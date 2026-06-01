IPL 2026: RCB की जीत से झूम उठीं अनुष्का शर्मा, पति विराट कोहली संग किया डांस, ऑफ्टर पार्टी डाली खास पोस्ट
आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है. पिछली साल टीम ने पंजाब की टीम को हराया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 10:15 AM IST
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है. आरसीबी की जीत से उनके फैंस के बीच जोरों का जश्न मन रहा है और पूरी रात भर देश में पटाखे जलाए गए. इधर आरसीबी का फैन बेस बहुत बड़ा है, जो सोशल मीडिया पर टीम को खिताबी मुकाबले जीतने की बधाई दे रहा है. इस मौके पर इंडियन सेलेब्स ने आरसीबी को उनकी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने की खूब बधाई दे रहे हैं. वहीं, अनुष्का शर्मा ने स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के नाम एक पोस्ट शेयर किया है. जीत के इस जश्न का कपल का एक डांस वीडियो भी वायरल हो रहा है.
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टीम के साथी, स्टाफ और परिवार के सदस्य जश्न में शामिल हुए, वहीं विराट और अनुष्का ऐतिहासिक जीत के बाद बेहद खुश नजर आए और एक साथ खुशी के पल साझा करते दिखे. आरसीबी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, यह जोड़ा खिताब जीतने के जश्न में नाचता और एक-दूसरे को गले लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं विराट बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक के साथ भी झूमते हुए नजर आए.
इस जीत ने आरसीबी के लिए एक और उपलब्धि हासिल की. आईपीएल इतिहास में खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली आरसीबी तीसरी फ्रेंचाइजी बन गई और चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस स्पेशल लिस्ट में शामिल हो गई. रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स को 155/8 पर रोक दिया था और फिर पांच विकेट रहते दो ओवर पहले ही लक्ष्य का पीछा कर लिया.
विराट कोहली का अनुष्का और DK के साथ डांस करना आज इंटरनेट पर सबसे प्यारी चीज़ है। pic.twitter.com/o5HsLEyIJ2— ममता ट्राबल (@Mamtasulaniya) June 1, 2026
ट्रॉफी जीतने की खबर सुर्खियों में छाई रही, लेकिन विराट और अनुष्का के बीच का दिल छू लेने वाला जश्न रात के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया. उनके डांस के अलावा, विराट की टी-शर्ट ने भी सबका ध्यान खींचा. उन्होंने एक ऐसी टी-शर्ट पहनी थी जिस पर लिखा था, 'एक बार अच्छा लगा, हमने दो बार किया'.
अनुष्का का विराट को संदेश
ऐतिहासिक जीत के बाद, अनुष्का ने अपने पति के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक खास पोस्ट शेयर किया. उन्होंने विराट की आफ्टर-पार्टी की एक तस्वीर साझा की जिसमें वो अपनी शानदार टी-शर्ट पहने हुए हैं. उन्होंने स्टोरी को कैप्शन में दिल के आकार वाले इमोजी के साथ लिखा.
आरसीबी के आईपीएल खिताब जीतने के बाद, वीआईपी स्टैंड में बैठी अनुष्का तुरंत खड़ी हो गईं और इस उपलब्धि पर तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की. मैदान से विराट ने अनुष्का की प्रतिक्रिया देखी और उन्हें फ्लाइंग किस भेजी.
अनुष्का ने भी खुशी जाहिर की और स्टैंड में मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया. वहीं, वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म ज़ीरो (2018) थी. बाद में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म काला (2022) में एक कैमियो भूमिका निभाई.
2022 में, अनुष्का ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' की शूटिंग भी पूरी की थी. हालांकि, माना जाता है कि यह फिल्म बंद कर दी गई है.