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Interview: अंधी मां के किरदार से एक्शन तक, तापसी पन्नू ने बताया 'गांधारी' में क्या है खास

इस फिल्म में एक्शन है, थ्रिल है, लेकिन यह सिर्फ स्टंट या लड़ाई नहीं है. एक्शन इस किरदार के इमोशंस और उसकी जिंदगी में आने वाले हालात से आता है. तो यह मेरे लिए आम एक्शन फिल्मों से बहुत अलग अनुभव है. इस किरदार को कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली है.

जवाब : (हंसते हुए) हां, बिल्कुल, कनिका पहले मुझे सिर्फ एक वाक्य में कहानी बताती है और मुझे उस पर हां या ना कहना होता है. बेशक, किसी फिल्म के लिए फ़ाइनल फैसला लेने से पहले पूरी कहानी और किरदार को समझना जरूरी है, लेकिन हम एक-दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि मैं उसके एक वाक्य से ही कहानी की दिशा समझ जाती हूं. 'गांधारी' के लिए मेरा सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि यह किरदार मेरे अब तक निभाए गए रोल से बिल्कुल अलग है.

मैं फिर से एक्शन करना चाहती था, लेकिन साथ ही, मैं चाहती था कि ऑडियंस मुझे ऐसे देखें जैसे उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं देखा हो. कनिका यह जानती थी. तो एक दिन उसने मुझे 'गांधारी' का आइडिया बताया. असल में, कनिका आमतौर पर मुझे पूरी कहानी नहीं बताती. वह बस मुझे पहले एक 'वन लाइनर' बताती है और मेरा रिएक्शन देखती है. तो 'गांधारी' भी उसी तरह शुरू हुई. लेकिन उस एक वाक्य में, मुझे एहसास हुआ कि इस कहानी में कुछ अलग है और मैं इसे जरूर करना चाहती थी.

जवाब: सच कहूं तो, मैं सच में फिर से एक्शन करना चाहती थी. 'बेबी' और 'नाम शबाना' के बाद, मैंने कई सालों से एक्शन नहीं किया था. तो अगर मैं अब एक्शन करना चाहती थी, तो मैं चाहती थी कि यह सिर्फ एक्शन न हो, बल्कि कुछ नया और अलग हो. कनिका ढिल्लन और मैं पिछले कुछ सालों से लगातार साथ काम कर रहे हैं. तो उन्हें इस बात का अच्छा अंदाजा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस तरह के रोल करना चाहती हूं.

सवाल: आप कई सालों बाद एक्शन में लौट रही हैं. 'गांधारी' की कहानी को स्वीकार करने में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने प्रभावित किया?

जब एक अंधे इंसान का रोल निभा रहे थे, तो सिर्फ उसकी आंखों या फिजिकल मूवमेंट पर फोकस करने के बजाय उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना जरूरी था. इसलिए, हमें जो गाइडेंस मिली, वह बहुत कीमती थी.उनके एक्सपीरियंस से, मैं इस कैरेक्टर को ज्यादा सेंसिटिविटी से देख पाया और उसे स्क्रीन पर जितना हो सके नेचुरल दिखाने की कोशिश की.

उसने मुझे उनके मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, उनके आस-पास की स्थिति को समझने का तरीका, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी-छोटी बातें और उनके अनुभवों की बारीकियों को समझने में मदद की. किसी कैरेक्टर को निभाते समय एक्टर के लिए अपनी कल्पना से कुछ चीजें जोड़ना आम बात है, लेकिन ऐसे रोल में असलियत से भटकने से बचने के लिए खास तौर पर सावधान रहना पड़ता है.

जवाब: इस रोल की तैयारी करते समय हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि नेत्रहीन व्यक्ति के अनुभव का सम्मान करें और यह पक्का करें कि किरदार को स्क्रीन पर बहुत ज्यादा ड्रामाटिक तरीके से न दिखाया जाए. इसके लिए, हमने अपनी मदद के लिए एक नेत्रहीन व्यक्ति को अपने साथ रखा था.

सवाल: तापसी, 'गांधारी' का ट्रेलर बहुत शानदार है. इस फिल्म में आप एक अंधी औरत का रोल कर रही हैं और वह एक एक्शन हीरो के तौर पर भी सामने आ रही हैं. एक अंधी औरत का रोल करते समय सेंसिटिविटी बनाए रखना बहुत जरूरी है. आपने इस रोल के लिए असल में कैसे तैयारी की?

गांधारी को लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता ने तापसी पन्नू से खास बातचीत की है. इस बातचीत में तापसी के किरदार, भूमिका की तैयारी और फिल्म में दिखाए गए महिला सशक्तिकरण के विचार के बारे में चर्चा की गई है.

तापसी को मजबूत और आजाद ख्यालों वाली महिला के रोल में ज्यादा देखा गया है. उन्होंने इन किरदारों को बखूबी निभाया हैं. अब, अपनी आने वाली फिल्म 'गांधारी' में, वह एक ऐसी महिला का रोल कर रही हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, और इस किरदार में जबरदस्त एक्शन भी होगा.

तापसी पन्नू एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और अलग-अलग तरह के रोल से हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाया है. उन्होंने पिंक, नाम शबाना, थप्पड़, जैसी फिल्मों में दमदार रोल निभाया है. 'मनमर्जियां', 'रश्मि रॉकेट', 'हसीन दिलरुबा', 'लूप लपेटा' और 'डंकी' जैसी फिल्मों में उनकी अलग-अलग तरह की एक्टिंग स्किल्स देखने को मिलीं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी आने वाली फिल्म गांधारी के लिए तैयार हैं. कनिका ढिल्लों की लिखी और प्रोड्यूस की हुई इस फिल्म को देवाशीष मखीजा ने डायरेक्ट किया है और इसमें इश्वाक सिंह, स्वास्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और छाया कदम भी अहम रोल में हैं.

वह कोई सीक्रेट मिशन पर भेजी गई ट्रेंड एजेंट नहीं है, उसके पास कोई बड़ी काबिलियत या खास मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी भावनाएं और अपनी बेटी के लिए उनका प्यार है. उनकी एकमात्र पहचान यह है कि वह एक 'मां' हैं. और जब एक मां अपनी बेटी को खतरे में देखती है और कोई मदद के लिए आगे नहीं आता, तो एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, इसका आइडिया 'गांधारी' में दिखाया गया है. उसकी ताकत उसके इमोशंस से आती है और एक्शन और थ्रिल उन्हीं इमोशंस से आते हैं. एक एक्ट्रेस के तौर पर, मैं इस तरह का किरदार निभाना चाहती थी. इसलिए मुझे लगा कि यह फिर से एक्शन करने का सही समय है.

सवाल: तो क्या एक मां अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, यह इस कहानी का एक जरूरी हिस्सा है?

जवाब: हां, मुझे लगता है कि यह इस कहानी का इमोशनल कोर है. एक मां के लिए, उसका बच्चा उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है. जब उसकी बेटी मुश्किल में होती है और उसे लगता है कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर की मां उसे अपने तरीके से लड़ने की ताकत देती है. उस पल, अपनी बेटी को वापस पाने की उसकी इच्छा इस बात से ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि वह कौन है, उसके पास कितने टूल्स हैं, या उसने क्या ट्रेनिंग ली है.

मुझे इस कहानी में यही बात पसंद आई. क्योंकि 'गांधारी' में एक्शन कैरेक्टर की स्किल्स दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसके इमोशंस की इंटेंसिटी दिखाने के लिए है. उसका गुस्सा, उसकी बेबसी, उसका डर, उसका दुख और अपनी बेटी को बचाने की उसकी स्ट्रगल, ये सब मिलकर एक्शन बनाते हैं.

तो ऑडियंस उसके स्ट्रगल को सिर्फ एक्शन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मां के इमोशनल सफर के रूप में भी देखेगी. यह रोल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि एक्शन करते समय फिजिकली तैयार होना पड़ता है, लेकिन साथ ही हर एक्शन के पीछे के इमोशन को ऑडियंस तक पहुंचाना भी जरूरी होता है. इसलिए 'गांधारी' में एक्शन मेरे लिए एक अलग और इमोशनल एक्सपीरियंस है.

सवाल: कनिका ढिल्लन के साथ आपकी दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ता बहुत खास है. आपका रिश्ता आपके काम पर कैसे असर डालता है?

जवाब: हमारे रिश्ते की नींव एक-दूसरे पर हमारा भरोसा है. हमने इतने सालों में साथ में कई प्रोजेक्ट्स किए हैं और इस वजह से, हम एक-दूसरे के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से जान गए हैं. जब भी मैं कुछ नया करना चाहती हूं या मन में कोई अलग आइडिया होता है, तो मैं उसे कनिका के साथ शेयर करती हूं. मैं अक्सर उसे अलग-अलग, कभी-कभी बहुत अजीब और यकीन न करने वाली खबरें भेजती हूं जो असल जिंदगी में हुई हों. कभी-कभी तो सुबह पांच बजे भी. (हंसते हुए) मैं एक खबर पढ़ती हूं और सोचती हूं, 'यह एक बेहतरीन कहानी बन सकती है,' और फिर मैं उसे भेज देती हूं.

शायद इससे उसके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए और मुझे उम्मीद है कि हम फिर से साथ काम कर सकें. हमें एक-दूसरे पर इतना भरोसा है कि जब वह मेरे लिए कोई रोल लिखती है, तो उसे लगता है कि मैं वह रोल कर सकती हूं. इसी तरह, मुझे लगता है कि वह एक आइडिया लेकर उसे एक बेहतरीन कहानी में बदल सकती है. मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती और आपसी भरोसा हमारे काम में भी दिखता है. इसलिए हमारी केमिस्ट्री स्क्रीन पर नैचुरली दिखती है.

सवाल: छाया कदम के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?

जवाब: मैं छाया कदम की बहुत बड़ी फैन हूं. जब मैंने उनके साथ पहली बार काम किया, तो मैं सचमुच एक 'फ़ैन' जैसी हो गई थी. जब किसी को-स्टार के साथ पहली बार काम करते हैं, तो हम प्रोफेशनली एक्टिंग करते हैं, लेकिन मैंने उनका काम पहले ही देख लिया था और मुझे वह इतना पसंद आया कि जब मैं उनके सामने गई, तो मैं अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाई. एक फैन की तरह, मैं उनके साथ एक सेल्फी लेना चाहती थी. 'लापता लेडीज' और 'मडगांव एक्सप्रेस' में उनका काम देखने के बाद मैं सचमुच बहुत खुश थी. जिस तरह से उन्होंने उन रोल्स को निभाया, उससे उनकी ताकत और एक्टिंग की आसानी का पता चलता है.

उन्हें देखने के बाद, मैंने अपने दो-तीन डायरेक्टर्स से भी कहा था, 'प्लीज उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करें. रोल जो भी हो, उन्हें कास्ट करें.' मैं सच में उनके साथ काम करना चाहती थी. मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए अपने को-स्टार के साथ काम करने की इतनी दिली इच्छा होना बहुत खूबसूरत बात है. और जब वह इच्छा या 'मैनिफेस्टेशन' सच में सच हो जाता है, तो उसकी खुशी और भी ज्यादा होती है.

सवाल: और जब आपको पता चला कि वह 'गांधारी' में आपके साथ हैं तो आपका क्या रिएक्शन था?

जवाब: मजेदार बात यह है कि मुझे पहले तो पता भी नहीं था कि वह इस फिल्म के लिए चुनी गई हैं. जब मुझे पता चला कि वह इस फिल्म का हिस्सा हैं, तो मैं सच में बहुत खुश हुई. यह मेरे लिए बहुत खास पल था, क्योंकि जिस एक्ट्रेस के साथ मैंने काम करने की इतनी इच्छा जताई थी, वह आखिरकार मेरे साथ काम करने जा रही थी. उस पल, मुझे सच में लगा कि यह एक 'मैनिफेस्टेशन' है. जब आप पूरे दिल से कुछ कहते हैं और फिर वह सच में होता है, तो वह अनुभव बहुत खूबसूरत होता है.

मैंने अक्सर डायरेक्टर्स से उनके साथ काम करने की इच्छा जताई थी और अचानक, 'गांधारी' के जरिए, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. उनके साथ काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा भी. वह बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस हैं और उनकी ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस बहुत शानदार है. इसलिए 'गांधारी' में उनके साथ काम करने का अनुभव मेरे लिए निश्चित रूप से अविस्मरणीय है.

सवाल: 'गांधारी' में दर्शकों को तापसी पन्नू का कौन सा नया साइड देखने को मिलेगा?

जवाब: मुझे लगता है कि 'गांधारी' में दर्शकों को मेरा एक अलग साइड देखने को मिलेगा. इस फिल्म में एक्शन और थ्रिल है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हैं कैरेक्टर के इमोशंस. एक मां के मन में जो स्ट्रगल होता है, अपनी बेटी के लिए उसका प्यार, उसकी बेबसी, गुस्सा, डर और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की उसकी तैयारी, ये सभी इस कहानी के इमोशंस हैं. मेरे लिए, 'गांधारी' सिर्फ एक एक्शन रोल नहीं है. यह एक मां के इमोशंस से पैदा होने वाले एक्शन और थ्रिल को दिखाने की एक कोशिश है. इसलिए, इस फिल्म में हर एक्शन सीक्वेंस के पीछे एक इमोशन है और मुझे उम्मीद है कि दर्शक उस इमोशन से जुड़ेंगे.

यह कैरेक्टर और उसकी जर्नी मेरे अब तक किए गए कामों से निश्चित रूप से अलग है. तो, मैं बस यही चाहती हूं कि दर्शक मुझे इस नए रूप में देखें, इस रोल को एक्सपीरियंस करें और 'गांधारी' की इमोशनल जर्नी से जुड़ें. मुझे पूरा भरोसा है कि यह फिल्म दर्शकों को एक अलग और इमोशनल एक्शन-थ्रिलर एक्सपीरियंस देगी. यह फिल्म 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.