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बेसिल जोसेफ ने की अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म की पुष्टि? फिल्ममेकर की क्रिप्टिक पोस्ट ने फैंस के बीच मचाई हलचल

हैदराबाद: अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर बेसिल जोसेफ की नई फिल्म को लेकर अफवाहें तेज हो रही हैं. फैंस कई हफ्तों से इस संभावित प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. बेसिल जोसेफ के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने अब और भी ज्यादा उत्साह पैदा कर दिया है.

फिल्ममेकर-एक्टर बेसिल जोसेफ़ ने तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ संभावित कोलेबोरेशन की अटकलों को एक बार फिर हवा दी है. दरअसल उन्होंने 13 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट किए गए तस्वीर में 'ICON' लिखी हुई एक कैप नजर आ रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में देवी श्री प्रसाद का कंपोज किया हुआ 'आर्या 2' का पॉपुलर गाना 'रिंगा रिंगा' बज रहा है. इस पोस्ट ने फैंस को यकीन दिला दिया है कि लंबे समय से चर्चा में रहा यह प्रोजेक्ट आखिरकार आगे बढ़ सकता है.

इस पोस्ट ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा, जिन्होंने इसे 'पुष्पा' स्टार के साथ किसी संभावित प्रोजेक्ट का इशारा समझा. जल्द ही सोशल मीडिया पर इस संभावित कोलेबोरेशन की चर्चा होने लगी और कई लोग इस प्रोजेक्ट को #AA24 कहने लगे. हालांकि इस पोस्ट ने लोगों का ध्यान तो खींचा है, लेकिन बेसिल जोसेफ या अल्लू अर्जुन की तरफ से फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.