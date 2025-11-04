ETV Bharat / entertainment

'हक' पर बोले यामी गौतम-इमरान हाशमी, 'किसी समुदाय या धर्म को बदनाम करना नहीं...'

'हक' की कहानी से शाह बानो केस तक, यामी गौतम-इमरान हाशमी ने ईटीवी भारत से अपनी आगामी फिल्म पर खुलकर बात की.

Yami Gautam Emraan Hashmi
यामी गौतम-इमरान हाशमी (IANS)
author img

By Seema Sinha

Published : November 4, 2025 at 7:47 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

यामी गौतम और इमरान हाशमी प्रथम मेहता की निर्देशित फिल्म हक में एक साथ नजर आने वाली है. यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले ईटीवी भारत की संवाददाता सीमा सिन्हा ने फिल्म के लीड एक्टर यामी गौतम और इमरान हाशमी से खास बातचीत की और फिल्म से जुड़े कुछ सवाल पूछें.

फिल्म 'हक' किस तरह की फिल्म है, इसके बारे में जब यामी गौतम से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फिल्म किसी व्यक्ति की बायोपिक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मुकदमे से प्रेरित कहानी है.

यह कोई बायोपिक नहीं है- यामी
यामी गौतम स्पष्ट करते हुए कहती हैं, 'यह फिल्म ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है, यह कोई बायोपिक नहीं है.' उन्होंने आगे कहा, हक कल्पना और हकीकत का एक संगम है. यह फिल्म एक महिला की शक्ति को सही अर्थों में बयां करती है. इस केस को हुए 40 साल से अधिक हो गए हैं, फिर भी आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. यह अपने आप में बड़ी बात है.'

यामी आगे कहती हैं, 'जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे कुछ पलों के लिए उसे ऑब्जर्व करना पड़ा. उस समय मैं स्कूल में थी और मुझे याद है कि यह केस मेरे बचपन की यादों का हिस्सा रहा है. जब यह फिल्म मेरे पास आई, तो मुझे यह बहुत अविश्वसनीय लगी कि मैं उसी केस पर बनी कहानी का हिस्सा बनने जा रही हूं. यह फिल्म किसी समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है. इसका मैसेज सार्वभौमिक है.'

'हक' की रिलीज के लिए एक्साइटेड हैं यामी गौतम
दूसरी ओर, यामी गौतम ने कहा कि वह फिल्म की रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने बताया, 'मैंने आर्टिकल 370 के समय ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं लोगों के फर्स्ट हैंड रिएक्शन खुद देखना चाहती हूं.'

वास्तविक घटनाओं से प्रेरित किरदार निभाने के अनुभव पर यामी ने कहा, 'ऐसे किरदारों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और वेवलेंथ को समझना थोड़ा मुश्किल होता है. फिजिकलिटी बाद में आती है. शाह बानो से मैं कभी नहीं मिली, लेकिन उनके साहस की कल्पना की और उसी के आधार पर किरदार को गढ़ा. 70 और 80 के दशक में जिस तरह एक महिला ने अपने बच्चों और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, वह प्रेरणादायक है.'

उन्होंने आगे कहा, 'आर्टिकल 370 में मेरा किरदार अलग था. वह एक ट्रेंड ऑफिसर थी. वहां हथियारों की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, जबकि 'हक' में इमोशन की जरूरत थी. इस किरदार के लिए मैंने सिलाई मशीन चलाना, बुनाई और उर्दू-इंग्लिश की डिक्शन सीखी.'

सेंसिटिव टॉपिक पर काम करना पसंद- यामी
यामी गौतम ने बताया कि वह बिना किसी डर के सेंसिटिव टॉपिक पर काम करना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा, 'एक एक्टर के पास एक ही लेंस होता है, फिल्म का उद्देश्य क्या है, क्या फिल्म विवाद पैदा करने के लिए बनाई गई है या चर्चा के लिए? मैं विवाद नहीं चाहती, लेकिन चर्चा और बहस जरूरी हैं. अगर फिल्म लोगों को सोचने पर मजबूर करे, तो वही इसकी सफलता है. मैं स्क्रिप्ट की पवित्रता के आधार पर फैसला लेती हूं. अगर दिल कहे कि यह फिल्म करनी है, तो मैं बिना डर या संदेह के करती हूं.'

इमरान हाशमी
फिल्म के लीड एक्टर इमरान हाशमी ने कहा, 'हमने केस के हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बरकरार रखा है, कोर्ट की प्रक्रिया वही है, लेकिन सिनेमाई अनुभव के लिए कुछ अंशों को नाटकीय रूप दिया गया है. जाहिर है, जब आप इसे थिएटर के दर्शकों के सामने दिखा रहे होते हैं, तो इसमें इमोशन, गाने, रोमांस होना जरूरी होता है... और बाद में कपल के बीच चीजें गलत हो जाती हैं.'

'फिल्म किसी धार्मिक या व्यक्तिगत कानून पर टिप्पणी नहीं'
हाशमी ने यह भी बताया कि यह फिल्म किसी धार्मिक या व्यक्तिगत कानून पर टिप्पणी नहीं, बल्कि एक महिला की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई पर केंद्रित है. उन्होंने कहा, 'यह फिल्म महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में है, किसी के खिलाफ नहीं. अगर फिल्म में किसी प्रकार का पक्षपात होता, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनता.'

इमरान हाशमी ने कहा, 'हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे, न ही किसी समुदाय को बदनाम कर रहे हैं. यह फिल्म शाह बानो और अहमद खान केस से प्रेरित है. हम बस वही दिखा रहे हैं जो हुआ था. यह एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ बनाई गई फिल्म है.'

उन्होंने आगे कहा, ' हां यह एक संवेदनशील टॉपिक है. इसका फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया गया है. फिल्म में प्यार है, विश्वासघात है, एक महिला का साहस है, उसकी गरिमा के लिए लड़ाई है, और एक पुरुष का अपने धर्म के लिए संघर्ष है. जब आप आखिरी दो मोनोलॉग देखेंगे, तो दोनों साफ नजर आएंगे. मेरे लिए बतौर एक उदार, प्रगतिशील मुस्लिम, मुझे लगा यह फिल्म महिलाओं के पक्ष में है. अब यह दर्शकों पर निर्भर है कि वे इसे कैसे देखते हैं.'

पहली बार वकील की भूमिका में दिखेंगे इमरान हाशमी
फिल्म 'हक' में इमरान हाशमी पहली बार एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं. इस किरदार के लिए उन्होंने खास तैयारी की. हाशमी ने बताया कि वकील का रोल निभाना उनके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि इसमें कोर्टरूम की शालीनता और मर्यादा को समझना जरूरी था.

उन्होंने अपने किरदार के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'मुझे बहुत सारी लाइनें याद करनी पड़ीं, क्योंकि कोर्ट में 'दलील' पेश करनी होती है. हर स्क्रिप्ट की तरह, मैंने पहले ये समझना चाहा कि लेखक और निर्देशक क्या कहना चाहते हैं और फिल्म का टोन क्या है. यह किरदार हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर आधारित है, इसलिए मैंने निर्देशक सुपर्ण वर्मा के रिसर्च के नजरिए से चीजों को देखा. उन्होंने मुझे बहुत मदद की और सही दिशा दिखाई.'

हाशमी ने आगे कहा कि शुरुआत में उनके मन में बॉलीवुड फिल्मों जैसे ज्यादा ड्रामेटिक कोर्टरूम सीन की कल्पना थी, लेकिन 'हक' में उन्होंने उसे वास्तविकता के करीब रखा. उन्होंने कहा, 'हमने इसे थ्रिलिंग और ड्रामेटिक तो रखा है, लेकिन कोर्ट की गरिमा और सम्मान को बरकरार रखा है.'

कैसा है इमरान हाशमी का किरदार?
फिल्म में हाशमी के किरदार अब्बास को पूरी तरह से नकारात्मक किरदार के बजाय एक ग्रे शेड्स या यूं कहे एक एंटी-हीरो के रूप में दिखाया गया है. वह शाजिया बानो का पति भी है और उसके खिलाफ खड़ा वकील भी.

हाशमी कहते हैं कि उन्होंने कभी अपने किरदारों को जज नहीं किया. उन्होंने कहा, 'मैं अपने किरदारों को ग्रे या नेगेटिव नहीं मानता. अब्बास अपने लिए सही है. दर्शक खुद तय करेंगे कि वह कहां सही है और कहां गलत. वह अपनी परंपराओं और अपने धर्म का संरक्षक है और उसी के लिए लड़ रहा है. इससे वह खलनायक नहीं बन जाता.'

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

HAQ RELEASE DATE
INTERVIEW YAMI GAUTAM EMRAAN HASHMI
HAQ STORY
यामी गौतम इमरान हाशमी इंटरव्यू
INTERVIEW YAMI GAUTAM EMRAAN HASHMI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.