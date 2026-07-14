ETV Bharat / entertainment

क्या Jr NTR की राजनीति में एंट्री? एक्टर ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बयान जारी कर किया दूध का दूध और पानी का पानी

हैदराबाद: जूनियर एनटीआर तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं. उनका राजनीति से पुराना नाता रहा है, क्योंकि वे तेलुगु एक्टर और राजनेता एनटीआर के पोते हैं. हाल ही में, 'देवरा' एक्टर के एक बार फिर राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं. तमिलनाडु के सुपरस्टार जोसेफ विजय की हालिया राजनीतिक सफलता को देखते हुए, ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जूनियर एनटीआर भी आंध्र प्रदेश में सक्रिय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं. इन अटकलों के बीच एनटीआर के ऑफिस ने एक बयान जारी किया है, जिसमें जूनियर एनटीआर के राजनीति में शामिल होने की बात कही गई है.

एनटीआर की टीम ने आखिरकार 'रॉ एनटीआर' नाम के एक संगठन से खुद को अलग करते हुए एक बयान जारी किया है. बयान में साफ किया गया है कि न तो एक्टर और न ही उनके ऑफिस का इस संगठन से कोई संबंध, जुड़ाव या भागीदारी है.

बयान के अनुसार, 'रॉ एनटीआर' संगठन ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिनसे ऐसा लग सकता है कि वे आधिकारिक तौर पर एक्टर से जुड़े हुए हैं. बयान में यह भी कहा गया है कि एनटीआर से जुड़ी कोई भी चैरिटी पहल, जन-कल्याण गतिविधि, आधिकारिक सूचना या जुड़ाव केवल उनके आधिकारिक चैनलों या अधिकृत टीम के माध्यम से ही घोषित किया जाएगा. इसमें जनता, मीडिया और फैंस से आग्रह किया गया है कि वे अनधिकृत व्यक्तियों या संगठनों द्वारा फैलाई गई किसी भी जानकारी या गतिविधि को सही न मानें.