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WATCH: क्या सलमान खान की तबीयत है खराब? लेटेस्ट वीडियो ने खींचा लोगों का ध्यान, फैंस की बढ़ी चिंता

मुंबई के एक इवेंट में सलमान खान को स्पॉट किया गया. उनका वीडियो देख फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गए हैं.

Salman Khan
सलमान खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 19, 2026 at 3:42 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने शुक्रवार रात मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के ऑफिस का दौरा किया और वहां अथॉरिटी के मॉडर्न डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर (IT सर्वर रूम) का उद्घाटन किया. सोशल मीडिया पर इस इवेंट का कई वीडियो सामने आया है, जिसमें 60 साल के एक्टर के लुक ने लोगों का ध्यान खींचा. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके लुक को लेकर चिंता जताई, साथ ही यह भी पूछा कि क्या वे बीमार हैं?

इस इवेंट के वीडियो ने फैंस के बीच बज पैदा कर दी है. कई लोगों ने सलमान खान को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है. जबकि दूसरों ने लोगों से अपील की कि वे सिर्फ एक्टर के लुक के आधार पर उनकी सेहत के बारे में अंदाजा न लगाएं. कई लोगों का कहना था कि वे बहुत थके हुए लग रहे थे. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो इस वायरल वीडियो की सच्चाई पर भी सवाल उठाए हैं और सोच रहे हैं कि क्या यह एआई से बनाया गया है.

वायरल हो रहे वीडियो में सलमान एक ऑफिस जाते हुए दिख रहे हैं, जहां वे फैंस से घिरे हुए हैं. एक्टर ने बेज रंग की शर्ट, डेनिम और बेसबॉल कैप पहनी हुई है. उनके चेहरे पर थोड़ी थकान साफ दिखाई दे रही है. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर सुपरस्टार की सेहत और फ़िजिक को लेकर कई पोस्ट आने लगे हैं.

एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल यूजर ने सलमान खान का हालिया वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'क्या वह सच में सलमान खान हैं? क्या वह ठीक हैं? देखकर तो ऐसा नहीं लगता.' एक ने लिखा है, 'क्या वो सलमान खान हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? ओएमजी.' एक यूजर ने लिखा है, 'सलमान खान को क्या हुआ? पहले तो मुझे लगा कि यह वो नहीं हैं, लेकिन मैंने वहां शेरा को भी देखा. उनकी उम्र धर्मेंद्र की तरह बढ़ रही है.'

काम की बात करें तो, सलमान अभी अपनी आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन और सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमान खान द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी हैं.

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