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INTERVIEW: फिल्म 'नई नवेली' पर बात, नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कैसी है लाइफ?, जानिए क्या बोलीं यामी गौतम

यामी गौतम ( IANS/ETV Bharat )

मुंबई: यामी गौतम ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, क्योंकि उन्होंने अक्सर अलग-अलग रोल किए हैं. विक्की डोनर और बाला से लेकर ए थर्सडे, दसवीं, चोर निकल के भागा, ओएमजी 2 और आर्टिकल 370 तक, अभिनेत्री ने कई कैटेगरी की फिल्मों में किरदारों को लगातार निभाया है. आर्टिकल 370 में जूनी हक्सर के रूप में उनके अभिनय ने उन्हें उनके करियर का सबसे बड़ा सम्मान दिलाया. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.

अब यामी बालाजी मोहन द्वारा निर्देशित आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'नय्यी नवेली' के साथ एक और अनोखी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और कलर येलो प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित यह फिल्म दशहरा के अवसर पर 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में यामी एक आदर्श नवविवाहित दुल्हन की भूमिका निभाती हैं, जिनके आगमन से मेरठ का अस्त-व्यस्त घर स्वर्ग जैसा बन जाता है. लेकिन उनके किरदार में कई रहस्य छिपे हैं. जैसे-जैसे उनके देवर को शक होने लगता है, वैसे-वैसे यह सवाल उठने लगता है कि क्या उनकी आदर्श बहू वास्तव में किसी दूसरी दुनिया की बुरी शक्ति हो सकती है।. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में, यामी ने अपने रहस्यमय किरदार, भूमिकाएं चुनने के अपने नजरिए, राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ आने वाली जिम्मेदारी और इस बारे में बात की कि वह अभी भी हर फिल्म को सीखने के अवसर के रूप में क्यों देखती हैं. सवाल: 'नय्यी नवेली' में आपका किरदार एक भोली-भाली नवविवाहित दुल्हन से अचानक एक रहस्यमय और डरावनी शख्सियत में बदल जाता है. इन दो रोल के बीच तालमेल बिठाना कितना चुनौतीपूर्ण था? यामी गौतम: स्क्रीन पर हमें जो दिखता है वह अभिनेता का चेहरा होता है, लेकिन एक फिल्म का निर्माण एक बहुत बड़ी टीम द्वारा किया जाता है. इसमें निर्देशक, लेखक, एक्शन निर्देशक, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, साउंड डिजाइनर और पर्दे के पीछे काम करने वाले कई अन्य लोग शामिल होते हैं. अभिनेता के रूप में, हम उनकी कल्पना को साकार करते हैं. मेरे लिए सिनेमा का असली जादू एक रहस्यमय और अनोखी दुनिया बनाने में है जिसे लोग थिएटर में एक साथ अनुभव कर सकें. मैं खुद को पहले दर्शक और फिर अभिनेता मानती हूं. मेरे लिए पूरी फिल्म देखने का अनुभव मायने रखता है - दोस्तों या परिवार के साथ थिएटर जाना, स्नैक्स खाना और कहानी में पूरी तरह डूब जाना. हम 90 के दशक की पीढ़ी हैं, इसलिए हमें पांच रुपये वाले पॉपकॉर्न के दिन भी याद हैं. नई नवेली एक पारिवारिक, कल्पनाशील मनोरंजक फिल्म है. हमें उम्मीद है कि लोग इसे अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ देखेंगे. हम चाहते हैं कि दर्शक फिल्म का आनंद लें और महसूस करें कि टिकट का पैसा वसूल हो गया, एक सच्चा 'पैसा वसूल' अनुभव. सवाल: राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद यह आपकी पहली फिल्म रिलीज हो रही है. क्या इस पुरस्कार ने एक अभिनेता के रूप में आपकी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है? यामी गौतम: जी हां, बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है. मैं हमेशा कुछ अलग, नया और मौलिक करना चाहती हूं. बेशक, जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि वो चलेगी या दर्शकों को पसंद आएगी, लेकिन किरदार ऐसा होना चाहिए जो मुझे इतना उत्साहित करे कि मैं हर दिन सेट पर आऊं. ऐसा होना चाहिए कि मैं पूरी तरह से काम में डूब जाऊं. मेरे लिए यही मायने रखता है. राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. हमारे देश में कई भाषाओं और माध्यमों में काम करने वाले एक कलाकार के लिए, यह उनके काम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है. मैं इसे प्यार के साथ स्वीकार करती हूं. यह कहना गलत होगा कि इस पुरस्कार ने मुझमें कोई बदलाव नहीं लाया है. इसने निश्चित रूप से मुझे और अधिक जिम्मेदार बनाया है. अब मुझे खुद को और अधिक चुनौती देने, विभिन्न भूमिकाओं को निभाने और कड़ी मेहनत करने की और भी अधिक आवश्यकता महसूस होती है. मैं दर्शकों द्वारा दिए गए प्रेम और सम्मान के योग्य भी बनना चाहता हूं. सवाल: सफलता और पहचान हासिल करने के बाद एक अभिनेता को आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरित करता है? यामी गौतम: मेरा मानना ​​है कि सपने अपने तक ही सीमित रखने चाहिए या अपने जीवनसाथी से साझा करने चाहिए. मैं अपने सपनों के बारे में ज्यादा बात नहीं करती. मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है, जब आपका काम ही आपकी अभिव्यक्ति और आपकी आवाज बन जाए, तो क्या आपको और कुछ कहने की जरूरत है? मैंने अपने बड़ों से एक बात सीखी है कि सफलता आती-जाती रहती है. आज आप किसी तरह की फिल्म पर काम कर रहे हों और कल आप बिल्कुल अलग तरह की फिल्म पर काम कर रहे हों. भविष्य में क्या होगा, कोई नहीं जानता. लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारे नियंत्रण में रहती है, वह है विनम्रता. मेरे लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है. यह लोगों पर अमिट छाप छोड़ती है.