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'भेड़िया 2' पर काम शुरू? वरुण धवन-अमर कौशिक के साथ कृति सेनन का स्पेशल वीडियो, फैंस को दिया बड़ा हिंट

वरुण धवन और अमर कौशिक के साथ कृति सेनन ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने वरुण धवन और फिल्ममेकर अमर कौशिक के साथ एक खास मुलाकात का वीडियो शेयर किया है, जिसे देखर फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है. इन तीनों ने 2022 की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया' में एक साथ काम किया था. अब उन्होंने अपने किसी आने वाले प्रोजेक्ट की ओर इशारा किया है, जिससे फैंस यह सोचने लगे हैं कि क्या वे भेड़िया के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं?

सोमवार, 26 अक्टूबर की शाम को कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी एक वीडियो शेयर की. इसमें वह वरुण धवन और अमर कौशिक के साथ काफी खुश नजर आ रही हैं. बता दें कि वरुण और अमर, कृति की 2022 की फिल्म 'भेड़िया' की एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी हैं. कृति ने इसके साथ एक ऐसा कैप्शन भी लिखा है, जिसे देखकर फैंस उनके फिर से साथ आने की संभावना को लेकर उत्साहित हो गए हैं.

कृति सेनन का पोस्ट (IG) कृति ने स्टोरी के कैप्शन में लिखा, 'एक ऐसा अनचाहा मिलन जो आपको पूरी तरह से दीवाना बना देगा. बने रहें.' इस तरह, बिना कोई और जानकारी दिए, एक्ट्रेस ने किसी रोमांचक चीज की ओर इशारा किया है. क्लिप में इन तीनों का भेड़िये की तरह चिल्लाना इस बात को और हवा देता है कि यह रीयूनियन 'भेड़िया 2' से जुड़ा हो सकता है.