खतरे में रणवीर सिंह की जिंदगी? रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद 'धुरंधर' एक्टर को मिली धमकी

रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अब धमकी मिली है. एक्टर को यह धमकी व्हाट्सअप पर वॉइस-नोट के रूप में मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह को मुंबई के प्रभादेवी इलाके में स्थित ब्यू मोंडे बिल्डिंग के बारे में धमकी भरा मैसेज मिला है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस वॉइस-नोट के जरिए करोड़ों रुपये की मांग की गई है. भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा किया.

मुंबई: फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना के कुछ दिनों बाद, अंडरवर्ल्ड मुंबई की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा है. खबर है कि रणवीर सिंह को किसी अनजान सेंडर से धमकी मिली है.

एक्टर ने इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अभी वॉयस नोट भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है. जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है.

इससे पहले, डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी. मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई गाड़ी पुणे से मंगाई गई थी. फायरिंग में इस्तेमाल की गई गाड़ी पुणे के एक आदमी की है, जिसने इसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार आरोपियों में से एक आदित्य गायकी को 30000 रुपये में बेच दिया था. बाद में, आदित्य गायकी और दूसरे आरोपी समर्थ पोमाजी ने गाड़ी को मुंबई के जुहू इलाके में पहले से तय जगह पर छोड़ दिया.

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, गाड़ी खरीदने वाले और मुंबई पहुंचने वाले लोगों को नहीं पता कि शूटर कौन है, बाद में शुभम लोनकर ने ही शूटर को गाड़ी को वहीं से उठाने और फायर करने का ऑर्डर दिया था. पुलिस के मुताबिक, पिछले क्राइम में भी ऐसा ही तरीका अपनाया जाता है जिसमें क्राइम के लिए कई छोटे ग्रुप हायर किए जाते हैं लेकिन यह भी ध्यान रखा जाता है कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के बारे में पता न चले.