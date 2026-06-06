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INTERVIEW: 'इम्तियाज अली संग काम करना सपना सच होने जैसा', वेदांग रैना ने 'मैं वापस आऊंगा' के बारे में बताया बहुत कुछ

एक्टर कहते हैं, 'मैं निश्चित रूप से गायन को और अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहता हूं, यह एक ऐसी चीज है जिसके प्रति मैं बहुत इमोशनल हूं... संगीत एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे परवाह है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे ये अवसर मिलते रहेंगे'.

अपनी दूसरी फिल्म जिगरा (2024) में, जो एक दमदार एक्शन थ्रिलर है, रैना ने आलिया भट्ट के साथ अभिनय किया और इसी फिल्म से उन्होंने क्लासिक गीत 'फूलों का तारों का सबका कहना है' गाकर गायन की दुनिया में कदम रखा. इम्तियाज अली की इस फिल्म में युवा अभिनेता ने अपनी संगीत प्रतिभा को एक कदम और आगे बढ़ाया है, जहां उन्होंने दिग्गज एआर रहमान के संगीत निर्देशन में एक गाना रिकॉर्ड किया है. जिगरा के विपरीत, जिसमें उन्होंने साउंडट्रैक पर गाया था लेकिन स्क्रीन पर लिप-सिंक नहीं किया था, इस फिल्म में उन्हें एक ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला है जो वास्तव में गाता है.

फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसमें दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और सह-कलाकार शरवरी सहित कई पीढ़ियों के कलाकार शामिल हैं.

वैदांग ने कहा, 'मुझे लगता है कि मुझे यह अवसर पाकर बहुत खुशी हो रही है. मुझे वह दिन याद है जब हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूं. मैंने बस पांच सेकंड में कहा - 'हां, मैं यह फिल्म कर रहा हूं'. मुझे फिल्म या कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था. तब कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बस एक विचार था, एक सोच थी. मुझे बस इतना पता होना चाहिए था कि इम्तियाज सर फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं और मेरे लिए इतना ही काफी था. मुझे उम्मीद है कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बनकर न्याय करूंगा

एक उभरते अभिनेता के लिए अपने करियर की शुरुआत में ही इतने फेमस और बेहतरीन फिल्म निर्माता के साथ काम करना वाकई "सपना सच होने जैसा" है. बचपन से ही, 'रॉकस्टार' और 'अमर सिंह चमकीला' के निर्देशक रैना के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं.

जब वी मेट जैसी शानदार फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली अपनी अगली फिल्म मैं वापस आऊंगा लेकर आ रहे हैं. फिल्म से एक नाम जुड़ा है नौजवान कलाकार वैदांग रैना का, जो फिल्म में एक दमदार किरदार निभाने जा रहे हैं. वेदांग रैना को आज के सिनेमा के सबसे होनहार युवा कलाकारों में से एक माना जाता है. पर्दे पर अपने करिश्मा, ईमानदारी और संगीत कौशल का अनूठा संगम दिखाते हुए, रैना ने जोया अख्तर की म्यूजिकल फिल्म 'द आर्चीज' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफ बटोरी. अब उनके पास इम्तियाज अली की फिल्म से खुद को साबित करने का मौका है.

रैना 'मैं वापस आऊंगा' को अब तक की अपनी सबसे कठिन भूमिका मानते हैं, जिसके लिए उन्हें इम्तियाज अली के साथ बड़ी रिसर्च की है ताकि पंजाबी किरदार को अच्छे से निभा सकें. 1947 के विभाजन की बैकग्राउंड में प्यार, यादें और पास्ट के दर्द जैसे विषयों को दिखाने वाली इस फिल्म में, विभाजन की भयावहता के दौरान बुनी गई भावनात्मक कहानी को निभाते हुए, रैना को अपने सहज दायरे से बहुत बाहर निकलना पड़ा.

अपने रोल पर वह बोलते हैं, 'चुनौती तो थी, लेकिन सही मायनों में और मेरा यह भी मानना ​​है कि कोई भी फिल्म करना आसान नहीं होता. शूटिंग का कोई भी अनुभव आसान नहीं होता; एक अभिनेता के रूप में आपको अपना सब कुछ देना होता है और खुद को चुनौती देनी होती है. बेशक, इस भूमिका और कहानी के लिए आपसे कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं हैं, जो बहुत ही अनोखी और कठिन हैं. इस फिल्म के साथ, मैंने एक अभिनेता के रूप में अपनी कुछ ऐसी क्षमताओं को खोजा जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था. यह रोमांचक था. मैंने इम्तियाज सर के साथ शूटिंग के अनुभव से और फिल्म की पृष्ठभूमि से बहुत कुछ सीखा. विभाजन इस फिल्म का मुख्य पात्र है. मैंने जो शोध किया, उससे मुझे विभाजन और उन लोगों की कहानियों के बारे में बहुत कुछ नया पता चला, जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए और वापस नहीं लौट सके. ये सभी बातें मेरे अवचेतन में सेट पर कदम रखने से पहले ही मौजूद थीं.

वेदांग रैना (Special Arrangement)

उन्होंने आगे बताया, 'मैं बहुत तैयारी करता हूं, एक समय था जब मैं दरवाजा बंद कर लेता था, लाइटें बंद कर देता था, खुद को एक कमरे में बंद कर लेता था और संगीत सुनता था. मैंने जिगरा की शूटिंग के दौरान ऐसा किया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता. दरअसल, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का शॉट दे रहे हैं और उस दिन का सीन एक अभिनेता के रूप में आपसे क्या अपेक्षा रखता है. एक अभिनेता बनने की इस यात्रा में आप अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को भी सीखते हैं और हर फिल्म के साथ, मुझे एहसास होता है कि मेरे लिए क्या काम करता है और क्या नहीं. आप रास्ते में बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी प्रक्रिया भावनात्मक रूप से जुड़ती है. यह प्रक्रिया आपके लिए इतनी अनूठी होती है कि अभिनय के प्रति कोई एक दृष्टिकोण नहीं है, यही इसकी खूबसूरती है.

मैं वापस आऊंगा' रैना की प्रेम कहानी लिखने की पहली कोशिश है, हालांकि उनका मानना ​​है कि सभी कहानियां प्रेम कहानियां होती हैं.

“धुरंधर, एनिमल, पुष्पा जैसी एक्शन फिल्मों में भी प्रेम का पहलू बहुत महत्वपूर्ण होता है... एक्शन फिल्मों में भी प्रेम कहानी जरूरी होती है क्योंकि यह सबसे यूनिवर्सल फैक्टर है और आपको बिना प्रेम कहानी वाली कोई फिल्म नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि सभी कहानियां प्रेम कहानियां ही होती हैं. एक्टर ने बताया हां, उस पारंपरिक अर्थ में हमें उतनी कोमल और मधुर प्रेम कहानियां देखने को नहीं मिल रही हैं, बात बस एक अच्छी फिल्म बनाने की है. हमारी इंडस्ट्री में ऐसे दौर आते रहते हैं. बहुत जल्द हम उस दौर में प्रवेश करेंगे. मुझे भी एक कोमल और मधुर प्रेम कहानी की बहुत इच्छा है और मुझे उम्मीद है कि और भी फिल्म निर्माता ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत सारी प्रेम कहानियां करूंगा, लेकिन मुझे हर तरह की फिल्में पसंद हैं'.

वेदांग रैना (Special Arrangement)

इस फिल्म में रैना, नसीरुद्दीन शाह के किरदार के युवा रोल को निभाने जा रहे हैं और क्योंकि कहानी कई पीढ़ियों और समय-सीमाओं को दिखाने वाली है, इसलिए उन्हें शाह या दोसांझ के साथ स्क्रीन साझा करने का अवसर नहीं मिलता, हालांकि उनकी दिली इच्छा थी कि वे उनके साथ अभिनय करते. शाह अल्जाइमर से जूझ रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, और दोसांझ वर्तमान समय में अपना किरदार जीने वाले हैं.

रैना कहते हैं, जी हां, मेरी दिली इच्छा थी कि हम दोनों साथ में कुछ सीन करें, मैं उन दोनों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं… शूटिंग न होने पर भी मैं कभी-कभी उनका काम देखने और उनसे मिलने जाता था, जो अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि वे इम्तियाज अली की फिल्म का हिस्सा थे.

रैना ने आगे कहा, 'इस फिल्म का मुझ पर जो असर हुआ है, वह अलग ही है. शूटिंग के दौरान आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एहसास होता है, 'अरे, मैंने इम्तियाज अली की फिल्म की है' और आपने क्या हासिल किया है. यह बात बहुत बाद में समझ आती है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही मुझे असल में समझ आता है कि मेरी जिंदगी और मेरे करियर में क्या हुआ है... मैं अब इन सब बातों को समझ रही हूं. मुझे हमेशा से पता था कि उनकी फिल्म का हिस्सा बनना खास होता है, लेकिन ट्रेलर देखना और फिर उसे स्क्रीन पर देखना. इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित एक बिल्कुल अलग ही एहसास है. पहले मैं उनकी दर्शक थी, उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक थी और अब इस फिल्म से मेरी यही उम्मीद है कि बहुत से लोगों के लिए उनकी फिल्में वैसी ही हों जैसी मेरे लिए हुआ करती थीं.

वेदांग रैना (Special Arrangement)

2023 में रैना की पहली फिल्म रिलीज होने के बाद, हर तरफ सुर्खियां बनने लगीं कि वह सनसनीखेज हैं और सबसे होनहार युवा प्रतिभा हैं. क्या इस तरह की उम्मीदें उन पर दबाव डालती हैं?

इस पर वे कहते हैं, 'अच्छा काम करने और बेहतरीन प्रदर्शन करने का दबाव तो हमेशा रहता है, लेकिन इन लेबलों का कोई दबाव नहीं है. मुझे बस इस बात की परवाह है कि जिन फिल्मों में मैं काम करता हूं, वे लोगों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करें. जिगरा के रिलीज होने के बाद, लोग मुझे मैसेज करके बताते थे कि उनके भाई या बहन के साथ उनका रिश्ता बदल गया है, फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी है... इस तरह के संदेश ही मेरे जीने का मकसद हैं. अगर ऐसा होता रहा, अगर मैं ऐसी रोल और कहानियों का हिस्सा बन सकूं जो लोगों को इस तरह गहराई से प्रभावित करें, तो मेरा काम पूरा हो गया. एक अभिनेता के तौर पर मैं इसी लक्ष्य की तलाश में हूं'.