने अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर आउटडोर प्रमोशन के अचानक शुरू होने से फैंस हैरान रह गए हैं.

अभी तक मेकर्स की ओर से फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, फिर भी होर्डिंग्स ने फिल्म को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, और कई लोगों का मानना ​​है कि जल्द ही कोई सरप्राइज मिल सकता है.

इस तारीख को चुनने की वजह सिर्फ 7 अप्रैल को पड़ने वाले कुछ खास मौके नहीं हैं, बल्कि छुट्टियों की लंबी सीरीज भी है, क्योंकि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और 15 अप्रैल को रामनवमी है. पूरे हफ्ते में जश्न के माहौल को देखते हुए आने वाली एंटरटेनर फिल्म के लिए 7 अप्रैल 2027 तय किया जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी एक साथ कई भाषाओं में भी रिलीज होगी.