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INTERVIEW: हर तरह के रोल करना चाहती हैं 'मिर्जापुर: द मूवी' की 'गोलू दीदी', बोलीं- महिलाओं को बहुत आंका जाता है

वह बताती हैं, 'हम सब एक बड़ा परिवार बन गए हैं. हम सब एक-दूसरे का साथ देते हैं. अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी की जगह खाली हो जाए या कोई मुश्किल में हो, तो बाकी सब एवेंजर्स की तरह एकजुट हो जाते हैं. लोग अक्सर इंडस्ट्री के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन यहां एक-दूसरे के लिए बहुत प्यार, देखभाल और समर्थन भी है. चाहे रसिका हो, सोनल हो, श्रिया हो, अनंगशा हो, हर्षिता हो... हम सब एक-दूसरे के लिए खड़े हैं. हमारी खुशी निजी नहीं है; यह हम सबकी साझा खुशी है और इसका श्रेय निर्देशक को भी जाता है. यह ऊर्जा हमें एक सुरक्षित और कंफर्टेबल वातावरण से भी मिलती है'.

इस प्रोजेक्ट के बारे में जो बात उन्हें सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, वह यह है कि फिल्म के लिए 98 प्रतिशत कलाकार और क्रू सदस्य वही रहेंगे, जो उनके अनुसार एक बहुत अच्छा एहसास है.

त्रिपाठी बताती हैं, 'मिर्जापुर को बड़े पर्दे पर दिखाने का फैसला होने से पहले, इसकी संभावना पर काफी चर्चा हुई थी. धीरे-धीरे यह संभावना हकीकत में बदल गई और फिर कहानी तय करने के लिए कई दौर की स्क्रिप्ट पर काम हुआ'.

श्वेता ने बताया, 'हममें से किसी ने भी इस सफर की कल्पना नहीं की थी. एक अभिनेता के तौर पर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा काम लोगों से जुड़े, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई शो रोजमर्रा की बातचीत, मीम्स, त्योहारों और यहां तक ​​कि लोगों की बोलचाल का हिस्सा बन जाए. मिर्जापुर ने ऐसा कर दिखाया. इसने हमें लोगों का गुड्डू भैया और गोलू दीदी बना दिया. आज लोग सिर्फ शो देखते ही नहीं, बल्कि किरदारों की परवाह करते हैं और उनका समर्थन करते हैं.

इस फ्रैंचाइज के सफर पर बात करते हुए, त्रिपाठी कहती हैं कि जब कलाकारों ने लगभग आठ साल पहले मिर्जापुर की शूटिंग शुरू की थी, तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इतनी बड़ी हिट बन जाएगी.

क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' आज, 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज द्वारा निर्मित, गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड की बेबाक और उनकी छवि को देशभर के सिनेमाघरों में पेश कर रही है. इस फिल्म ने यूपी के क्रूर अंडरवर्ल्ड के दमदार चित्रण से दर्शकों को खूब लुभाया, जिसका नेतृत्व कलीन और मुन्ना भैया जैसे दिग्गज कर रहे थे. बढ़ती चर्चा और प्रशंसकों के उत्साह के बीच, गोलू गुप्ता के किरदार के लिए मशहूर श्वेता त्रिपाठी ने इस फ्रैंचाइजी के ओटीटी क्राइम ड्रामा से बहुप्रतीक्षित बड़े पर्दे के प्रोजेक्ट बनने तक के सफर के बारे में खुलकर बात की.

त्रिपाठी मिर्जापुर की जबरदस्त लोकप्रियता का श्रेय दर्शकों को देती हैं. वह कहती हैं, 'यह सब प्रशंसकों के प्यार की वजह से संभव हुआ है. यह फिल्म उनके लिए एक तरह से धन्यवाद, स्नेह और आभार का प्रतीक है, क्योंकि हम उन्हें यह कैसे बता सकते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं और उन्होंने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए हम आभारी हैं. गुड्डू भैया और गोलू दीदी घर-घर में जाने-माने नाम बन गए हैं. हम चाहते हैं कि वे फिल्म के नए रस और स्वाद का आनंद लें'.

सीजन 3 की अगली कड़ी होने के बजाय, मिर्जापुर: द मूवी 2018 में स्थापित एक स्वतंत्र प्रीक्वल के रूप में काम करती है (जो सीजन एक के छठे और सातवें एपिसोड के बीच स्थित है). इससे कहानी को उस क्षेत्र के शुरुआती, हिंसक पिता-पुत्र संबंधों की गहराई में जाने का अवसर मिलता है. इसकी शूटिंग मुंबई, वाराणसी (बनारस) और जैसलमेर और जोधपुर सहित राजस्थान के कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर की गई थी.

चूंकि यह एक प्रीक्वल है, इसलिए स्ट्रीमिंग सीरीज में बाद में मृत हुए दर्शकों के पसंदीदा किरदारों—खासकर मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु) और कंपाउंडर (अभिषेक बनर्जी)—को बड़े पर्दे पर फिर से जीवंत किया जा रहा है. पंकज त्रिपाठी (कलीन भैया) और अली फजल (गुड्डू पंडित) अपनी दिग्गज भूमिकाओं को फिर से निभा रहे हैं, जबकि बबलू पंडित के किरदार के लिए पंचायत स्टार जितेंद्र कुमार को चुना गया है. जाने-माने अभिनेता रवि किशन भी शानदार किरदार में हैं.

श्वेता त्रिपाठी मिर्जापुर की जबरदस्त लोकप्रियता का श्रेय दर्शकों को देती हैं. (IMAGE/ Special Arrangement)

त्रिपाठी ने मिर्जापुर में नए चेहरों की जमकर तारीफ करते हुए कहा, 'वे सभी शानदार हैं. हम लोगों को एक नया स्वाद देने के लिए नए चीजों के साथ आ रहे हैं. अब इसका दायरा बढ़ गया है. हमारे सिनेमैटोग्राफर संजय कपूर ने इसे बहुत खूबसूरती से फिल्माया है. पहले जब यह वेब सीरीज थी, तो लोग इसे फोन या लैपटॉप पर देखते थे, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव आया है. एल्बम में नौ गाने हैं, जिनमें से कुछ श्रेया घोषाल की आवाज में हैं. 'सजनवा' का नया वर्जन शानदार है. एक फीचर फिल्म में जो कुछ होना चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखा गया है. वेब सीरीज में गाने अक्सर बैकग्राउंड में बजते रहते हैं, इसलिए उन पर ध्यान नहीं जाता'.

उन्होंने बताया कि कैसे एक आदर्शवादी युवती से एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में गोलू की यात्रा दर्शकों के दिलों को छू गई है. उन्होंने बताया, 'मैं उसके साथ कई सालों से रह रही हूं. गोलू मेरी जान-पहचान की सबसे मजबूत लड़कियों में से एक है. उसने एक ऐसी युवती के रूप में शुरुआत की जो सही काम करने में विश्वास रखती थी और धीरे-धीरे सत्ता, दुख, बदला और महत्वाकांक्षा से जूझती हुई एक शख्सियत में बदल गई. दर्शकों को उसके साथ बढ़ते देखना मेरे करियर के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक रहा है. आज भी, मैं ऐसी युवतियों से मिलती हूं, जो मुझे बताती हैं कि वे उसकी सहनशीलता, उसकी कमियों और अपेक्षाओं में ढलने से इनकार करने के उसके रवैये से खुद को जोड़ पाईं. यह बेहद मार्मिक है'.

त्रिपाठी बताती हैं, 'आप जो देखने वाले हैं वह सीजन एक की गोलू है, जब सब कुछ ठीक था, जब वह छात्र कॉलेज चुनाव में खड़ी थी… वह गोलू जो बबलू से प्यार कर रही है, वह गोलू जो बबलू की कविताएं पूरी कर रही है, जो अपने भाषण पर काम कर रही है, वह दृढ़ निश्चयी, किताबी कीड़ा गोलू जो दुनिया को बदलना चाहती है. फिल्म में आपको उसे कोई एक्शन करते हुए नहीं दिखाया जाएगा'.

वह आगे कहती हैं, 'मैंने नौ साल तक गोलू गुप्ता का किरदार निभाया है. बाकी के किरदारों के साथ मुझे संतुष्टि मिली, चाहे वह 'मसान' की शालू हो, या 'लाखों में एक' की डॉ. श्रेया पथारे, या 'ये काली काली आंखें' की शिखा अग्रवाल... लेकिन गोलू के साथ मेरा विकास होता रहा और गोलू का भी. ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है. इसीलिए मुझे गोलू से बहुत प्यार है'.

श्वेता त्रिपाठी अलग-अलग तरह की चीजों को दिखाना चाहती हैं. (IMAGE/ Special Arrangement)

त्रिपाठी कहती हैं कि उन्हें ऐसी भूमिकाएं और किरदार आकर्षित करते हैं जो खूबियों और कमियों दोनों के साथ-साथ विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं. इस पर वह कहती हैं, मैं अलग-अलग तरह की चीजों को दिखाना चाहती हूं. मैं सिर्फ मां, भाभी या प्रेमिका की भूमिकाओं में सिमटना नहीं चाहती. अच्छी लड़की कौन होती है? सिर्फ भाभी या प्रेमिका... बिलकुल नहीं! इंसान में बहुत ताकत होती है और बहुत कमजोरी भी, कमजोरी ही इंसान की पहचान है. मैं ऐसे किरदार निभाना चाहती हूं, जिनमें मुझसे गलतियां हो सकती हैं. मैंने 'कालकूट' शो किया जिसमें मैंने एसिड अटैक सर्वाइवर का किरदार निभाया था. जब पुलिस जांच करती है और मेरे पास से एक छोटी सी शराब की बोतल मिलती है, तो बहुत आलोचना होती है, लेकिन अगर ऐसा ही कुछ किसी पुरुष के साथ होता है तो कोई उसे दोषी नहीं ठहराता. मैं पीती हूं, मेरे दोस्त पीते हैं, क्या इससे हम बुरे लोग बन जाते हैं? हम महिलाओं को बहुत आंकते हैं. मैं अपने निभाए किरदारों के माध्यम से इन चीजों को सामान्य बनाना चाहती हूं.

श्वेता त्रिपाठी के रोल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है (IMAGE/ Special Arrangement)

वह महिलाओं के रोल पर जोर देते हुए अंत में कहती हैं, 'हम कहते हैं कि कला समाज का आईना है और समाज में महिलाएं बेमिसाल प्रदर्शन कर रही हैं. मैं चाहती हूं कि पर्दे पर मेरे द्वारा निभाए गए किरदार गहरा प्रभाव डालें. दर्शक बहुत समझदार हैं. अब समय आ गया है कि हम महिलाओं के किरदारों में उनकी खूबियों के साथ-साथ कमियों को भी दिखाएं, यहां तक ​​कि उनकी गलतियों को भी, क्योंकि असल जिंदगी में हम सभी से ऐसी गलतियां होती हैं. महिलाओं को आंकने के बजाय इन सभी बातों को सामान्य माना जाना चाहिए'.