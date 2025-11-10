200-300 करोड़ नहीं, इतने मोटे बजट में बन रही शाहरुख खान की 'किंग', एक्शन यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म?

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं. उनकी यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली एक बहुप्रतीक्षित फिल्म है. सिद्धार्थ आनंद की निर्देशित इस एक्शन फिल्म का पहला लुक उनके 60वें जन्मदिन पर जारी किया गया था. पहली झलक ने सभी को फिल्म के लिए उत्साहित कर दिया. किंग के बारे में ताजा खबर यह है कि यह फिल्म भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बनने जा रही है. फिल्म के बजट ने सभी का दिमाग हिलाकर रख दिया है.

बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में शाहरुख खान की किंग के बजट का आंकड़ा छाया हुआ है. शाहरुख खान अपनी इस फिल्म में 100-200-300 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा की लागत लगाई है. इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए किंग खान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 'किंग' की शुरुआत एक एक्शन थ्रिलर के रूप में हुई थी जिसमें शाहरुख ने एक लंबा कैमियो किया था और सुजॉय घोष इसके निर्देशक थे. शुरुआती बजट केवल 150 करोड़ रुपये था, लेकिन स्क्रिप्ट में इसे और बड़ा और बेहतर बनाने की गुंजाइश थी. जब सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म से जुड़े, तो उन्होंने शाहरुख के साथ मिलकर फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाने का प्लान किया और पहले कभी न देखे गए एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किए.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिल्म दर्शकों को अधिक से अधिक अपनी ओर आकर्षित करें इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ को पूरी छूट दी और निर्देशक 350 करोड़ रुपये के बजट के साथ वापस आए. 'किंग' एक ग्लोबल फिल्म है, जो भारत में बनी हैं. पश्चिमी देशों में जिस फिल्म को बनाने में लाखों डॉलर लगते हैं, सिद्धार्थ आनंद उसे 5वें हिस्से की लागत में बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं.'

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किंग के पास एक-दो नहीं, बल्कि 6 एक्स्ट्राऑर्डनरी एक्शन सीक्वेंस हैं. इनमें से तीन सीन रियल स्थानों पर फिल्माए गए हैं, जबकि बाकी सीन सेट पर फिल्माए गए होंगे.

इस फिल्म से शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगी. वहीं, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक बार फिर रोमांस करते दिखेंगे. इनके अलावा फिल्म में अभय वर्मा, अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल समेत कई बेहतरीन कलाकार हैं. अफवाहें यह भी हैं कि रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सौरभ शुक्ला, अक्षय ओबेरॉय और करणवीर मल्होत्रा ​​फिल्म का हिस्सा होंगे.

