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फेस और पैसों के लिए समरीन कौर अर्शदीप सिंह को कर रहीं डेट? पंजाबी एक्ट्रेस-क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- थोड़ा ब्रेक...

समरीन कौर-अर्शदीप सिंह ( ANI )

हैदराबाद: पंजाबी एक्ट्रेस-मॉडल समरीन कौर ने भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर हो रही लगातार टिप्पणियों के खिलाफ आवाज उठाई है. फेम के लिए क्रिकेटर को डेट करने के आरोप को लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया. समरीन ने साफ किया कि वह अपनी पसंद से खुश हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अजनबियों के सामने अपनी पर्सनल लाइफ को सही ठहराने की जरूरत नहीं है. अर्शदीप ने भी अपना सपोर्ट दिखाया, उनकी पोस्ट को रीशेयर की और साफ किया कि उनके पास उन लोगों के लिए कोई सब्र नहीं है जो उनके रिश्ते पर जजमेंट देते रहते हैं.

1 नवंबर को समरीन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की और उन ट्रोलर्स को जवाब दिया, जो उनके रिश्ते को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "मैं दुनिया को जितना ज्यादा देखती हूं, मुझे उतना ही एहसास होता है कि सोशल मीडिया पर लोग कितने पाखंडी हो सकते हैं. अगर आप अपने पार्टनर को छिपाकर रखती हैं, तो माना जाता है कि आपको उस पर गर्व नहीं है. अगर आप सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती हैं, तो कहा जाता है कि आप सिर्फ शोहरत के लिए ऐसा कर रही हैं. अगर आपके कुछ उसूल हैं, तो आपको मतलबी मान लिया जाता है. और अगर आप किसी से सच में प्यार करती हैं, सिर्फ इसलिए कि वह इंसान कैसा है और आपके साथ कैसा बर्ताव करता है, तो भी लोग यही मान लेते हैं कि आप आगे चलकर उसे छोड़ ही देंगी.'

समरीन कौर का पोस्ट (IG) अपने बारे में बताते हुए समरीन ने लिखा है, 'मैं 17 साल की उम्र से काम कर रही हूं, फाइनेंशियली और प्रोफेशनली तौर पर अपना ख्याल खुद रख रही हूं, 20 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुकी हूं, और एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूं, चाहे किसी रिश्ते में रहूं या न रहूं. भगवान की मुझ पर बहुत कृपा रही है कि बचपन से ही मैं अपनी ट्रेवल और लाइफस्टाइल का खर्च खुद उठा पा रही हूं.' ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए समरीन कहती हैं, मैं इसके लिए आभारी हूं. और मैं बहुत किस्मत वाली हूं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है, जिसके बारे में काश मुझे पहले पता चल जाता. एक ऐसा इंसान जो मुझे इस तरह से पूरा करता है, जिसके लिए मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है. मैं अपने बारे में, उसके बारे में और हमारे बारे में पोस्ट करती रहूंगी, क्योंकि यह मेरी जिंदगी है. अगर आपको यह सब देखना पसंद नहीं है, तो आप बेझिझक मेरा पेज छोड़ सकते हैं.'