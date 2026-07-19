ETV Bharat / entertainment

WATCH: क्या सलमान खान की तबीयत है खराब? लेटेस्ट वीडियो ने खींचा लोगों का ध्यान, फैंस की बढ़ी चिंता

हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने शुक्रवार रात मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के ऑफिस का दौरा किया और वहां अथॉरिटी के मॉडर्न डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर (IT सर्वर रूम) का उद्घाटन किया. सोशल मीडिया पर इस इवेंट का कई वीडियो सामने आया है, जिसमें 60 साल के एक्टर के लुक ने लोगों का ध्यान खींचा. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके लुक को लेकर चिंता जताई, साथ ही यह भी पूछा कि क्या वे बीमार हैं?

इस इवेंट के वीडियो ने फैंस के बीच बज पैदा कर दी है. कई लोगों ने सलमान खान को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है. जबकि दूसरों ने लोगों से अपील की कि वे सिर्फ एक्टर के लुक के आधार पर उनकी सेहत के बारे में अंदाजा न लगाएं. कई लोगों का कहना था कि वे बहुत थके हुए लग रहे थे. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो इस वायरल वीडियो की सच्चाई पर भी सवाल उठाए हैं और सोच रहे हैं कि क्या यह एआई से बनाया गया है.

वायरल हो रहे वीडियो में सलमान एक ऑफिस जाते हुए दिख रहे हैं, जहां वे फैंस से घिरे हुए हैं. एक्टर ने बेज रंग की शर्ट, डेनिम और बेसबॉल कैप पहनी हुई है. उनके चेहरे पर थोड़ी थकान साफ दिखाई दे रही है. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर सुपरस्टार की सेहत और फ़िजिक को लेकर कई पोस्ट आने लगे हैं.