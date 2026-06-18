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अरिजीत के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले रहे प्रीतम चक्रवर्ती? सिंगर के करीबी ने बताई सच्चाई

प्रीतम चक्रवर्ती ( IANS )

हैदराबाद: क्या अरिजीत सिंह के बाद मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्रीतम भी बॉलीवुड से रिटायर हो रहे हैं? प्रीतम के हालिया इंस्टाग्राम नोट ने उनके करियर के अगले कदम को लेकर फैंस के बीच हलचल मचा दी. अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट के पिछले ऐलान की वजह से यह नोट तेजी से वायरल हुआ. हालांकि, प्रीतम के फैंस के लिए अच्छी खबर है. वह जल्द रिटायर नहीं हो रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, म्यूजिक कंपोज़र के करीबी एक सूत्र ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है. सूत्र का कहना है, 'प्रीतम म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं छोड़ रहे हैं. वह निश्चित रूप से काम करना जारी रखेंगे. अपनी पोस्ट के ज़रिए उन्होंने बस यह बताया कि उनकी कुछ और क्षेत्रों में भी रुचि है जिन्हें वह अभी प्राथमिकता देना चाहते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ देंगे. सूत्रों ने आगे बताया कि 'कॉकटेल 2' के कंपोजर अपनी जिंदगी के नए साल की शुरुआत करते हुए कुछ निजी चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं.