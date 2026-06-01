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IPL Final 2026: RCB की जीत के बाद विराट कोहली के साथ अनुष्का शर्मा ने शेयर किया पहला पोस्ट, ट्रॉफी संग दिया रोमांटिक पोज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत के बाद अनुष्का शर्मा ने स्टार क्रिकेटर पति विराट कोहली के साथ पहला पोस्ट शेयर किया है.

Anushka Sharma Virat Kohli
अनुष्का शर्मा विराट कोहली (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 1, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल की. आरसीबी ने 5 विकेट से जीटी को फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया. इस जीत के बाद विराट कोहली की स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा ने तुंरत इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पति का फोटो शेयर करते आरसीबी की जीत का जश्न मनाया. लेकिन अब, बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए इंस्टाग्राम पर एक नया पोस्ट शेयर किया, जिसने सभी का दिल छू लिया है.

एक्ट्रेस रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थीं, जहां रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की.अब सोमवार, 1 जून को अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के साथ फोटो डाकर फैंस को खुश कर दिया है.

अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कोई कैप्शन नहीं था, बल्कि इमोजीज थे. उन्होंने विक्टरी, लाल दिल और हाथ जोड़ने वाले इमोजी से अपने पोस्ट को जोड़ा था. तस्वीर में, अनुष्का शर्मा को ट्रॉफी का एक सिरा पकड़े हुए देखा जा सकता है, जबकि कोहली ने दूसरा सिरा पकड़ा हुआ है. एक्ट्रेस शर्मा को अपने पंजों पर खड़े होकर कोहली के माथे पर किस करते हुए भी देखा जा सकता है.

इससे पहले रविवार, 31 मई को अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें विराट जर्सी पहने नजर आ रहे हैं. टी-शर्ट पर लिखा है, 'एक अच्छा लगा, तो हमने दो बार किया.' इस तस्वीर पर अनुष्का ने लाल दिल वाला स्टीकर छोड़ा है.

Anushka Sharma
अनुष्का शर्मा का पोस्ट (Instagram)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 31 मई को इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी पहली ट्रॉफी जीतने के बाद, टीम की ऐतिहासिक जीत के जश्न की एक मजेदार झलक फैंस के साथ शेयर की. इस वीडियो में टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के साथ डांस फ्लोर पर दिल खोलकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं. क्लिप में अनुष्का को जश्न का वीडियो भी बनाते हुए देखा गया.

पिछले साल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 सालों में पहली बार आईपीएल जीता था. यह टीम और फैंस के लिए एक बहुत ही भावुक पल था. चूंकि टीम ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती है, जिससे आरसीबी के सभी फैंस यकीनन और भी ज्यादा खुश हो गए हैं.

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