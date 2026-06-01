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IPL 2026: RCB की जीत से सेलेब्स में खुशी की लहर, करण जौहर से शहनाज गिल तक, सेलेब्स ने दी खूब बधाई

करण जौहर, विराट-अनुष्का और शहनाज गिल ( ANI/PTI )

हैदराबाद: बीते रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (आईपीएल 2026) का फाइनल गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जिसमें आरसीबी ने 5 विकेट से जीत हासिल की. ​​लगातार दूसरी बार आरसीबी ने आईपीएल खिताब जीता है. आरसीबी ने बीते साल 18 साल बाद आईपीएल की पहली बार ट्रॉफी उठाई थी और आईपीएल 2026 की विजेता बनी. मुंबई और चेन्नई के बाद आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई हैं. विराट कोहली की आरसीबी टीम की जीत का जश्न पूरे देश में मन रहा है और इसमें सेलेब्स भी शामिल हैं. करण जौहर का पोस्ट (Karan Johar Post) करण जौहर से लेकर शहनाज गिल ने आरसीबी की जीत की खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की है. ऋषभ शेट्टी और कई अन्य हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर आरसीबी और विराट कोहली को बधाई दी है. करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'लगातार दूसरी जीत के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को बधाई... बिरला परिवार को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई'.