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IPL 2026: RCB की जीत से सेलेब्स में खुशी की लहर, करण जौहर से शहनाज गिल तक, सेलेब्स ने दी खूब बधाई

आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु की जीत से सेलेब्स की खुशी का ठिकाना नहीं है.

IPL 2026 and RCB Win
करण जौहर, विराट-अनुष्का और शहनाज गिल (ANI/PTI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 1, 2026 at 11:31 AM IST

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हैदराबाद: बीते रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (आईपीएल 2026) का फाइनल गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जिसमें आरसीबी ने 5 विकेट से जीत हासिल की. ​​लगातार दूसरी बार आरसीबी ने आईपीएल खिताब जीता है. आरसीबी ने बीते साल 18 साल बाद आईपीएल की पहली बार ट्रॉफी उठाई थी और आईपीएल 2026 की विजेता बनी. मुंबई और चेन्नई के बाद आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई हैं. विराट कोहली की आरसीबी टीम की जीत का जश्न पूरे देश में मन रहा है और इसमें सेलेब्स भी शामिल हैं.

IPL 2026 and RCB Win
करण जौहर का पोस्ट (Karan Johar Post)

करण जौहर से लेकर शहनाज गिल ने आरसीबी की जीत की खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की है. ऋषभ शेट्टी और कई अन्य हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर आरसीबी और विराट कोहली को बधाई दी है.

करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'लगातार दूसरी जीत के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को बधाई... बिरला परिवार को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई'.

कांतारा के अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने ट्वीट किया, 'हमारी आरसीबी को हार्दिक बधाई, आईपीएल 2026 के चैंपियन, @imVkohli को जीत हासिल करते और भावुकता से जश्न मनाते देखना एक शानदार अंत था'.

रणदीप हुड्डा ने ट्विटर पर लिखा, "#RCB के लिए क्या शानदार पल है! 🏆 पूरी टीम और उन सभी प्रशंसकों को बधाई जिन्होंने इतने वर्षों तक विश्वास बनाए रखाा और @imVkohli को विशेष सलाम, जिनकी यात्रा ने इस जीत को और भी मीठा बना दिया है

शहनाज गिल ने एक जीत का पोस्ट शेयर कर आरसीबी की पूरी टीम को जीत की बधाई है और एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पंजाब की कैटरीना कैफ टीवी पर आरसीबी का मैच देखते हुए खूब सेलिब्रेश कर रही है.

इस वीडियो में शहनाज गिल को जमकर एन्जॉय करते देखा जा रहा है. शहनाज ने खूब डांस कर रही हैं और हमेशा की तरह अपने जॉली अंदाज में नजर आ रही हैं. बता दें, गुजरात टाइटन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को 20 ओवरों में 156 रनों का लक्ष्य दिया था. वहीं, लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी रजत पाटीदार की टीम ने 18 ओवरों में ही जीत हासिल कर इतिहास रच दिया. विराट ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को एक शानदार और ऐतिहासिक जीत दी.

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