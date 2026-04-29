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इरफान खान डेथ एनिवर्सरी: वो स्टार, जिसकी फिल्मों ने किया हजारों-करोड़ों का आंकड़ा पार, पीछे रह गए सभी बॉलीवुड स्टार

हैदराबाद: दिवगंत बॉलीवुड एक्टर इरफान खान एक बेहतरीन एक्टर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है. इरफान ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी. कम ही समय में इरफान ने अपनी अदायगी से ना सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन किया बल्कि सिनेमा के कई स्टार्स भी उनसे इंप्रेस हुए. उनकी कुछ ऐसी भी फिल्में हैं, जिन्होंने दुनियाभर में हजारों-करोड़ों की कमाई की थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरे देश में उस वक्त सन्नाटा पसर गया, जब 29 अप्रैल 2020 को उनका बीमारी के चलते निधन हो गया. यह कोरोना का समय था, जब पूरी दुनिया घर में कैद थी और इरफान दुनिया से चल बसे थे. सेलेब्स और लोगों ने इरफान को घर बैठे नम आंखों से श्रद्धांजलि दी थी. बता दें, आज 29 अप्रैल को इरफान को हमे छोड़े छह साल हो गये हैं.

इरफान खान और हॉलीवुड कनेक्शन

पान सिंह तोमर एक्टर ने कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था. जिन हॉलीवुड फिल्मों में इरफान ने काम किया था, उनकी कमाई शाहरुख खान, सलमान खान और रणवीर सिंह की फिल्मों से भी ज्यादा का रही है. बॉलीवुड में काम करने के साथ-साथ इरफान ने अपनी एक्टिंग का लोहा हॉलीवुड में भी मनवाया था. साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म जुरासिक वर्ल्ड ने वर्ल्डवाइड 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. वहीं, द अमेजिंग स्पाइडर मैन (2012) ने भी तकरीन 7 हजार करोड़ का कारोबार किया था. इन फिल्मों में इरफान के सीन भले ही कम हो, लेकिन रोल दमदार था. इरफान की वजह से इन फिल्मों ने भारत में भी मोटी कमाई की थी. इसके अलावा उन्होंने लाइफ ऑफ पाई, इन्फर्नो जैसी फिल्मों में भी काम किया है.