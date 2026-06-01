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IPL 2026: RCB की जीत से झूम उठीं अनुष्का शर्मा, पति विराट कोहली संग किया डांस, ऑफ्टर पार्टी डाली खास पोस्ट

RCB की जीत से झूम उठीं अनुष्का शर्मा ( ANI )

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है. आरसीबी की जीत से उनके फैंस के बीच जोरों का जश्न मन रहा है और पूरी रात भर देश में पटाखे जलाए गए. इधर आरसीबी का फैन बेस बहुत बड़ा है, जो सोशल मीडिया पर टीम को खिताबी मुकाबले जीतने की बधाई दे रहा है. इस मौके पर इंडियन सेलेब्स ने आरसीबी को उनकी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने की खूब बधाई दे रहे हैं. वहीं, अनुष्का शर्मा ने स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के नाम एक पोस्ट शेयर किया है. जीत के इस जश्न का कपल का एक डांस वीडियो भी वायरल हो रहा है. टीम के साथी, स्टाफ और परिवार के सदस्य जश्न में शामिल हुए, वहीं विराट और अनुष्का ऐतिहासिक जीत के बाद बेहद खुश नजर आए और एक साथ खुशी के पल साझा करते दिखे. आरसीबी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, यह जोड़ा खिताब जीतने के जश्न में नाचता और एक-दूसरे को गले लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं विराट बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक के साथ भी झूमते हुए नजर आए. इस जीत ने आरसीबी के लिए एक और उपलब्धि हासिल की. ​​आईपीएल इतिहास में खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली आरसीबी तीसरी फ्रेंचाइजी बन गई और चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस स्पेशल लिस्ट में शामिल हो गई. रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स को 155/8 पर रोक दिया था और फिर पांच विकेट रहते दो ओवर पहले ही लक्ष्य का पीछा कर लिया.