फेस और पैसों के लिए समरीन कौर अर्शदीप सिंह को कर रहीं डेट? पंजाबी एक्ट्रेस-क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- थोड़ा ब्रेक...
क्या पंजाबी एक्ट्रेस समरीन कौर फेस और पैसों के लिए अर्शदीप सिंह को डेट कर रही है? इस पर कपल का रिएक्शन आया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2026 at 4:01 PM IST
हैदराबाद: पंजाबी एक्ट्रेस-मॉडल समरीन कौर ने भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर हो रही लगातार टिप्पणियों के खिलाफ आवाज उठाई है. फेम के लिए क्रिकेटर को डेट करने के आरोप को लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया. समरीन ने साफ किया कि वह अपनी पसंद से खुश हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अजनबियों के सामने अपनी पर्सनल लाइफ को सही ठहराने की जरूरत नहीं है. अर्शदीप ने भी अपना सपोर्ट दिखाया, उनकी पोस्ट को रीशेयर की और साफ किया कि उनके पास उन लोगों के लिए कोई सब्र नहीं है जो उनके रिश्ते पर जजमेंट देते रहते हैं.
1 नवंबर को समरीन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की और उन ट्रोलर्स को जवाब दिया, जो उनके रिश्ते को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "मैं दुनिया को जितना ज्यादा देखती हूं, मुझे उतना ही एहसास होता है कि सोशल मीडिया पर लोग कितने पाखंडी हो सकते हैं. अगर आप अपने पार्टनर को छिपाकर रखती हैं, तो माना जाता है कि आपको उस पर गर्व नहीं है. अगर आप सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती हैं, तो कहा जाता है कि आप सिर्फ शोहरत के लिए ऐसा कर रही हैं. अगर आपके कुछ उसूल हैं, तो आपको मतलबी मान लिया जाता है. और अगर आप किसी से सच में प्यार करती हैं, सिर्फ इसलिए कि वह इंसान कैसा है और आपके साथ कैसा बर्ताव करता है, तो भी लोग यही मान लेते हैं कि आप आगे चलकर उसे छोड़ ही देंगी.'
अपने बारे में बताते हुए समरीन ने लिखा है, 'मैं 17 साल की उम्र से काम कर रही हूं, फाइनेंशियली और प्रोफेशनली तौर पर अपना ख्याल खुद रख रही हूं, 20 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुकी हूं, और एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूं, चाहे किसी रिश्ते में रहूं या न रहूं. भगवान की मुझ पर बहुत कृपा रही है कि बचपन से ही मैं अपनी ट्रेवल और लाइफस्टाइल का खर्च खुद उठा पा रही हूं.'
ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए समरीन कहती हैं, मैं इसके लिए आभारी हूं. और मैं बहुत किस्मत वाली हूं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है, जिसके बारे में काश मुझे पहले पता चल जाता. एक ऐसा इंसान जो मुझे इस तरह से पूरा करता है, जिसके लिए मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है. मैं अपने बारे में, उसके बारे में और हमारे बारे में पोस्ट करती रहूंगी, क्योंकि यह मेरी जिंदगी है. अगर आपको यह सब देखना पसंद नहीं है, तो आप बेझिझक मेरा पेज छोड़ सकते हैं.'
मैं खास तौर पर यह देखकर थक गई हूं कि कैसे कुछ औरतें दूसरी औरतों को ही नीचा दिखाती हैं. ये फालतू की राय, अंदाजे और नेगेटिविटी बहुत थका देने वाली होती है. मैं और मेरी टीम उन सभी लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं जो यहां आकर अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं. मेरी प्रोफाइल आपकी जिंदगी की नफरत निकालने की जगह नहीं है. और जो लोग हमें सच्चा प्यार देते हैं, आप सभी को बहुत सारा प्यार. मैं खुश हूं, प्यार में हूं, और अपनी जिंदगी जी रही हूं. बस यही मायने रखता है. प्लीज हमें हमारे हाल पर छोड़ दें.'
समरीन के इस कदम के लिए अर्शदीप सिंह ने उन्हें सराहा है और अपनी गर्लफ्रेंड का पोस्ट रिपोस्ट करते हुए लिखा है, 'मुझे तुम पर गर्व है, बेबी. तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो. जो लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा ब्रेक लें. खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें. इस दुनिया और इंटरनेट को एक बेहतर जगह बनाएं. प्यार फैलाएं और प्यार को अपनी जिंदगी में आने दें. सबके प्रति दयालु और अच्छे बनें. यह प्यार आपको वापस जरूर मिलेगा, और वो भी ऐसे तरीकों से जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी. ईश्वर बहुत दयालु हैं कि उन्होंने मुझे एक ऐसा इंसान दिया है जो बहुत ही नेक, समझदार और प्यार से भरा हुआ है. प्यार करना और प्यार पाना, इंसान के लिए सबसे बेहतरीन एहसास है. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी जल्द ही यह एहसास मिले. हमारे सभी शुभचिंतकों को, आपके प्यार और दयालुता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.'
आईपीएल 2026 से ही अर्शदीप और समरीन ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. एयरपोर्ट पर समरीन का बैग ले जाते हुए देखे जाने के बाद क्रिकेटर का मजाक उड़ाया गया था, कुछ यूज़र्स ने उनके "पोर्टर सर्विस" देने पर मजाक उड़ाया था. इस बीच, समरीन पर आरोप लगाया गया है कि वे फेम के लिए रिलेशनशिप में हैं, और लोगों ने कपल के पब्लिक में प्यार दिखाने में भी गलती निकाली है. दोनों ने जुलाई 2026 में इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था और तब से उन्हें एशियन गेम्स सहित कई इवेंट्स में एक साथ देखा गया है.