IPL 2026: फाइनल में RCB, जीत के बाद अनुष्का को विराट से मिली जादू की झप्पी, वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल
मंगलवार को विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटन्स को हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में प्रवेश किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 10:51 AM IST
हैदराबाद: धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच हुए क्वालीफायर 1 मुकाबले के दौरान अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली की सबसे बड़ी सपोर्टर बनकर स्टैंड में दिखी थीं. जैसे ही आरसीबी ने आईपीएल 2026 के फाइनल में प्रवेश किया, विराट ने मैदान पर अनुष्का को गले लगाकर इस शानदार पल का जश्न मनाया और स्टार कपल के इस लविंग मोमेंट ने उनके फैंस का दिल जीत लिया. अनुष्का और विराट के खुलेआम प्यार भरे जश्न ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी, और फैंस इस जोड़े की केमिस्ट्री और खुशी पर फिदा हो गए.
अनुष्का और विराट का सरेआम प्यार
बीते मंगलवार को विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटन्स को हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में प्रवेश किया. यह मैच धर्मशाला में खेला गया था. सिर्फ टीम की जीत ही नहीं, बल्कि विराट और अनुष्का के बीच साझा किए गए प्यारे पलों ने भी सबका ध्यान खींचा. दिल से निकली मुस्कान से लेकर गर्मजोशी भरे जश्न के इशारों तक, इस जोड़े की केमिस्ट्री ने जोश से भरे माहौल में और भी चार चांद लगा दिए.
स्टेडियम से विराट कोहली और अनुष्का के कई प्यारे पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में आरसीबी की जीत और फाइनल में जगह पक्की होने के तुरंत बाद विराट अपनी पत्नी अनुष्का को गले लगाने के लिए दौड़ते नजर आ रहे हैं. एक अन्य वीडियो में विराट मैच के दौरान मैदान से अनुष्का से बात करते दिख रहे हैं.
After the match, Virat Kohli was seen sharing a lovely hug with his wife Anushka Sharma. ♥️♥️#ViratKohli #AnushkaSharma pic.twitter.com/Elt1w8TsmO— Faruk (@uf2151593) May 27, 2026
एक वीडियो में अनुष्का को स्टैंड से विराट और उनकी टीम के लिए उत्साहपूर्वक चीयर करते हुए देखा जा सकता है. एक अन्य क्लिप में मैच के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक के दौरान उन्हें स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त और भावुक दिखाया गया है.
एक क्लिप में, जो अब ऑनलाइन सामने आया है, अनुष्का, जो अपनी प्राइवेसी के लिए जानी जाती हैं, को स्टैंड से जोर से उनका नाम पुकारने वाले एक फैंस को गर्मजोशी से हाथ हिलाते हुए देखा गया.
एक फैन ने लिखा, 'हर ताकतवर पुरुष के पीछे एक ताकतवर महिला होती है'. वहीं दूसरे ने साझा किया, 'स्टैंड में भाग्य की देवी, जब अनुष्का शर्मा आईपीएल 2026 देखने आती हैं, तब तक आरसीबी एक भी मैच नहीं हारी है'.
एक और लिखता है, 'विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा की सराहना करना कभी नहीं भूलते. दूसरे ने लिखा, 'मैच के बाद का सबसे खूबसूरत पल. जीत की खुशी, चेहरे पर शांति… मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को प्यार से गले लगाते नजर आए'.
Look at how joyfully Virat Kohli and Anushka Sharma are chatting with each other during the match—the guy has won not only the match but his wife's heart as well!— Dhakadcrex11 (@chill_guys22) May 27, 2026
❤️ pic.twitter.com/xlyVUArIzm
अनुष्का और विराट के बारे में
अनुष्का और विराट ने 2013 के आसपास डेटिंग शुरू की, जब वे पहली बार एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान मिले थे. लगभग चार साल तक डेटिंग करने के बाद, इस जोड़े ने दिसंबर 2017 में इटली में शादी कर ली. अनुष्का ने जनवरी 2021 में अपनी पहली संतान, बेटी वामिका को जन्म दिया. 15 फरवरी 2024 को वे बेटे अकाय के माता-पिता बने. ऐसी अफवाहें हैं कि अपने दूसरे बच्चे, अकाय के जन्म के बाद वे लंदन में बस गए हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
वहीं, अनुष्का काफी समय से फिल्मों से दूर हैं. उनकी आखिरी फुल-लेंथ फिल्म आनंद एल राय द्वारा निर्देशित 'जीरो' थी, जो 2018 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का ने अभिनय किया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. इसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्शन 'काला' में एक छोटा सा रोल किया, जिसमें वह 'घोड़े पे सवार' गाने में नजर आईं. पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक 'चकदा एक्सप्रेस' की रिलीज को लेकर भी कोई खबर नहीं है. फिल्म की शूटिंग 2022 में पूरी हो गई थी.