IPL 2026: RR टीम में रविंद्र जडेजा ने 'रहमान डकैत' के अंदाज में मारी एंट्री, इस सीन को किया रिक्रिएट, देखें

राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार, 10 मार्च को प्री-सीजन कैंप का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें रविंद्र जडेजा का टीम में कमबैक करने पर जोरदार स्वागत करते हुए देखा जा सकता है.

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का जोरदार स्वागत किया है. रवींद्र जडेजा 10 मार्च को टीम के प्री-सीजन कैंप में शामिल हुए. आरआर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है. वीडियो में जडेजा को रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का एक सीन रिक्रिएट करते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में, भारतीय ऑल-राउंडर एक नेता की तरह दिख रहे हैं. जडेजा कार से उतरकर स्टेज पर चलते हुए दिख रहे हैं. जैसे ही वह पोडियम पर चढ़ते हैं, वह कहते हैं, 'खम्मा घE, राजस्थान'. इस तरह कहकर वह भीड़ का अभिवादन करते हैं. जडेजा की एंट्री ठीक वैसे ही है, जैसे अक्षय खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' में कहा था, 'अस्सलामुअलैकुम ल्यारी.'

राजस्थान रॉयल्स में जडेजा की वापसी काफी खास है. उन्होंने दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वार्न की कप्तानी में 2008 में पहला आईपीएल खिताब जीता था. जडेजा ने 2008 और 2009 सीजन में रॉयल्स के लिए खेला था, जिसके बाद वे चेन्नई सुपरकिंग्स समेत अन्य टीमों की ओर से मैच खेलें.

जाडेजा 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में शामिल हुए और फ्रेंचाइजी के साथ 12 सीजन बिताए. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सीएसके टीम को तीन आईपीएल खिताब जीतने में भी मदद की.

क्रिकेटर्स लवर्स को उम्मीद थी कि इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रविंद्र जडेजा होंगे. हालांकि, उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि आईपीएल 2026 के लिए रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन बनाया गया है.