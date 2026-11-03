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Interview: एक किरदार में सिमटना नहीं चाहतीं 'इमली' फेम एक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर, बोलीं- हर रोल मेरे लिए...

सुम्बुल तौकीर ( Special Arrangement )

हैदराबाद: सुम्बुल तौकीर एक चाइल्ड आर्टिस्ट से हिंदी टेलीविजन के जाने-पहचाने चेहरों में से एक बन गई हैं. पॉपुलर टीवी शो 'इमली' में टाइटल कैरेक्टर निभाने के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने बिग बॉस 16 में हिस्सा लेकर अपनी पॉपुलैरिटी और बढ़ाई. वह जोधा अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, इशारों इशारों में और काव्या - एक जज़्बा, एक जुनून जैसे शो का भी हिस्सा रही हैं.

आर्टिकल 15 से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद, एक्ट्रेस अब बड़े पर्दे पर अलग-अलग मौके तलाश रही हैं. उनकी लेटेस्ट रिलीज हॉरर फिल्म झाड़ फूंक में वह अपने पिछले रोल्स से काफी अलग किरदार में नजर आ रही हैं. ईटीवी भारत के साथ एक खास बातचीत में, सुम्बुल ने टेलीविजन से फिल्मों तक के अपने सफर, एक्टिंग के प्रति अपने नजरिए, इंटरनेशनल कलाकारों के लिए अपनी तारीफ और अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बात की.

सवाल: आपने 2019 में आर्टिकल 15 के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था. अब, आपने झाड़ फूंक में मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाई है. आप इस सफर को कैसे देखते हैं और आपको इस फिल्म की ओर क्या आकर्षित किया? सुम्बुल: जब मैंने आर्टिकल 15 में काम किया, तब मैं करीब 14 या 15 साल की थी. यह एक छोटा सा रोल था, लेकिन यह मेरी पहली फिल्म थी. अब, झाड़ फूंक में लीड कैरेक्टर निभाने का मौका मिलना मेरे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है. यह बात कि यह एक फीचर फिल्म थी, शुरू में मुझे अट्रैक्ट करती थी. जब मुझे पता चला कि यह हॉरर जॉनर की है, तो मैं और भी एक्साइटेड हो गई क्योंकि मुझे हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद है, हालांकि मैंने पहले कभी ऐसी फिल्म में काम नहीं किया था. इसने मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करने और खुद को चैलेंज करने का मौका दिया. मैं अपने कैरेक्टर आस्था से भी कनेक्टेड महसूस कर पाई. वह प्यारी, मासूम और नरम दिल है. वह हर किसी में अच्छाई देखती है और उसे आसानी से पता नहीं चलता कि कोई उसका फायदा उठा रहा है. यह कैरेक्टर मेरे पहले के रोल्स से काफी अलग था, जिससे मुझे इसे करने में और भी इंटरेस्ट आया. सवाल: आस्था की पर्सनैलिटी की किन बातों से आप सबसे ज़्यादा रिलेट करती हैं? सुम्बुल: इंसानों में बहुत सारे अलग-अलग इमोशंस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं. जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूं, तो मैं उसमें अपना एक हिस्सा लाने की कोशिश करती हूं. मेरा एक कोमल, नरम और मासूम साइड है, जिसे मैं आस्था में लाई हूं. मैं यह भी देखती हूं कि मैं अलग-अलग इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करती हूं. हम हमेशा एक ही तरह से हंसते या रोते नहीं हैं. छोटी-छोटी चीजों में भी मुझे इंटरेस्ट आता है. जैसे, कभी-कभी मैं छींकते समय निकलने वाली आवाज या छींक आने से ठीक पहले अपने शरीर के रिएक्ट पर ध्यान देती हूं. ये छोटी-छोटी बातें मेरे साथ रहती हैं और कैरेक्टर प्ले करते समय काम आ सकती हैं. सवाल: क्या अपने हाव-भाव देखने की यह आदत आपने जान-बूझकर डाली है, या आपने इसे किसी से सीखा है? सुम्बुल: मैंने इसे खुद डेवलप किया है. समय के साथ, यह मेरा एक नैचुरल हिस्सा बन गया है. मैं अपने फिजिकल मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन्स और यहां तक कि मेरे शरीर से निकलने वाली आवाजों पर भी ध्यान देती हूं. मैं इन ऑब्जर्वेशन्स को अपने दिमाग में स्टोर करती हूं, क्योंकि ये किसी दिन किसी कैरेक्टर के लिए काम आ सकते हैं. एक आर्टिस्ट के तौर पर, मुझे खुद को ऑब्जर्व करने का प्रोसेस काफी दिलचस्प लगता है. सवाल: आपने टीवी पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. फिल्मों में काम करते हुए, क्या आप टीवी से दूर जाने के बारे में सोचेंगे, या फिर आप फिर से सीरियल करने के लिए तैयार हैं? सुम्बुल: मैं हमेशा से अलग-अलग तरह के किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी. मैं किसी एक खास तरह के रोल में नहीं रहना चाहती. मुझे अलग-अलग तरह के किरदार और कहानियां एक्सप्लोर करने में मजा आता है, और मैं चाहती हूं कि ऑडियंस देखे कि मैं कितनी आसानी से अलग-अलग रोल में ढल जाती हूं. मेरे लिए, मीडियम से ज्यादा कैरेक्टर मायने रखता है. अगर मुझे कोई दिलचस्प टीवी रोल मिलता है, जिसमें मुझे अपनी एक्टिंग काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिले, तो मैं जरूर सोचूंगी. हालांकि, मैं टाइपकास्ट नहीं होना चाहती. मैं नहीं चाहती कि ऑडियंस मेरी परफॉर्मेंस देखकर ऐसा महसूस करे कि मैं फिर से वही रोल कर रही हूं. मैं जान-बूझकर यह पक्का करने की कोशिश करती हूं कि मेरा हर किरदार पिछले वाले से अलग हो. सवाल: क्या झाड़ फूंक में कोई ऐसा खास सीन था जिसने आपको आपके पिछले एक्टिंग एक्सपीरियंस से आगे बढ़ाया? सुम्बुल: हां, एक सीन है जिसमें मेरा कैरेक्टर खुद पर से कंट्रोल खो देता है, लगभग ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी का जादू चल गया हो. मुझे बिना पलकें झपकाए बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहना था. उस सीन में दूसरे एक्टर का भी एक लंबा डायलॉग था. हवा चल रही थी, और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिससे सीन करना काफी मुश्किल हो गया था. मैं पहले भी कैमरे के सामने रोई हूं, डरी हुई दिखी हूं और गिर पड़ी हूं, लेकिन मैंने कभी यह एक्सपीरियंस नहीं किया था कि किसी और के कंट्रोल में होने का क्या फील होता है. मुझे यह सोचना था कि अपने एक्सप्रेशन से उस फीलिंग को कैसे दिखाऊं. यह शायद फिल्म में मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग सीन था. सवाल: ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर आप पक्का यकीन करते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर आप यकीन नहीं करते? सुम्बुल: मैं कर्म में पक्का यकीन करती हूं. मुझे लगता है कि हम जो भी करते हैं, आखिर में हमें ही वापस मिलता है. अगर हम अच्छे काम करते हैं, तो हमें अच्छे नतीजे मिलते हैं, और अगर हम बुरे काम करते हैं, तो हमें उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं. हालांकि, मैं मौत के बाद स्वर्ग और नर्क की सोच में यकीन नहीं करती. मुझे लगता है कि हम अपने कामों का नतीजा इसी जन्म में भुगतते हैं. बेशक, हर किसी की अपनी सोच होती है, और मैं उसकी इज्जत करती हूं.