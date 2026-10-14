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INTERVIEW: 'स्ट्रीट फाइटर' से हॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार विद्युत जामवाल, AI स्टंट और मार्शल आर्ट्स पर कही ये बात

मुंबई: फिल्म कमांडो फेम एक्टर विद्युत जामवाल अपने हॉलीवुड डेब्यू को लेकर बहुत एक्साइटेड और खुश हैं. वह बॉलीवुड में आंखों को चौंका देने वाले एक्शन और स्टंट के लिए जाने जाते हैं. अब उनका स्टंट और एक्शन हॉलीवुड के दर्शक भी देखने जा रहे हैं. विद्युत जामवाल वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर बेस्ड फिल्म स्ट्रीट फाइटर से अपना हॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं. इस फिल्म में उनका धल्सिम का किरदार होगा, जो दिखने में बेहद अजीबो-गरीब है. धल्सिम एक ऐसा किरदार है, जिसमें लड़ने की अद्भूत तकनीक और अलौकिक शक्तियां हैं.

ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम के साथ बातचीत में, विद्युत जामवाल ने अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ काम करने के अपने अनुभव, WWE के दिग्गजों से मुलाकात, स्टंट करने के अपने नजरिए, भारत में युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और पतंजलि के योग सूत्रों से सीखे गए जीवन के पाठों पर खुलकर चर्चा की.

सवाल: आपने WWE स्टार रोमन रेन्स और कोडी रोड्स से मुलाकात की और रेसलमेनिया में भी हिस्सा लिया. कैसा लगा?

निर्देशक ने मेरी पिछली फिल्में देखी थीं और मेरी क्षमताओं से परिचित थे. मेरी एकमात्र चिंता यह थी कि क्या मुझे धल्सिम का किरदार निभाने के लिए अपना पूरा सिर मुंडवाना पड़ेगा. मैं इसके लिए तैयार था, लेकिन टीम ने बेहतरीन टेक्नीक और मेकअप तकनीक का इस्तेमाल किया, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी.

विद्युत जामवाल: दिलचस्प बात यह है कि मैंने न तो इस भूमिका की कल्पना की थी और न ही इसके लिए कोई खास तैयारी की थी. हालांकि, मेरे प्रशंसक मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट में देखना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें भी श्रेय देता हूं. यह एक खूबसूरत एहसास होता है जब लोग आपके लिए कुछ अच्छा होने की कामना करते हैं, भले ही आप खुद इसकी उम्मीद न कर रहे हों.

सवाल: क्या आपने स्ट्रीट फाइटर में अपनी भूमिका के लिए विशेष तैयारी की थी? क्या आपको इस अवसर की उम्मीद थी?

केन और रियू जैसे लोकप्रिय किरदारों को निभाने वाले अभिनेताओं के साथ काम करना बेहद रोमांचक था. मैंने उनके साथ लगभग 45 दिन बिताए और मुझे 50 सेंट (जिनका असली नाम कर्टिस जेम्स जैक्सन है) और WWE स्टार रोमन रेन्स के साथ भी समय बिताने का मौका मिला. रोमन मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थे. उन्हें जानने के बाद, मेरा उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया. अपनी दमदार शख्सियत के बावजूद, वे शांत, ईमानदार और सहज स्वभाव के हैं. मैंने अपने सभी साथियों से बहुत कुछ सीखा.

विद्युत जामवाल: मेरा सफर सिर्फ अलग-अलग भाषाओं में काम करने तक सीमित नहीं है. जिस माहौल में मैं पला-बढ़ा, मेरे दोस्त, जिनके साथ मैं खेला और विभिन्न खेलों में मेरे अनुभवों ने मुझे आकार दिया है. हर खिलाड़ी का अपना अलग नजरिया होता है. मैंने क्रिकेटरों, पहलवानों और साहसिक खेलों के शौकीनों से बहुत कुछ सीखा है.

सवाल: आपने कई फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और अब आप हॉलीवुड में कदम रख रहे हैं. इन अनुभवों से आपको कैसे मदद मिली?

विद्युत जामवाल: यह सचमुच एक सपने के सच होने जैसा था, हालांकि मैंने कभी इस खास मौके की कल्पना भी नहीं की थी. अमेरिका में शूटिंग के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मुझसे मिलने वाले लगभग सभी लोग यह गेम खेल चुके थे. इसकी पॉपुलैरिटी देखकर बहुत अच्छा लगा. खेल से जुड़े होने के कारण मैं वीडियो गेम खेलने की बजाय असली खेलों में ज्यादा समय बिताता था. शायद इसी बैकग्राउंड ने मुझे यह भूमिका दिलाने में मदद की. पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैं अनजाने में ही पूरी जिंदगी इस मौके के लिए तैयारी करता रहा हूं. मेरा मानना ​​है कि हमें ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए होता है, वह सही समय पर हम तक पहुंच जाता है.

सवाल: क्या स्ट्रीट फाइटर में भूमिका मिलना आपके लिए एक सपने के सच होने जैसा था? क्या आपने बचपन में यह वीडियो गेम खेला था?

विद्युत जामवाल: मुझे अपने तीन साल के बचपन की ज्यादा बातें याद नहीं हैं, लेकिन एक मजेदार बचपन की याद है. जब भी हमारे घर मेहमान आते थे, मेरी मां मुझसे स्प्लिट्स करने या बैकफ्लिप करने को कहती थीं. मुझे अपने हुनर ​​का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता था. भारतीय घरों में यह आम बात है, जहां बच्चों को मेहमानों के सामने कुछ न कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. मैं भी बचपन से यही करता आया हूं.

सवाल: आपने 3साल की उम्र से ही फिजिकल एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था. क्या आपको उस समय की कोई बात याद है?

विद्युत जामवाल: मैं यह नहीं कहूंगा कि वे मेरे कौशल से हैरान थे, लेकिन उन्होंने मेरे काम की सराहना जरूर की. यह मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक था. मुझे WWE स्टार्स और 50 सेंट जैसे ग्लोबल स्टार सहित 11 दिग्गजों के साथ समय बिताने का मौका मिला. उनके बीच रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी. मैंने किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं की; मैंने बस स्वाभाविक रूप से व्यवहार किया. (हंसते हुए) कभी-कभी, जब मैं अपने ही इंटरव्यू देखता हूं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या लोग यह सोचने लगेंगे कि हर भारतीय पुरुष मेरे जैसा ही है.

सवाल: हॉलीवुड स्टार्स और पहलवानों के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? उन्होंने आपके मार्शल आर्ट कौशल पर क्या कहा?

विद्युत जामवाल: धल्सिम का सिग्नेचर मूव 'योगिक फायर' है, लेकिन मुझे पर्सनली उनका 'लेग एक्सटेंशन' मूव सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें वह अपने पैरों को पूरी तरह से फैलाते हैं.

सवाल: आप स्ट्रीट फाइटर से हॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, जहां धल्सिम अपने स्पेशल मूव्स के लिए जाने जाते हैं। उनका कौन सा मूव आपका पसंदीदा है?

विद्युत जामवाल: मुझे सबसे ज्यादा उनकी अनुशासनशीलता ने प्रभावित किया. वे सिर्फ कैमरे के सामने आने से पहले ही नहीं, बल्कि सेट पर भी अभ्यास करते हैं. उनकी फिटनेस, मानसिक तैयारी और समर्पण असाधारण है. रेसलमेनिया अविस्मरणीय था. मुख्य इवेंट में भाग लेने वाले दो पहलवानों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था. टिकट खरीदकर मैच देखना एक बात है, लेकिन पहलवानों से व्यक्तिगत निमंत्रण मिलना इसे और भी खास बना देता है. कोडी रोड्स के लिए 75,000 लोगों की ऊर्जा अविश्वसनीय थी. रोमन रेन्स को देखना भी उतना ही यादगार था.

प्रोफेशनल रेसलिंग में जबरदस्त शारीरिक क्षमता, अनुशासन और कंपीटिटर की चालों का अनुमान लगाने की क्षमता की आवश्यकता होती है. फिल्म स्टंट के उलट, लाइव मैच के दौरान किसी भी मोमेंट को दोबारा शूट करने का कोई मौका नहीं होता. सब कुछ सावधानीपूर्वक प्लान किया जाता है, लेकिन फिर भी चोट लग सकती है. आंख में चोट लगने के बावजूद कोडी को खेलते देखना मुझे एक सच्चे वॉरियर की मानसिकता का परिचय देता है.

सवाल: आपकी फिल्मों में अक्सर असली स्टंट दिखाए जाते हैं. जब वीएफएक्स और एआई से शानदार एक्शन सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं, तो आप खुद स्टंट करना क्यों पसंद करते हैं?

विद्युत जामवाल: मुझे खुद को चुनौती देना बेहद पसंद है. डर का सामना करने और उस पर विजय पाने का संतोष अतुलनीय है. मैंने जो कई उपलब्धियां हासिल की हैं, वे पहले असंभव या शॉकिंग लगती थीं, लेकिन कोशिश करने पर वे संभव हो गईं. कुछ लोग मुझे कुछ स्टंट करने से मना करते हैं क्योंकि दूसरे उनकी नकल कर सकते हैं. हालांकि, मेरा मानना ​​है कि लोग दूसरों को देखकर सीख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने देखकर और अभ्यास करके सीखा है, लेकिन सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि है.

आज के समय में फिल्म निर्माण में विजुअल इफेक्ट्स और एआई का बहुत महत्व है. दर्शक पहले ही शानदार सीन देख चुके हैं, इसलिए फिल्म निर्माताओं को उन्हें आश्चर्यचकित करने के नए तरीके खोजने होंगे. यह देखकर खुशी होती है कि युवा भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों में रुचि ले रहे हैं. मेरा मानना ​​है कि यह हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए ठीक है.

सवाल: संचिका तारियाल ने हाल ही में अल्टीमेट वॉरियर के जरिए एशियाई खेलों में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. आप इस उपलब्धि और भारत में मार्शल आर्ट के भविष्य को किस नजरिए से देखती हैं?

विद्युत जामवाल: यह एक शानदार उपलब्धि है और मैंने इंस्टाग्राम पर संचिका को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी. हालांकि, खेल का भविष्य हमारी खेल प्रणाली में किए जाने वाले बदलावों पर निर्भर करता है. जब मैं बच्चा था, तब कोच कभी-कभी हमें कुछ खास तरह की गतिविधियों को करने से रोकते थे क्योंकि हमें चोट लग सकती थी. दुर्भाग्य से, यह रवैया आज भी कई जगहों पर जारी है.

नियमों, राजनीति और अन्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां, खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर सकें. बच्चों को प्रयोग करने, अपनी सीमाओं को परखने और अपने अनुभवों से सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए. यदि उन्हें रात में अभ्यास करने की आवश्यकता हो, तो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए. यदि खिलाड़ियों को सही अवसर, स्वतंत्रता और प्रोत्साहन मिले, तो भारत खेलों में बड़ी छलांग लगा सकता है.

सवाल: भारतीय फिल्म निर्माण और हॉलीवुड की निर्माण प्रणाली के बीच आपने क्या अंतर देखा?

विद्युत जामवाल: स्ट्रीट फाइटर सिर्फ वीडियो गेम के प्रशंसकों के लिए बनी फिल्म नहीं है. टीम ने किरदारों, उनकी लड़ने की शैली, व्यक्तित्व और डायलॉग्स को हकीकत में पेश करने का प्रयास किया है. कुछ किरदारों की मजबूती, जैसे आग उगलना या अपने अंगों को फैलाना रियल लाइफ में असंभव लगती हैं. हालांकि, वीएफएक्स, ग्रीन स्क्रीन और आधुनिक तकनीक की मदद से इन तत्वों को विश्वसनीय बनाया जा सकता है. जब कल्पना को विश्वसनीय तरीके से पेश किया जाता है, तो दर्शक कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं.

हॉलीवुड में मैंने एक बड़ा अंतर देखा, वह था अनुशासन और समय का महत्व. मैंने सेट पर लगभग 300 लोगों को बेहद सिस्टेमैटिक तरीके से काम करते देखा. जेसन मोमोआ और कोडी रोड्स जैसे अभिनेता भी समय की पाबंदी को गंभीरता से लेते हैं. श्रम नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है और तकनीशियनों को निर्धारित घंटों से अधिक काम करने पर भी मुआवजा दिया जाता है. हर व्यक्ति के समय और मेहनत को महत्व दिया जाता है. हमें भारत में भी इसी तरह की अनुशासन की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है. नियम बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका लगातार पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

सवाल: फोर्स और कमांडो से लेकर हॉलीवुड तक का आपका सफर शानदार है. संघर्षों कर रहे युवाओं को आप क्या सलाह देंगे?

विद्युत जामवाल: मैं अपने जीवन को अलग-अलग एपिसोड से बनी एक फिल्म की तरह देखता हूं. शुरुआत में मैं मुंबई में काम की तलाश कर रहा था. फिर मुझे एक फिल्म मिली, उसके बाद और भी अवसर मिले. हर पड़ाव एक नया एपिसोड बन गया. यह बातचीत भी मेरे जीवन की फिल्म का एक और एपिसोड है. मैं हर पड़ाव में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं. अगर कोई दिन खराब जाता है, तो मैं खुद से कहता हूं कि यह एक मुश्किल दौर था और कल एक नया दौर आएगा.

जीवन में सुख, दुख, संघर्ष और सफलता सब कुछ होता है, लेकिन सफर जारी रहता है. हमें यह तय करना होगा कि हम कौन बनना चाहते हैं और दूसरों के बुरे बर्ताव का सामना कैसे करना चाहते हैं. मानसिक रूप से तैयार रहें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और आगे बढ़ते रहें. इसी तरह आप अपने जीवन की कहानी को सफल बना सकते हैं.

सवाल: आप एक साल से पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं. आपको प्रेरणा कहां से मिली, और सांस को नियंत्रण के प्रति आपका क्या नजरिया है?

विद्युत जामवाल: कई फिल्मों में काम करने और हॉलीवुड में अवसर मिलने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि जीवन में डिग्री, पॉपुलैरिटी और पेशेवर सफलता से कहीं अधिक महत्व है. इसी बात ने मुझे पतंजलि के योग सूत्रों का अध्ययन करने और उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए प्रेरित किया. एक महत्वपूर्ण सूत्र है 'तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः', जो मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए लगातार प्रयास और नियमित अभ्यास करता है. दूसरा सूत्र है 'स तु दीर्घकाल-नैरन्तर्य-सत्कार-असेवितो दृढ़-भूमिः', जो यह सिखाता है कि अभ्यास लगातार, बिना किसी रुकावट के और समर्पण के साथ लंबे समय तक करने पर ही दृढ़ हो पाता है.

तीसरा सिद्धांत है दृष्ट-अनुश्रविक-विषय-वित्रिष्णस्य वशीकरण-संज्ञा वैराग्यम्य. ह बाहरी आकर्षणों और अपेक्षाओं से अनासक्ति विकसित करने के बारे में बताता है. लोगों की हमारे बारे में राय हो सकती है, और वे हमसे अलग-अलग उम्मीद रख सकते हैं. हालांकि, हमें उनके रिएक्शन को अपनी आंतरिक शांति भंग करने नहीं देना चाहिए. हमें रुकना, अपना संयम बनाए रखना और अपने मन को स्थिर रखना सीखना चाहिए. एक बार जब हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो हम सफलता की ओर वास्तविक यात्रा शुरू करते हैं. किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए लगातार, धैर्य और आंतरिक स्थिरता आवश्यक हैं. बता दें, फिल्म स्ट्रीट फाइटर आगामी 16 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी.