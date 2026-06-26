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INTERVIEW: बॉलीवुड पर संकट, वायलेंस-एक्शन फिल्में और न्यूकमर्स की इस सोच पर 'वेलकम 3' की अक्षय-सुनील की जोड़ी ने कहीं बड़ी बातें

इस पर सुनील शेट्टी कहते हैं, 'स्क्रिप्ट, डायलॉग और किरदार के अलावा, कॉमेडी फिल्म के सफल होने के लिए को-स्टार का भी बड़ा योगदान होता है. मैंने कई बार कहा है कि अक्षय हर सीन को अलग नजरिए से देखते हैं, उनका अपना एक अलग अंदाज है. को-स्टार के एक-दो डायलॉग भी सीन को दमदार बना सकते हैं. वेलकम टू द जंगल' में एक फिल्म के अंदर एक और फिल्म है, एक नकली फिल्म. फिल्म तो नकली है, लेकिन विलेन असली है. ऐसे में, जब किसी को पता चलता है कि उसे असली दर्द दिया जा रहा है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फिल्म के बाकी कलाकार भी शानदार काम कर रहे हैं, जिससे फिल्म में जान आ जाती है. इस फिल्म को लिखना और शूट करना बहुत मुश्किल काम था'.

इस पर अक्षय कुमार ने कहा, जो लोग मानते हैं कि कॉमेडी करना बेहद मुश्किल है, खैर, यह सब स्क्रिप्ट, हमें मिलने वाले डायलॉग और हमारे रोल पर निर्भर करता है. वेलकम टू द जंगल कई फिल्मों की अगली कड़ी है, लेकिन जंगल में इसकी कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि यह किरदार निभाना मुश्किल था, यह एक बहुत कंफर्ट फिल्म है'. वेलकम टू द जंगल माहौल में ढलने वाली फिल्म है. हम लोगों को हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हां, कॉमेडी करना बहुत चैलेंजिंग भी होता है. यह आसान काम नहीं है. मैंने हमेशा कहा है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी को खास महत्व नहीं मिला है, लेकिन मुझे हर जोनर और हर तरह के रोल करना पसंद है'.

कॉमेडी फिल्मों के अलावा, इस जोड़ी की केमिस्ट्री कई अलग-अलग जोनर की फिल्मों में भी देखी गई. खासकर लव ट्रांयगल वाली फिल्में. इसमें ब्लॉकबस्टर फिल्म धड़कन (2000) शामिल है, जिसमें अक्षय और सुनील ने अपनी-अपनी एक्टिंग से दर्शकों को हिला डाला था. जहां शेट्टी ने जुनूनी, ठुकराई हुई प्रेमिका के प्रेमी का किरदार निभाया और कुमार ने समर्पित और साइलेंट पति के रोल से एक आदर्श पति की मिसाल कायम की. मोहरा (1994) एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जहां दोनों के बीच एक वॉर देखा गया. इसके अलावा, पर्दे पर उनके उथल-पुथल भरे रिश्तों के उलट, दोनों की रियल लाइफ में दोस्ती इतनी अटूट और विश्वास भरी है कि कोई चाहकर भी इन्हें अलग नहीं कर सकता.

अक्षय कुमार का कहना है, 'सुनील और मैंने साथ में कई फिल्में की हैं. हमने कई हिट फिल्में दी हैं और हमारी कोशिश एक और हिट फिल्म देने की है

सुनील शेट्टी ने कहा, दरअसल, यह नफरत-प्यार की कहानी है, ना कि प्यार-नफरत की. पूरी फिल्म में हम एक-दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन सही समय पर एक साथ आ जाते हैं, और यही पुराने जमाने के सिनेमा की खूबसूरती है. अगर आप पहले का सिनेमा देखें, तो उसमें अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती रही है. मैं उन्हें दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब दो लोग, जिनका शुरू से कोई मेलजोल नहीं था, अंत में एक हो जाते हैं, तो दर्शकों को बहुत खुशी मिलती है'.

जानकर हैरानी होगी कि बीते तीन दशक से बॉलीवुड में लगातार एक्टिव होने के बाद भी यह जोड़ी पूरे 17 साल बाद किसी फिल्म के लिए साथ में आई है. इस जोड़ी को पिछली बार 2009 में रिलीज हुई फिल्म 'दे दना दन' में देखा गया था, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था.

दोनों का पर्दे पर होने से होने से मतलब है कि फिल्म के हिट होने की गारंटी और पब्लिक का फुल पैसा वसूल. अब यह पॉपुलर जोड़ी एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, आफताब शिवदासानी, जॉनी लीवर, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी समेत 30 से अधिक स्टार्स वाली एक कॉमेडी फिल्म है.

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे यादगार और एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी करने वाली जोड़ियों में से एक है. अक्षय के मस्ती और शेट्टी का दमदार अंदाज का अनूठा मेल उनकी नोकझोंक को पर्दे पर बखूबी पेश करता है. इस जोड़ी की नोकझोक और टकराव ने बॉलीवुड को 1990 और 2000 के दशक में मोहरा, सुहाग, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना जैसी सुपरहिट एक्शन-कॉमेडी और हंसाने वाली क्लासिक फिल्में दी हैं.

आज 26 जून से साल 2007 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर कॉमेडी ड्रामा फिल्म वेलकम की तीसरी किस्त वेलकम टू द जंगल सिनेमाघरों में चल पड़ी है. दर्शक फिल्म का लुफ्त उठा रहे हैं और कॉमेडी करने वाले दमदार हीरो की टोली से सजी यह फिल्म दर्शकों को खूब लोट-पोट कर रही है. सबसे मजेदार बात वेलकम 3 से अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.

एक्शन से कैसे कॉमेडी में कूदे अक्षय कुमार?

90 के दशक में अक्षय कुमार ने कई एक्शन फिल्में की और उन्हें खिलाड़ी का टैग मिला. अक्षय का कहना है, 'जब मैंने 30 साल पहले बॉलीवुड में कदम रखा था, तब मैं सिर्फ एक्शन फिल्में ही करता था. मुझे एक्शन स्टार का टैग मिला. फिर मैंने अलग-अलग जोनर की फिल्में पकड़ी और इस दौरान मैंने खुद को हर रोल में ढालना सीखा. इस दौरान मुझे कई ऐसे लोग मिले जिनके साथ मैंने कॉमेडी, रोमांटिक और सोशल रोल निभाने का मौका मिला. इसलिए मुझे हर तरह की फिल्में और रोल करना पसंद है'.

धुरंधर जैसी हिंसक फिल्में पर अक्षय-सुनील के थॉट्स क्या हैं?

90 के दशक के अक्षय और सुनील एक्शन हीरो की जोड़ी के लिए मशहूर थे. इस दौरान उन्होंने सुहाग, मोहरा, सपूत और आन: मेन एट वर्क समेत कई फिल्में कीं. ऐसे में यह सवाल उठता है कि एनिमल और धुरंधर जैसी हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखाई गई वायलेंस को वे किस नजर से देखते हैं. इस पर अक्षय कुमार कहते हैं, 'यह फिल्म पर डिपेंट करता है. आप शायद उन फिल्मों की बात कर रहे हों, जिनमें इस तरह की वायलेंस की जरूरत होती है, जबकि वेलकम एक मास कॉमेडी फिल्म है. मुझे ऐसी फिल्में करना पसंद है, जो ज्यादा हिंसक न हों, क्योंकि एक्शन एक हद तक ठीक है. वेलकम एक क्लीन मनोरंजन फिल्म है., जिसे बच्चे भी अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ आराम से देख सकते हैं'.

वहीं, सुनील शेट्टी का एनिमल और धुरंधर जैसी हिंसक फिल्मों पर कहना है, 'यह सब कहानी और पटकथा पर डिपेंड करता है. अगर कोई फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है, उसमें फैक्ट्स हैं... तो यह सब फिल्म के सब्जेक्ट पर निर्भर करता है. क्योंकि कुछ सब्जेक्टिव फिल्मों में एक्शन की जरूरत भी होती है और अगर आप उस तरह की क्रूरता को ईमानदारी से नहीं दिखाते हैं, तो वह दर्शकों को प्रभावित नहीं करती है'.

बॉक्स ऑफिस संकट पर अक्षय और सुनील

बीते कुछ सालों से बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड दम तोड़ता दिख रहा है. ज्यादातर फिल्में बजट निकालने में भी खूब मशक्कत कर रही हैं. इस पर अक्षय कहते हैं, मुझे यश चोपड़ा के साथ अपने जुड़ाव की याद आती है, जो यह मानते थे कि अगर बजट सही है, तो फिल्म हिट है. मैंने उनके साथ कुछ फिल्में की हैं और उनका एक सिग्नेचर डायलॉग था, जो उनका सक्सेस मंत्र भी था'. अक्षय कुमार आगे कहते हैं, कभी-कभी डायरेक्टर और लेखक राइटिंग या निर्देशन में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन बजट से इसे संभाला जा सकता है. मैंने प्रॉपर बजट के साथ फिल्में भी बनाई हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरे मेकर्स को नुकसान न हो, क्योंकि फिल्में हिट और फ्लॉप दोनों होती हैं.

बता दें, अक्षय कुमार साल में कई फिल्में करते हैं, जिससे मेकर्स को उनका रिटर्न मिल ही जाता है. क्योंकि अक्षय कुमार भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और यही कारण है कि उन्हें फिल्म को फाइनेंस करने की अच्छी समझ है. करियर में उतार-चढ़ाव या लगातार फ्लॉप फिल्मों के दौर में भी, उनकी कड़ी मेहनत और फीस में कटौती स्वीकार करने या फिल्मों को जल्दी पूरा करने की एक्टिवनेस उन्हें फाइनेंसरों के बीच हमेशा खास बनाए रखती है. इस पर अक्षय कहते हैं, 'सुनील और मैंने साथ में कई फिल्में की हैं. हमने कई हिट फिल्में दी हैं, अब हमारी कोशिश है कि यह फिल्म भी उनमें गिनी जाए. हमारी 98-99 फीसदी फिल्में सफल रही हैं.

सनील शेट्टी कहते हैं, 'हम सभी जानते हैं कि फिल्म क्यों बन रही है… अक्षय की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, इसमें कुछ खास गणित शामिल है, जिसे लोगों को समझना पड़ता है और क्योंकि एक खास हीरो सफल होता है, इसलिए ऐसी फिल्म बन सकती है. फिर जब इतने सारे लोग एक साथ आते हैं, तो शायद इसकी पहुंच और भी बढ़ जाती है, यही ऐसी फिल्म की खूबसूरती है. अगर मैं कोई फिल्म बना रहा होता तो शायद उसका नाम 'जंगल' होता, बजट की वजह से 'वेलकम' शब्द उसमें फिट नहीं बैठता. आज के सभी नए एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को यह समझना होगा कि आपकी फिल्म को सफल बनाने के लिए सही साझेदारी का होना जरूरी है, और जब मैं सफलता की बात करता हूं, तो मेरा मतलब है कि जो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है उसे भी कुछ मुनाफा मिलता है'.

एक्शन फिल्मों पर क्या बोली हिट जोड़ी?

शेट्टी आगे कहते हैं, 'हर शुक्रवार को हमें फ्लॉप फिल्में देखने को मिल रही हैं. फिल्म को अच्छा दिखाने के लिए खूब पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन आपने किया क्या? आपने बॉलीवुड को बर्बाद करके रख दिया है. यह अच्छा दौर नहीं है, हमें शानदार कॉमेडी फिल्मों की जरूरत है. मैं फिल्म की सक्सेस या असफलता की बात नहीं कर रहा, मैं फिल्म में एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूं और 'वेलकम टू द जंगल' के साथ हमने यही करने की कोशिश की है.

वेलकम टू द जंगल (IMAGE/Special Arrangement)

1992 में आई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'खिलाड़ी' से कुमार को मिली जबरदस्त सफलता ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार बना दिया. मार्शल आर्ट्स में अपनी महारत का इस्तेमाल कर अक्षय ने 1990 और 2000 के दशक में अपने स्टंट खुद करके और मशहूर 'खिलाड़ी' का टैग लिया और अपनी अलग पहचान बनाई, जो उनके शुरुआती सुपरस्टारडम का सबूत बना. पहली फिल्म की सफलता के बाद, कुमार ने कई हिट फिल्में दी, जिसमें 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'सबसे बड़ा खिलाड़ी', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'इंटरनेशनल खिलाड़ी' और 'खिलाड़ी 420' जैसी फिल्में शामिल हैं.

जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि क्या वे उस एक्शन स्टार की इमेज को फिर से जिंदा करना?, तो इस पर खिलाड़ी कहते हैं, 'मैं एक और 'खिलाड़ी' फिल्म करना चाहूंगा और उसका नाम 'आखिरी खिलाड़ी' होना चाहिए. मैं उस एक्शन स्टार की इमेज को फिर पाना चाहूंगा, लेकिन इसके लिए किसी को उस फिल्म में ज्यादा पैसा लगाना होगा'.

अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस (IMAGE/Special Arrangement)

वहीं, एक्शन फिल्मों पर सुनील शेट्टी कहते हैं, 'आज आप कहां खड़े हैं, यह समझना बहुत जरूरी है. अगर अक्षय राजी नहीं होते, तो शायद 'वेलकम टू द जंगल' नहीं बन पाती. अगर हमें अपनी मार्केट वैल्यू पता हो और यह भी पता हो कि एक प्रोड्यूसर को प्रोजेक्ट को कैसे संभालना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और एक्शन फिल्में बनेंगी. हर काम का गणित जानना बहुत जरूरी है. चाहे शाहरुख खान हों या सलमान खान, अक्षय हों या अजय देवगन वे फिल्मों में काम तो करते हैं, लेकिन आखिर में फीस भी लेते हैं. अगर वे शुरू से ही बाहर की फिल्म करने लगें, तो वो फिल्में बन ही नहीं सकतीं.

दो स्टार वाली फिल्मों से दिक्कत

आखिर में, न्यूकमर्स में मल्टी-स्टारर फिल्मों में काम करने की हिम्मत नहीं होती है या कहे वह अपनी अलग इमेज बनाने के लिए ऐसी फिल्मों से भागते हैं, जिसका खुलासा सलमान खान, अजय देवगन और संजय दत्त जैसे कई दिग्गज एक्टर्स ने उजागर किया है. इन सुपरस्टार्स का कहना है कि आज के एक्टर्स दो हीरो वाली फिल्में करने से भाग रही है. इससे प्रोड्यूसर्स और निर्देशक भी परेशान हैं. इस अजय कहते हैं कि ऐसा वहीं कर रहे हैं जिन्हें अपने अभिनय पर शक है.

सुनील शेट्टी और संजय दत्त ने इस मुद्दे पर कहा है कि न्यूकमर्स में आत्मविश्वास और सहजता की कमी है. फिल्म निर्देशक और बॉलीवुड के अंदरूनी सूत्रों ने भी ऐसे मामलों की जानकारी दी है, जहां इनसिक्योरिटी महसूस करने वाले नए कलाकार एक-दूजे का रोल काट रहे हैं.



इस पर अक्षय कुमार की सोच बाकी एक्टर्स से अलग है. वह कहते हैं. 'यह इनसिक्योरिटी नहीं है, हर किसी की अपनी सोच होती है. हो सकता है कि नए एक्टर्स को लगता हो कि मल्टी-स्टारर फिल्में न करना उनके करियर के लिए सही है, जबकि हमारी सोच अलग है और फिर, हिट होने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी अभिनेता की सोलो फिल्म ही चलेगी या सिर्फ मल्टी-स्टारर फिल्में ही चलेंगी.

मगर सुनील शेट्टी कहते हैं, 'लेकिन सिक्योरिटी तो मल्टी-स्टार कास्ट फिल्मों में ही है, देखिए, आजकल सोलो फिल्मों का क्या हाल हो रहा है… उसकी क्या हालत हो गई है… मल्टी-स्टार कास्ट ही इंडस्ट्री को बचाने का एकमात्र उपाय है'. बता दें, सुनील शेट्टी की यह बात कहीं हद तक ठीक भी है.