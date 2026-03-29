WATCH: कैच मिस से SRH के खिलाफ RCB की जीत तक, कैमरे में कैद हुआ विराट कोहली-अनुष्का शर्मा का ये खास मोमेंट्स
आईपीएल 2026 में एसआरएच के खिलाफ आरसीबी ने जीत हासिल की. इस जीत के बाद विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 29, 2026 at 10:43 AM IST
हैदराबाद: आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 का पहला मैच 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ. यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपने पति-क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी टीम को चीयर करने स्टेडिम पहुंची. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इनमें से एक वीडियो ने सबका दिल छू लिया है.
शनिवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) पर छह विकेट से शानदार जीत दिलाने के बाद विराट कोहली अपनी स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा पर प्यार लुटाते दिखें.जीत के बाद कोहली ने स्टैंड की ओर मुड़कर अनुष्का को फ्लाइंग किस दी, जिसके बाद अनुष्का ने भी रिटर्न में फ्लाइंग किस दी.
Picking up exactly where they left off! ❤️— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2026
Defending champions #RCB kick off their #TATAIPL 2026 campaign with a clinical, comprehensive victory over #SRH 👏
Updates ▶️ https://t.co/Eo5z0jh4K4 #KhelBindaas | #RCBvSRH | @RCBTweets pic.twitter.com/q3IAaMP3LK
यह नजारा देखने लायक था, क्योंकि इस बार अनुष्का शर्मा के चेहरे पर अलग ही निखार दिखा. कोहली को फ्लाइंग किस करने के बाद वह शर्माती हुई दिखीं. कुछ ही मिनटों में, उनके इस प्यारे से अंदाज के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.
अनुष्का शर्मा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में अनुष्का उस समय अपनी हंसी को रोक नहीं पाती हैं, जब विराट कोहली एक आसान सा कैच नहीं कर पाते हैं. अनुष्का शर्मा का यह ठहाके लगाकर हंसने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
Virat Kohli drops a catch and Anushka was literally laughing 😂🤣🤣 pic.twitter.com/OzfMPFydTQ— TAUKIR (@iitaukir) March 28, 2026
Virat Kohli dropped the catch of Aniket Varma and Aniket hitted 2 sixes and 1 four after that... Anushka might be feeling sad.— Rahul (blue tick) (@merii_mrziii) March 28, 2026
Meanwhile Anushka: pic.twitter.com/8d6Ve0HWOP
Virat Drop Aniket Early then got Aniket Catch Later ❤️🔥#IPL2026 #RCBvsSRH #ViratKohli pic.twitter.com/oz2xIsTjIu— Cric Choice (@CricChoice) March 28, 2026
अनुष्का शर्मा स्टैंड में अकेली नहीं थी. उनके साथ भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी भी थीं. वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और आरसीबी महिला टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना संग स्टैंड में नजर आई. उनके अलावा स्पिनर श्रेयंका पाटिल और बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स आरसीबी टीम को चीयर करती दिखी थीं. एक्ट्रेस और भारतीय महिला खिलाड़ी की साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Ananya Birla and Anushka Sharma on RCB win. pic.twitter.com/AVOyLJwsSB— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 28, 2026
Virat Kohli dropped the catch of Aniket Varma and Aniket hitted 2 sixes and 1 four after that... Anushka might be feeling sad.— Rahul (blue tick) (@merii_mrziii) March 28, 2026
Meanwhile Anushka: pic.twitter.com/8d6Ve0HWOP
मैच की बात करें तो, आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 202 रनों का लक्ष्य हासिल किया और बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की. कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई, और टीम को 26 गेंदें शेष रहते ही लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की.कोहली ने 38 गेंदों में पांच छक्के और उतने ही चौकों की मदद से 69 रन बनाए.
इस जीत के साथ ही IPL 2026 सीजन में आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही. साथ ही, टीम ने टूर्नामेंट के इतिहास में 200 से ज्यादा रनों का पीछा करते हुए सबसे तेज जीत दर्ज करने वाले रिकॉर्ड में भी अपना नाम शामिल कर लिया. यह पिछले साल के आईपीएल फाइनल के बाद विराट कोहली का पहला टी20 मैच था.