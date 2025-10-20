ETV Bharat / entertainment

मैन ऑफ मासेस जूनियर NTR हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर?, एक्टर को खास बनाती हैं ये बातें

NTR का प्रभाव सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है बल्कि उनका डांस भी एक लीजेंड बन गया है. अपनी स्पीड, ग्रेस और करिश्मा के साथ उन्होंने इंडियन स्क्रीन पर नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं. RRR के गाने 'नाचो नाचो' की दुनिया भर में सफलता ने उनके आइकॉनिक मूव्स को इंटरनेशनल स्टेज पर लाया और एक परफॉर्मेंस को सांस्कृतिक पलों में से एक में बदल दिया.

बचपन से ही जबरदस्त टैलेंट दिखाने वाले NTR ने भारतीय सिनेमा में अपने आप को एक सबसे पसंदीदा और डायनेमिक स्टार के रूप में स्थापित किया है. उनकी शुरुआती हिट फिल्म स्टूडेंट नंबर.1 ने यह इशारा दे दिया था कि वह एक ऐसे कलाकार के रूप में आ रहे हैं, जो पूरे देश के दर्शकों के दिलों पर राज करेगा. "यंग टाइगर" के नाम से जाने जाने वाले NTR की ऑन-स्क्रीन एनर्जी और दर्शकों के साथ गहरा इमोशनल कनेक्शन उन्हें सच्चे मायने में जनता का हीरो बनाता है, जिन्हें अलग-अलग भाषाओं, क्षेत्रों और पीढ़ियों के दर्शकों से प्यार और सराहना दिलवाता है.

हैदराबाद: जनता के असली मैन ऑफ मासेस, NTR, जिन्हें प्यार से यंग टाइगर भी कहा जाता है, अपनी रॉ इंटेंसिटी, इमोशनल गहराई और जबरदस्त वर्सेटिलिटी के मेल के साथ सबसे अलग अपनी जगह बनाए हुए हैं, ​जो चीज उन्हें सबसे हटकर बनाती है, वह सिर्फ उनका स्टारडम नहीं है, बल्कि उनके बिना डरे किए गए चुनाव, बांधे रखने वाली स्क्रीन प्रेजेंस और सीमाओं से परे दर्शकों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता है.

खुद को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला एक निडर कलाकार

एनटीआर की खासियत यह है कि वह किसी भी रूप में खुद को सीमित नहीं रखते. चाहे यमडोंगा में पौराणिक किरदार निभाना हो, टेम्पर में खलनायक का रोल करना हो, या RRR में स्वतंत्रता सेनानी बनना हो, हर बार वह खुद को नया रूप देते हैं. उनकी यह क्षमता कि कमर्शियल अपील और कला दोनों में संतुलन वह बनाए रखें, उन्हें इंडियन सिनेमा के सबसे सम्मानित और वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक बनाता है. वह साफ शब्दों में कहा जाए तो हमेशा बेझिझक, साहसी और हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले में से हैं.

RRR और दुनिया भर में पहचान

RRR में NTR ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि उन्होंने उड़ान भरी. कोमारम भीम के किरदार में उन्होंने सच्ची ताकत और भावनाओं को इतनी बेहतरीन तरह से पेश किया कि यह पूरी दुनिया में सराहा गया. फिल्म ने सारे रुकावटें तोड़ दीं और आलोचकों व दर्शकों से प्यार और तारीफ हासिल की. इस तरह से NTR सिर्फ रीजनल स्टार नहीं बने, बल्कि भारतीय कहानी कहने की ताकत का वैश्विक प्रतीक बन गए.

बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी अध्याय

अब, NTR अपने करियर के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा इंतेज़ार किए जाने वाले प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने KGF और सलार जैसी बड़ी फिल्में देने वाले फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ हाथ मिलाया है. देवरा को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद, और सीक्वल की पुष्टि होने से पहले ही देवरा 2 के लिए उत्साह बहुत ज्यादा था. ऐसे में अब इसकी आधिकारिक घोषणा के साथ, NTR ने पैन-इंडिया फिल्मों में खुद को सबसे दिलचस्प और भरोसेमंद स्टार के रूप में साबित कर दिया है. इसके अलावा, उनके पास त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक नई पौराणिक फिल्म भी है, जो उनकी लगातार बढ़ती हुई विरासत में नया रंग जोड़ने वाली है.

इंडियन सिनेमा के भविष्य

NTR सिर्फ एक हीरो नहीं हैं, वह एक सांस्कृतिक ताकत भी हैं. वह इंडियन सिनेमा की बदलती पहचान को दिखाते हैं: परंपरा में जुड़े, नए तरीके अपनाने वाले और बड़े सपने देखने से कभी नहीं डरते. जैसे-जैसे वह नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वह असल में अगली पीढ़ी के कहानीकारों, कलाकारों और फैंस के लिए एक बड़े उदाहरण की तरह बनकर सामने आ रहे हैं.