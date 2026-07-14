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क्या Jr NTR की राजनीति में एंट्री? एक्टर ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बयान जारी कर किया दूध का दूध और पानी का पानी

जूनियर एनटीआर के ऑफिस ने रॉ एनटीआर से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है और राजनीतिक अफवाहों पर सफाई दी है.

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जूनियर एनटीआर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 8:48 PM IST

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हैदराबाद: जूनियर एनटीआर तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं. उनका राजनीति से पुराना नाता रहा है, क्योंकि वे तेलुगु एक्टर और राजनेता एनटीआर के पोते हैं. हाल ही में, 'देवरा' एक्टर के एक बार फिर राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं. तमिलनाडु के सुपरस्टार जोसेफ विजय की हालिया राजनीतिक सफलता को देखते हुए, ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जूनियर एनटीआर भी आंध्र प्रदेश में सक्रिय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं. इन अटकलों के बीच एनटीआर के ऑफिस ने एक बयान जारी किया है, जिसमें जूनियर एनटीआर के राजनीति में शामिल होने की बात कही गई है.

एनटीआर की टीम ने आखिरकार 'रॉ एनटीआर' नाम के एक संगठन से खुद को अलग करते हुए एक बयान जारी किया है. बयान में साफ किया गया है कि न तो एक्टर और न ही उनके ऑफिस का इस संगठन से कोई संबंध, जुड़ाव या भागीदारी है.

बयान के अनुसार, 'रॉ एनटीआर' संगठन ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिनसे ऐसा लग सकता है कि वे आधिकारिक तौर पर एक्टर से जुड़े हुए हैं. बयान में यह भी कहा गया है कि एनटीआर से जुड़ी कोई भी चैरिटी पहल, जन-कल्याण गतिविधि, आधिकारिक सूचना या जुड़ाव केवल उनके आधिकारिक चैनलों या अधिकृत टीम के माध्यम से ही घोषित किया जाएगा. इसमें जनता, मीडिया और फैंस से आग्रह किया गया है कि वे अनधिकृत व्यक्तियों या संगठनों द्वारा फैलाई गई किसी भी जानकारी या गतिविधि को सही न मानें.

बयान में कहा गया है, 'हम साफ तौर पर यह बताना चाहते हैं कि मिस्टर एनटीआर और उनके ऑफिस का 'रॉ एनटीआर' या उसकी किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना या संबंध नहीं है. यह संगठन न तो मिस्टर एनटीआर का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत है और न ही उनकी ओर से किसी भी तरह से बातचीत करने के लिए. मिस्टर एनटीआर से जुड़ी कोई भी चैरिटी पहल, जन-कल्याण गतिविधि, आधिकारिक बातचीत या जुड़ाव केवल मिस्टर एनटीआर या उनकी आधिकारिक टीम के माध्यम से ही बताया जाएगा. अनधिकृत व्यक्तियों या संगठनों द्वारा फैलाई गई किसी भी जानकारी या गतिविधि को प्रामाणिक नहीं माना जाना चाहिए.'

इस मामले पर अपनी अंतिम सूचना बताते हुए, एनटीआर की टीम ने उम्मीद जताई कि इस स्पष्टीकरण से इस मुद्दे से जुड़ी सभी अफवाहों और अटकलों पर विराम लग जाएगा.

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