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अरिजीत के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले रहे प्रीतम चक्रवर्ती? सिंगर के करीबी ने बताई सच्चाई

खबर है कि अरिजीत सिंह के बाद मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती संगीत की दुनिया को अलविदा कहने जा रहे हैं. आइए जानें इसकी सच्चाई...

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प्रीतम चक्रवर्ती (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 7:57 PM IST

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हैदराबाद: क्या अरिजीत सिंह के बाद मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्रीतम भी बॉलीवुड से रिटायर हो रहे हैं? प्रीतम के हालिया इंस्टाग्राम नोट ने उनके करियर के अगले कदम को लेकर फैंस के बीच हलचल मचा दी. अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट के पिछले ऐलान की वजह से यह नोट तेजी से वायरल हुआ. हालांकि, प्रीतम के फैंस के लिए अच्छी खबर है. वह जल्द रिटायर नहीं हो रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, म्यूजिक कंपोज़र के करीबी एक सूत्र ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है. सूत्र का कहना है, 'प्रीतम म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं छोड़ रहे हैं. वह निश्चित रूप से काम करना जारी रखेंगे. अपनी पोस्ट के ज़रिए उन्होंने बस यह बताया कि उनकी कुछ और क्षेत्रों में भी रुचि है जिन्हें वह अभी प्राथमिकता देना चाहते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ देंगे. सूत्रों ने आगे बताया कि 'कॉकटेल 2' के कंपोजर अपनी जिंदगी के नए साल की शुरुआत करते हुए कुछ निजी चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं.

अपने जन्मदिन पर प्रीतम ने एक पोस्ट किया है, जिसने सभी फैंस को हैरान कर दिया. उस पोस्ट में लिखा था, 'सभी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं हर किसी को अलग-अलग जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन प्लीज मेरा दिल से आभार स्वीकार करें. आज मैंने खुद को कुछ साल ऐसे तोहफे देने का फैसला किया है जिनमें मैं जिंदगी को अलग तरह से जी सकूं. उन चीजों को पूरा कर सकूं जो मैं अब तक नहीं कर पाया.'

उन्होंने आगे लिखा, 'अब नई यात्राओं पर निकलने का समय आ गया है, जिन्हें लंबे समय से टाल रखा था. मेनस्ट्रीम का सफर शानदार रहा है. लेकिन मैं हमेशा से उन रास्तों को जानने के लिए उत्सुक रहा हूं जिन पर अभी तक कोई नहीं गया. आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद. हमेशा...'. हमें यकीन है कि प्रीतम के फैंस यह जानकर बहुत खुश होंगे कि वे म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं छोड़ रहे हैं.

प्रीतम ने हाल ही में 'कॉकटेल 2' फिल्म के लिए गाने कंपोज किए हैं. इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में आ रही है.

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