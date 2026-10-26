'भेड़िया 2' पर काम शुरू? वरुण धवन-अमर कौशिक के साथ कृति सेनन का स्पेशल वीडियो, फैंस को दिया बड़ा हिंट
वरुण धवन-अमर कौशिक के साथ कृति सेनन ने एक स्पेशल मीडिया शेयर किया है. इस वीडियो के जरिए फैंस को बड़ा हिंट दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 8:35 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने वरुण धवन और फिल्ममेकर अमर कौशिक के साथ एक खास मुलाकात का वीडियो शेयर किया है, जिसे देखर फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है. इन तीनों ने 2022 की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया' में एक साथ काम किया था. अब उन्होंने अपने किसी आने वाले प्रोजेक्ट की ओर इशारा किया है, जिससे फैंस यह सोचने लगे हैं कि क्या वे भेड़िया के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं?
सोमवार, 26 अक्टूबर की शाम को कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी एक वीडियो शेयर की. इसमें वह वरुण धवन और अमर कौशिक के साथ काफी खुश नजर आ रही हैं. बता दें कि वरुण और अमर, कृति की 2022 की फिल्म 'भेड़िया' की एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी हैं. कृति ने इसके साथ एक ऐसा कैप्शन भी लिखा है, जिसे देखकर फैंस उनके फिर से साथ आने की संभावना को लेकर उत्साहित हो गए हैं.
कृति ने स्टोरी के कैप्शन में लिखा, 'एक ऐसा अनचाहा मिलन जो आपको पूरी तरह से दीवाना बना देगा. बने रहें.' इस तरह, बिना कोई और जानकारी दिए, एक्ट्रेस ने किसी रोमांचक चीज की ओर इशारा किया है. क्लिप में इन तीनों का भेड़िये की तरह चिल्लाना इस बात को और हवा देता है कि यह रीयूनियन 'भेड़िया 2' से जुड़ा हो सकता है.
हालांकि अभी तक किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट की पुष्टि नहीं की है. लेकिन मैडॉक फिल्म्स के सुपरनैचुरल कॉमेडी यूनिवर्स में इस सीक्वल की जगह को देखते हुए इस वीडियो ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भास्कर और अनिका फिर से एक साथ स्क्रीन पर लौट सकते हैं.
Kriti Sanon Instagram Story With #varundhawan and #Amarkaushik Is this Hint For most hyped Mhcu universe film #bhediya2 ? 👀 https://t.co/eo8p45aj8J— Yourcomfortheaven 💌 (@yourcomfortcine) October 26, 2026
मैडॉक फिल्म्स ने जनवरी 2025 में अपनी सुपरनैचुरल फिल्मों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया 2' का नाम शामिल था. इसमें वरुण और कृति के अपने किरदारों में फिर से नजर आने की उम्मीद है. इस सीक्वल को शुरू में 14 अगस्त 2026 को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिल्म उस तारीख को सिनेमाघरों में नहीं आई. अभी तक कोई नई रिलीज तारीख तय नहीं हुई है.
नवंबर 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'भेड़िया' में वरुण धवन ने भास्कर का किरदार निभाया है, जो एक रोड कॉन्ट्रैक्टर है. अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में काम करते समय उसे एक भेड़िया काट लेता है. इसके बाद उसमें एक रहस्यमयी बदलाव आने लगता है और वह धीरे-धीरे एक 'भेड़िया-मानव' (वेयरवोल्फ) में बदलने लगता है. यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसमें हॉरर, कॉमेडी का मेल देखने को मिलता है.