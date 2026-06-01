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IPL Final 2026: RCB की जीत के बाद विराट कोहली के साथ अनुष्का शर्मा ने शेयर किया पहला पोस्ट, ट्रॉफी संग दिया रोमांटिक पोज

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल की. आरसीबी ने 5 विकेट से जीटी को फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया. इस जीत के बाद विराट कोहली की स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा ने तुंरत इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पति का फोटो शेयर करते आरसीबी की जीत का जश्न मनाया. लेकिन अब, बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए इंस्टाग्राम पर एक नया पोस्ट शेयर किया, जिसने सभी का दिल छू लिया है.

एक्ट्रेस रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थीं, जहां रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की.अब सोमवार, 1 जून को अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के साथ फोटो डाकर फैंस को खुश कर दिया है.

अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कोई कैप्शन नहीं था, बल्कि इमोजीज थे. उन्होंने विक्टरी, लाल दिल और हाथ जोड़ने वाले इमोजी से अपने पोस्ट को जोड़ा था. तस्वीर में, अनुष्का शर्मा को ट्रॉफी का एक सिरा पकड़े हुए देखा जा सकता है, जबकि कोहली ने दूसरा सिरा पकड़ा हुआ है. एक्ट्रेस शर्मा को अपने पंजों पर खड़े होकर कोहली के माथे पर किस करते हुए भी देखा जा सकता है.