INTERVIEW: फिल्म 'नई नवेली' पर बात, नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कैसी है लाइफ?, जानिए क्या बोलीं यामी गौतम
ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम संग बातचीत में यामी गौतम ने फिल्म नई नवेली और राष्ट्रीय पुरस्कार के बाद लाइफ के बारे में की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 4:20 PM IST
मुंबई: यामी गौतम ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, क्योंकि उन्होंने अक्सर अलग-अलग रोल किए हैं. विक्की डोनर और बाला से लेकर ए थर्सडे, दसवीं, चोर निकल के भागा, ओएमजी 2 और आर्टिकल 370 तक, अभिनेत्री ने कई कैटेगरी की फिल्मों में किरदारों को लगातार निभाया है. आर्टिकल 370 में जूनी हक्सर के रूप में उनके अभिनय ने उन्हें उनके करियर का सबसे बड़ा सम्मान दिलाया. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.
अब यामी बालाजी मोहन द्वारा निर्देशित आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'नय्यी नवेली' के साथ एक और अनोखी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और कलर येलो प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित यह फिल्म दशहरा के अवसर पर 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में यामी एक आदर्श नवविवाहित दुल्हन की भूमिका निभाती हैं, जिनके आगमन से मेरठ का अस्त-व्यस्त घर स्वर्ग जैसा बन जाता है. लेकिन उनके किरदार में कई रहस्य छिपे हैं. जैसे-जैसे उनके देवर को शक होने लगता है, वैसे-वैसे यह सवाल उठने लगता है कि क्या उनकी आदर्श बहू वास्तव में किसी दूसरी दुनिया की बुरी शक्ति हो सकती है।.
ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में, यामी ने अपने रहस्यमय किरदार, भूमिकाएं चुनने के अपने नजरिए, राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ आने वाली जिम्मेदारी और इस बारे में बात की कि वह अभी भी हर फिल्म को सीखने के अवसर के रूप में क्यों देखती हैं.
सवाल: 'नय्यी नवेली' में आपका किरदार एक भोली-भाली नवविवाहित दुल्हन से अचानक एक रहस्यमय और डरावनी शख्सियत में बदल जाता है. इन दो रोल के बीच तालमेल बिठाना कितना चुनौतीपूर्ण था?
यामी गौतम: स्क्रीन पर हमें जो दिखता है वह अभिनेता का चेहरा होता है, लेकिन एक फिल्म का निर्माण एक बहुत बड़ी टीम द्वारा किया जाता है. इसमें निर्देशक, लेखक, एक्शन निर्देशक, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, साउंड डिजाइनर और पर्दे के पीछे काम करने वाले कई अन्य लोग शामिल होते हैं. अभिनेता के रूप में, हम उनकी कल्पना को साकार करते हैं.
मेरे लिए सिनेमा का असली जादू एक रहस्यमय और अनोखी दुनिया बनाने में है जिसे लोग थिएटर में एक साथ अनुभव कर सकें. मैं खुद को पहले दर्शक और फिर अभिनेता मानती हूं. मेरे लिए पूरी फिल्म देखने का अनुभव मायने रखता है - दोस्तों या परिवार के साथ थिएटर जाना, स्नैक्स खाना और कहानी में पूरी तरह डूब जाना.
हम 90 के दशक की पीढ़ी हैं, इसलिए हमें पांच रुपये वाले पॉपकॉर्न के दिन भी याद हैं. नई नवेली एक पारिवारिक, कल्पनाशील मनोरंजक फिल्म है. हमें उम्मीद है कि लोग इसे अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ देखेंगे. हम चाहते हैं कि दर्शक फिल्म का आनंद लें और महसूस करें कि टिकट का पैसा वसूल हो गया, एक सच्चा 'पैसा वसूल' अनुभव.
सवाल: राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद यह आपकी पहली फिल्म रिलीज हो रही है. क्या इस पुरस्कार ने एक अभिनेता के रूप में आपकी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है?
यामी गौतम: जी हां, बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है. मैं हमेशा कुछ अलग, नया और मौलिक करना चाहती हूं. बेशक, जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि वो चलेगी या दर्शकों को पसंद आएगी, लेकिन किरदार ऐसा होना चाहिए जो मुझे इतना उत्साहित करे कि मैं हर दिन सेट पर आऊं. ऐसा होना चाहिए कि मैं पूरी तरह से काम में डूब जाऊं. मेरे लिए यही मायने रखता है.
राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. हमारे देश में कई भाषाओं और माध्यमों में काम करने वाले एक कलाकार के लिए, यह उनके काम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है. मैं इसे प्यार के साथ स्वीकार करती हूं. यह कहना गलत होगा कि इस पुरस्कार ने मुझमें कोई बदलाव नहीं लाया है. इसने निश्चित रूप से मुझे और अधिक जिम्मेदार बनाया है. अब मुझे खुद को और अधिक चुनौती देने, विभिन्न भूमिकाओं को निभाने और कड़ी मेहनत करने की और भी अधिक आवश्यकता महसूस होती है. मैं दर्शकों द्वारा दिए गए प्रेम और सम्मान के योग्य भी बनना चाहता हूं.
सवाल: सफलता और पहचान हासिल करने के बाद एक अभिनेता को आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरित करता है?
यामी गौतम: मेरा मानना है कि सपने अपने तक ही सीमित रखने चाहिए या अपने जीवनसाथी से साझा करने चाहिए. मैं अपने सपनों के बारे में ज्यादा बात नहीं करती. मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है, जब आपका काम ही आपकी अभिव्यक्ति और आपकी आवाज बन जाए, तो क्या आपको और कुछ कहने की जरूरत है? मैंने अपने बड़ों से एक बात सीखी है कि सफलता आती-जाती रहती है.
आज आप किसी तरह की फिल्म पर काम कर रहे हों और कल आप बिल्कुल अलग तरह की फिल्म पर काम कर रहे हों. भविष्य में क्या होगा, कोई नहीं जानता. लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारे नियंत्रण में रहती है, वह है विनम्रता. मेरे लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है. यह लोगों पर अमिट छाप छोड़ती है.
सवाल: इस भूमिका के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी की भी आवश्यकता थी. आपने इस प्रक्रिया को कैसे अपनाया?
यामी गौतम: हम सभी अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करते हैं. उस मेहनत का कुछ हिस्सा दर्शकों को दिखाई देता है, जबकि बहुत सारा काम पर्दे के पीछे होता है. इस भूमिका के लिए शारीरिक परिश्रम और मानसिक तैयारी दोनों की आवश्यकता थी. मैं अपने वर्कप्लेस को एक छात्र की तरह देखती हूं. हर फिल्म कुछ न कुछ सीखने का अवसर होती है. मुझे अपने मार्गदर्शकों और फिल्म के निर्माताओं पर पूरा भरोसा है.
फिल्म निर्माण मिलकर करने का काम है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब एक अभिनेता को इस प्रोसेस के प्रति पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है. कला सहयोग पर आधारित है, लेकिन सही समय पर खुद को मुक्त करना और प्रक्रिया के साथ बहने देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इस फिल्म में मैंने अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों पर पूरा भरोसा किया है. यह कितना कारगर साबित हुआ, यह फिल्म के 16 अक्टूबर को रिलीज होने पर क्लियर हो जाएगा.
सवाल: आपने पहले भी अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसरों की चाहत के बारे में बात की है। इस लिहाज से, क्या धूम धाम आपके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है?
यामी गौतम: बिलकुल, धूम धाम मेरे करियर की एक और फिल्म नहीं है. एक कलाकार के तौर पर यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. मुझे एक बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक और रचनात्मक लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. साथ ही, जब अमेज़न एमजीएम जैसा स्टूडियो इस विज़न पर भरोसा करता है, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है.
किसी काम को करने की चाहत और उसे करने का अवसर मिलना, दोनों में फर्क होता है. एक कलाकार के तौर पर हमारी कई इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन जब कोई हम पर भरोसा करके हमें वह अवसर देता है, तो वह पल खास बन जाता है. जब अभिनेता, लेखक, निर्देशक और पूरी रचनात्मक टीम एक ही सोच के साथ एकजुट होते हैं, तो कुछ असाधारण हो सकता है. इसीलिए इस नए प्रोजेक्ट के साथ दर्शकों के सामने वापसी करते हुए मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है.
सवाल: आपने हमेशा अपने किरदारों में कुछ नयापन लाने की कोशिश की है। 'नय्यी नवेली' में सशक्त महिला किरदार को आपने किस नजरिए से देखा?
यामी गौतम: मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई किरदार एक अभिनेता के तौर पर मुझे आकर्षित करे और मुझे कुछ नया सीखने का अवसर दे. इस फिल्म के जरिए मुझे एक बेहतरीन निर्देशक और साथी कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला. मेरे किरदार में कई परतें हैं, और उन परतों को खोजना एक बेहद सुखद अनुभव रहा. एक कलाकार के रूप में, मुझे लगता है कि खुद को लगातार चुनौती देते रहना महत्वपूर्ण है. मैं ऐसी कहानियों और किरदारों की तलाश में रहती हूं जो मुझे कुछ नया करने का मौका दें.
सवाल: राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे इतने बड़े सम्मान के बावजूद आप कैसे जमीन से जुड़े रहते हैं?
यामी गौतम: मेरा मानना है कि हम जितने अधिक जमीनी होंगे, उतना ही बेहतर होगा. मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि सफलता स्थायी नहीं होती. आज आप एक तरह की फिल्म पर काम कर रहे हों तो कल किसी और तरह की. जीवन आपको कहाँ ले जाएगा, यह कोई नहीं जानता. लेकिन विनम्रता हमेशा हमारे वश में रहती है. मेरे लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है जो किसी व्यक्ति को यादगार बनाता है. सफलता निश्चित रूप से खुशी लाती है, लेकिन अपने काम और अपने आस-पास के लोगों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक रहना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.
सवाल: आपके किरदार को लेकर काफी रहस्य है. क्या वह अच्छाई की प्रतीक है, या उसके भीतर कुछ गहरा राज छिपा है? क्या आप हमें कुछ संकेत दे सकती हैं?
यामी गौतम: इसका जवाब जानने के लिए 16 अक्टूबर को पास के किसी सिनेमाघर में जाएं।
नई नवेली के बारे में
तमिल फिल्म निर्माता बालाजी मोहन द्वारा निर्देशित नई नवेली उनकी बॉलीवुड निर्देशन की पहली फिल्म है. हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा द्वारा लिखित यह फिल्म मेरठ के एक पारिवारिक परिवेश की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें कॉमेडी और हॉरर का मिश्रण है.
यामी के लिए, यह फिल्म उनके करियर के एक दिलचस्प मोड़ पर आई है, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने, विभिन्न प्रकार की सफल भूमिकाओं के बाद और चुनौतीपूर्ण किरदारों की उनकी निरंतर खोज के बाद. इस बार, वह हॉरर, कॉमेडी, रहस्य और एक ऐसी अनोखी दुल्हन की दुनिया में कदम रखती हैं, जिसकी असली पहचान शायद सिनेमाघर में ही सबसे अच्छे से पता चल पाएगी.