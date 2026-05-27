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IPL 2026: फाइनल में RCB, जीत के बाद अनुष्का को विराट से मिली जादू की झप्पी, वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल

जीत के बाद पति विराट कोहली के गले लगीं अनुष्का शर्मा ( ANI )