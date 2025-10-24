ETV Bharat / entertainment

फैक्ट चेक: क्या सच में 'स्पिरिट' से बाहर होने पर दुखी हैं दीपिका पादुकोण?, जानें टीजर पर वायरल पोस्ट की सच्चाई

क्या सच में 'स्पिरिट' से बाहर होने पर दुखी हैं दीपिका पादुकोण?, ( Poster/ANI )

टीजर शेयर करते हुए, संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'प्रभास अन्ना को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, पेश है पांच भारतीय भाषाओं में एक 'साउंड-स्टोरी', सीधे दिल से, हर उस प्रशंसक के लिए जिसने उनके फायर को महसूस किया है'. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया है और प्रशंसकों ने इसे एक अनोखा प्रमोशनल आइडिया बताया है.

टीजर की शुरुआत एक जेलर और उसके सहायक के बीच एक पूर्व पुलिस अधिकारी के बारे में बातचीत से होती है, जो फिलहाल रिमांड पर है, जैसे ही जेलर सख्त व्यवहार का आदेश देता है, प्रभास की आवाज बीच में आती है, 'बचपन से ही मेरी एक बुरी आदत है' यह क्लिप जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म की ओर इशारा करती है.

हैदराबाद: बीती गुरुवार की रात प्रभास के 46वें जन्मदिन के मौके पर, फिल्म एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म "स्पिरिट" का पहला ऑडियो टीजर जारी किया. एक मिनट की यह 'साउंड स्टोरी' पांच भारतीय भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में है, जो फिल्म की अलग दुनिया की एक झलक पेश करती है.

टीजर रिलीज होते ही, सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट वायरल हो रहा है. कथित तौर पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से यह पोस्ट जुड़ा है. इस पोस्ट में लिखा था, 'मैं दुखी हूं, लेकिन वीडियो बहुत बढ़िया है, संदीप रेड्डी और जन्मदिन मुबारक हो #प्रभास सर, कई प्रशंसकों ने इस पोस्ट को सच मान लिया और मान लिया कि अभिनेत्री फिल्म में तृप्ति डिमरी द्वारा रिप्लेस किए जाने पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं.

वायरल पोस्ट का फैक्ट चैक?

हालांकि, बारीकी से जांच करने पर पता चला कि वायरल कमेंट दीपिका पादुकोण के नाम से एक फेक अकाउंट से आया था. अभिनेत्री के आधिकारिक इंस्टाग्राम और एक्स प्रोफाइल पर स्पिरिट या प्रभास के जन्मदिन से संबंधित ऐसी कोई पोस्ट या प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी.

पता चला कि वायरल कमेंट वाला हैंडल फर्जी है. दीपिका ने इस फिल्म पर चुप्पी साध रखी है और संदीप रेड्डी वांगा के नए प्रोजेक्ट के बारे में कोई संदेश भी साझा नहीं किया है. दीपिका पादुकोण का नाम पहले स्पिरिट से जुड़ा था और कथित तौर पर प्रभास के साथ अभिनय करने के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन कथित तौर पर रचनात्मक और शेड्यूलिंग संबंधी समस्याओं के कारण, उन्होंने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया. बाद में, तृप्ति ने उनकी जगह मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया.

स्पिरिट, प्रभास और एनिमल के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की पहली फिल्म है. इस फिल्म में प्रकाश राज, कंचना और विवेक ओबेरॉय भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. भूषण कुमार की टी-सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है.