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INTERVIEW: 'इक्का' से OTT डेब्यू कर खुश हैं सनी देओल, 2026 की लाइनअप के बारे में की बात, अक्षय खन्ना को बताया खास

फिल्म के बारे में बात करते हुए देओल कहते हैं, 'इक्का सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है. यह परिवार, रिश्तों और जीवन में मजबूरन लिए जाने वाले कठिन फैसलों की कहानी है. अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जो सही काम करने में विश्वास रखता है, लेकिन परिस्थितियां उसे अपने आसपास की हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती हैं. उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी चुप्पी और अपने विश्वास के लिए उसका संघर्ष ही वो बातें हैं जिन्होंने मुझे इस किरदार की ओर आकर्षित किया.

देओल असल जिंदगी में कम ही बोलते हैं, लेकिन जब वो कोई किरदार निभाते हैं, तो अपनी बेजोड़ आवाज और दमदार अभिनय से पर्दे पर जान डाल देते हैं. घायल में अजय मेहरा या गदर में तारा सिंह जैसे किरदारों की पहचान उनकी शांत गरिमा से होती है, जो आखिर में उनकी दहाड़ और डायलॉग में तब्दील हो जाती है. 2026 में भी उन्होंने अपनी इस शांत शक्ति को बरकरार रखा है और कोर्टरूम ड्रामा इक्का में बचाव पक्ष के वकील के रूप में अपने अभिनय में वही गहराई लाई है. तनावपूर्ण कोर्टरूम टकराव, भावनात्मक क्षणों और बदलती निष्ठाओं से भरपूर, ट्रेलर एक ऐसी कहानी की झलक देता है, जहां हर किरदार को मुश्किल विकल्पों और उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है.

देओल अपने 2026 के बिजी शेड्यूल को अपने करियर का "गोल्डन पीरियड" मानते हैं और अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रशंसकों के निरंतर समर्थन को देते हैं. ," देओल कहते हैं, "समय चलता रहता है, यह किसी के लिए नहीं रुकता, बस कभी आप सो रहे होते हैं और कभी जाग जाते हैं. आपके प्रशंसक और दर्शक आपके उठने का इंतजार करते हैं ताकि वे फिर से आपके लिए जयकारे लगा सकें और शोर मचा सकें'.

इसी के चलते एक्टर के पास कई फिल्में हैं और अब उनके पास टाइम नहीं है. उनकी आगामी फिल्मों में राजकुमार संतोषी की निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा 'लाहोर 1947', दिवाली पर रिलीज होने वाली 'रामायण पार्ट 1: एक भव्य सिनेमाई फिल्म जिसमें वे कथित तौर पर भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, शामिल हैं. इसके अलावा, वे एक इमोशनल एक्शन-ड्रामा 'गबरू' में एक निडर और साहसी रक्षक की भूमिका निभा दिखेंगे. 'सूर्या' एक अन्य एक्शन-ड्रामा में वे एक दमदार सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आएंगे, और फिर 'बाप' भी है, जो एक और एक्शन-एंटरटेनर है.

2000 के दशक में कुछ समय के बाद, दिग्गज एक्टर ने ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर गदर 2 (2023) से इंडस्ट्री के की रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसके बाद 2026 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर 2 से धूम मचा दी. उनके करियर का कमबैक शानदार रहा है. गदर 2 की 687 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड सक्सेस के बाद, उन्होंने वॉर बेस्ड एपिक फिल्म बॉर्डर 2 में अपनी पॉपुलर भूमिका को दोहराया, जिसने 2026 में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और बड़े पर्दे पर बेहद सक्रिय देओल अब नेटफ्लिक्स फिल्म इक्का से डिजिटल डेब्यू करने की तैयारी में हैं, जिसमें वे एक दमदार कोर्टरूम भूमिका निभा रहे हैं.

सनी देओल 2026 में कई हाई-प्रोफाइल फिल्मों के साथ अपने करियर में जबरदस्त वापसी कर रहे हैं. फिल्म जगत देओल की इस शानदार कमबैक को बॉलीवुड की सबसे बड़ी सफलता में से एक मानता है.

जैसा कि सभी जानते हैं, देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सैफ अली खान जैसे कई बॉलीवुड मेल स्टार, जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में डेब्यू किया, इंडस्ट्री में अपनी छाप बनाए हुए हैं, मुख्य भूमिकाओं से लेकर बड़े ब्लॉकबस्टर और कैरेक्टर रोल तक सहजता से आगे बढ़ रहे हैं.

अपने व्यक्तित्व को नए सिरे से गढ़कर, प्रोडक्शन में वैरायटी लाकर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर, इन दिग्गजों ने अपनी स्थायी बादशाहत कायम कर ली है. देओल का मानना ​​है कि 80 और 90 के दशक के सितारे स्टारडम और स्थायित्व को इसलिए बरकरार रख सके, "क्योंकि उन्होंने अपनी नींव आधुनिक तकनीकी हथकंडों पर निर्भर रहने के बजाय सच्ची भावनात्मक गहराई, पुराने जमाने के अनुशासन, आम आदमी से जुड़े साहस और आम आदमी के साथ जुड़ाव पर रखी थी'.

उनका मानना ​​है कि आधुनिक दर्शक इन पुरानी फिल्मों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनमें प्रामाणिक ऊर्जा और जुनून झलकता है और देओल का यह दर्शन दर्शाता है कि फिल्म निर्माण कितना गहन और मनोरंजक हो सकता है.

सनी देओल टीम इक्का के साथ (IMAGE/Special Arrangement)

एक्टर कहते हैं, 'देखिए, यह जवानी या बुढ़ापे की बात नहीं है, यह समाज की गहराई, किरदारों की गहराई को सामने लाने की बात है... सिनेमा को हमारे आसपास घट रही घटनाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन अंततः सब कुछ मनोरंजन ही है, जिसमें आपको पटकथा और किरदार में डूब जाना पड़ता है, और फिर आप उस किरदार के नशे में डूबे रह जाते हैं. मैंने हमेशा महसूस किया है कि फिल्म एक नशा है... यह एक लत है.

कोर्टरूम ड्रामा-थ्रिलर फिल्म 'इक्का' में धुरंधर स्टार अक्षय खन्ना खलनायक की भूमिका में हैं. यह फिल्म लगभग तीन दशकों में पहली बार इन दोनों अभिनेताओं को एक साथ लाती है. उन्हें आखिरी बार जेपी दत्ता की 1997 की युद्ध फिल्म 'बॉर्डर' में देखा गया था. देओल कहते हैं, “यह सही समय है… वक्त का कोई भरोसा नहीं… समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता… आपको काम करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए और अक्षय ने यही किया है, अब समय आ गया है और वह ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वह इससे कहीं अधिक के हकदार हैं. मैं उनके लिए खुश हूं. हमने पहली बार 1997 में 'बॉर्डर' में साथ काम किया था और हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि वह विनोद खन्ना के बेटे हैं. अब हम 29 साल बाद मिले हैं, एक लंबा अंतराल रहा है, ऐसा लगा जैसे पुराने दिनों में वापस चले गए हों. वह मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन वह एक बेहतरीन इंसान हैं.

आगामी कोर्टरूम ड्रामा 'इक्का' में देओल एक तेजतर्रार वकील के रूप में वापसी कर रहे हैं. हालांकि 1993 में आई फिल्म 'दामिनी' में एडवोकेट गोविंद के उनके यादगार किरदार को निभाए हुए 33 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह नया लीगल थ्रिलर उनका बड़ा ओटीटी डेब्यू है. फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर विश्व स्तर पर स्ट्रीम होने वाली है. 'इक्का' में देओल अर्जुन मेहरा का किरदार निभा रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध और ईमानदार बचाव वकील हैं. उनकी जिंदगी में तब उथल-पुथल मच जाती है जब उन्हें हत्या के संदिग्ध और उनके कट्टर पूर्व पेशेवर इंसान शौर्यमान गौर (अक्षय खन्ना द्वारा अभिनीत) का बचाव करने के लिए मजबूर किया जाता है.

सनी कहते हैं, “भले ही फिल्म में मेरा किरदार छोटा था, लेकिन दामिनी करने की मुझे बहुत इच्छा थी. इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, फिर भी मैं इसका हिस्सा बनना चाहता था. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी और मेरा किरदार इतना यादगार बन जाएगा कि इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों में बसा रहेगा. मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था. मैं ऐसे खूबसूरत किरदार निभाना चाहता हूं, जिनके असर का मुझे अंदाजा न हो, लेकिन अगर किसी किरदार का सफर खूबसूरत हो, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं. दामिनी के बाद मुझे (कोर्टरूम ड्रामा में) काम करने का मौका नहीं मिला. जब यह कहानी मेरे सामने आई तो मैं बहुत खुश हुआ. हम दामिनी 2 बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो बन नहीं पाई और जब सिद्धार्थ (इक्का के निर्देशक मल्होत्रा) ने मुझे यह कहानी सुनाई, तो मुझे बहुत पसंद आई. फिर भी, इसमें समय लगता है, आप कभी नहीं जानते कि फिल्में कैसे आकार लेती हैं, जमाना बदलता रहता है'.

इक्का के सेट से एक तस्वीर (IMAGE/Special Arrangement)

1993 की क्लासिक फिल्म दामिनी में भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने वाले एक उग्र वकील के रूप में देओल का अभिनय भारतीय सिनेमा के सबसे प्रशंसित परफॉर्मेंस में से एक है, जो दर्शकों के दिलों को गहराई से छूता है. सहायक भूमिका निभाने के बावजूद, अदालत में उनकी दमदार उपस्थिति ने पूरी तरह से सबका दिल जीत लिया.

दिल खोलकर हंसते हुए, सनी कहते हैं, “देखिए, एक अभिनेता के तौर पर हमें सच में नहीं पता होता कि फिल्म या हमारा किरदार कितनी दूर तक पहुंचेगा. फिल्म पर काम करते समय हमें कोई अंदाजा नहीं होता... हमें कुछ कहानियां पसंद आती हैं, किरदार दिलचस्प लगते हैं, और हम उन्हें अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं. मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म पूरी होने के बाद जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता था, लेकिन लोगों को कमियों का पता नहीं होता, इसलिए जब वे आपकी तारीफ करते हैं, तो आपको लगता है, 'भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया'.

देओल परिवार की विरासत और अपनी उपलब्धियों के बावजूद, सनी फिल्म इंडस्ट्री में अपने चार दशक लंबे सफर को लेकर बेहद विनम्र हैं. एक्टर कहते हैं, 'पिछले एक-दो साल में चीजें थोड़ी बदल गई हैं... अब मेरे मन में यह बात आने लगी है कि 'हां, मैंने इतने साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मैं वही इंसान हूं'.

उनकी फिल्मोग्राफी में 100 से अधिक फिल्में शामिल हैं, और उनका कहना है कि 68 साल की उम्र में भी अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाने की उनकी ललक ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, सनी ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, "मैं और भी फिल्में करना चाहता हूं और दिलचस्प किरदार निभाना चाहता हूं. लोग मुझे पहले भी पसंद करते थे और आज भी करते हैं. मैं जहां भी जाता हूं, मुझे बहुत प्यार मिलता है. अब मैंने ओटीटी में कदम रख दिया है और आगे भी काम करूंगा, मैं और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं'.