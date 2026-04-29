ETV Bharat / entertainment

इरफान खान डेथ एनिवर्सरी: वो स्टार, जिसकी फिल्मों ने किया हजारों-करोड़ों का आंकड़ा पार, पीछे रह गए सभी बॉलीवुड स्टार

आज 29 अप्रैल को इरफान खान को दुनिया छोड़े हुए छह साल हो गये हैं और आज भी उनकी यादें दिलों में बसी हुई हैं.

Irrfan Khan death anniversary
इरफान खान डेथ एनिवर्सरी (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: दिवगंत बॉलीवुड एक्टर इरफान खान एक बेहतरीन एक्टर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है. इरफान ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी. कम ही समय में इरफान ने अपनी अदायगी से ना सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन किया बल्कि सिनेमा के कई स्टार्स भी उनसे इंप्रेस हुए. उनकी कुछ ऐसी भी फिल्में हैं, जिन्होंने दुनियाभर में हजारों-करोड़ों की कमाई की थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरे देश में उस वक्त सन्नाटा पसर गया, जब 29 अप्रैल 2020 को उनका बीमारी के चलते निधन हो गया. यह कोरोना का समय था, जब पूरी दुनिया घर में कैद थी और इरफान दुनिया से चल बसे थे. सेलेब्स और लोगों ने इरफान को घर बैठे नम आंखों से श्रद्धांजलि दी थी. बता दें, आज 29 अप्रैल को इरफान को हमे छोड़े छह साल हो गये हैं.

इरफान खान और हॉलीवुड कनेक्शन

पान सिंह तोमर एक्टर ने कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था. जिन हॉलीवुड फिल्मों में इरफान ने काम किया था, उनकी कमाई शाहरुख खान, सलमान खान और रणवीर सिंह की फिल्मों से भी ज्यादा का रही है. बॉलीवुड में काम करने के साथ-साथ इरफान ने अपनी एक्टिंग का लोहा हॉलीवुड में भी मनवाया था. साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म जुरासिक वर्ल्ड ने वर्ल्डवाइड 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. वहीं, द अमेजिंग स्पाइडर मैन (2012) ने भी तकरीन 7 हजार करोड़ का कारोबार किया था. इन फिल्मों में इरफान के सीन भले ही कम हो, लेकिन रोल दमदार था. इरफान की वजह से इन फिल्मों ने भारत में भी मोटी कमाई की थी. इसके अलावा उन्होंने लाइफ ऑफ पाई, इन्फर्नो जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

इरफान खान का संघर्ष भरा करियर

इरफान खान फिल्म इंडस्ट्री के लिए नए थे. नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे. वह जयपुर में एक साधारण परिवार में जन्मे थे. वह घर-घर जाकर एसी कूलर पंखे आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर करते थे. एक दफा वह राजेश खन्ना के घर भी एसी ठीक करने गए थे. मुंबई में रहने के दौरान उन्हें एक्टिंग का शौक चढ़ा. उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी. इसके बाद वह टीवी शो में छोटे-छोटे रोल करते रहे और धीरे-धीरे वह बॉलीवुड में पहुंच गए. साल 1988 में उन्होंने फिल्म सलाम बॉम्बे में एक लेटर राइटर का रोल किया. इसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्म मिलती गई.

इरफान खान की मस्ट वॉच फिल्में

वैसे तो इरफान ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है, लेकिन अगर आप एक्टर का शानदार काम देखना चाहते हैं, तो उनकी मकबूल, लाइफ इन ए मेट्रो, मुंबई मेरी जान, बिल्लू, पान सिंह तोमर, पीकू, और मदारी फिल्म को कभी मिस मत करना. इरफान को आखिरी बार मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 में देखा गया था, जो उनके निधन के बाद साल 2021 में रिलीज हुई थी. इरफान खान को भावभीनी श्रद्धांजलि.

ये भी पढ़ें:

इरफान खान बर्थ एनिवर्सरी: 'पान सिंह तोमर' एक्टर के 10 फैक्ट्स, बॉलीवुड से ग्लोबल लेवल तक ऐसे किया था राज

TAGGED:

IRRFAN KHAN
IRRFAN KHAN FILMS
इरफान खान
IRRFAN KHAN DEATH
IRRFAN KHAN DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.